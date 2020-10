ЦентрАзия | Кто бы ни победил на выборах президента - Америку уже не соединить, - В.Малышев

Владимир Малышев

21.10.2020



Две недели остается до президентских выборов в США. Они состоятся 3 ноября. Пока практически по всем опросам лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, а нынешний президент Дональд Трамп отчаянно старается его догнать. Так, согласно социологическому опросу издания The Hill и консалтинговой фирмы Harris, в ключевом штате Пенсильвания 51% избирателей готовы отдать свои голоса за Байдена, тогда как за действующего президента - 46%. В другом ключевом штате - Мичигане - за демократа готовы проголосовать 54% избирателей, за Трампа - 43%. А вот в штате Флорида результаты голосования, по которому нередко определяют исход выборов, Трамп и Байден идут вровень - за них готовы проголосовать по 48% опрошенных.



Четыре года назад, когда социологи почти также уверенно сулили победу Хиллари Клинтон, "Столетие" предсказало победу Трампу, который, несмотря на все прогнозы экспертов, и в самом деле победил. О хрупкости же любых прогнозов сегодня свидетельствует тот факт, что 17 октября меморандум предвыборного штаба Джо Байдена предупредил, что президент Трамп "все еще может выиграть выборы" и идет "ноздря в ноздрю" в нескольких колеблющихся штатах.



Но главная проблема непредсказуемости исхода выборов в том, что Америка переживает сегодня один из самых глубоких кризисов в своей истории, ее общество расколото так сильно, как никогда, и этот раскол чреват самыми непредсказуемыми последствиями.



Глубокий раскол



Так думают и сами американцы. Как свидетельствуют результаты соцопроса Associated Press и исследовательского центра NORC при Чикагском университете, 85% зарегистрированных избирателей считают Америку разделенной по политическому признаку, тогда как только 15% респондентов ответили, что демократия в США работает хорошо. Эксперты при этом подчеркивают, что возможное непризнание результатов выборов одним из кандидатов может привести к потере легитимности следующего президента США в глазах общества.



Более 28 миллионов американцев уже сделали свой выбор - проголосовали досрочно на специально открытых избирательных участках, либо по почте. При этом агентство отмечает, что активнее голосуют по почте избиратели Демократической партии. Многие считает, что именно это досрочное голосование станет той "миной", которая взорвется после 3 ноября и даст возможность тому, кто проиграл, отказаться от признания результатов голосования.



Дональд Трамп постоянно критикует голосование по почте, на котором настаивают демократы, ссылаясь на коронавирус. В своем Твиттере он предупреждал, что такое голосование обернется массовыми фальсификациями в пользу демократов.



Байден в свою очередь раскритиковал утверждения Трампа, что голосование по почте будет сопровождаться нарушениями, и назвал их поводом для несогласия с результатами голосования, из-за чего проигравшего президента, возможно, придется выдворять из Белого дома силой, при помощи военных.



А Трамп не исключает, что исход грядущих выборов определит Верховный суд США, как это было во время кампании 2000 года. "Я думаю, что дело дойдет до Верховного суда", - предрек Трамп на проходившей 23 сентября встрече с генеральными прокурорами штатов в Белом доме.



"Эта предвыборная кампания в США - одна из самых сложных и упорных, - пишет итальянская газета "Джорнале". - Возможное массовое использование голосования по почте может отсрочить окончательные результаты выборов, и поэтому в ночь на 3 ноября окончательного вердикта может не быть. Особенно это касается Джо Байдена. Кандидат от партии осла, который победит Трампа, избежав сложного процесса после голосования, должен надеяться на победу с большим отрывом. Но голосование 2016 года показало, что в сильно поляризованной стране это не всегда возможно…".



Мнимое "вмешательство России"



В ходе предвыборной кампании снова всплыла тема "вмешательства России". Однако если в ходе кампании 2016 года демократы обвиняли Трампа в "сговоре с Россией", то теперь, наоборот, действующий президент использовал эту тему, чтобы ударить по соперникам, обвинив их в фабрикации этой кампании, назвав ее "фальшивкой".



"Я отдал распоряжение целиком и полностью рассекретить все документы, относящиеся к крупнейшему политическому ПРЕСТУПЛЕНИЮ в истории Америки, каким является фальшивка о России", - написал президент в Твиттере.



"Когда все документы будут окончательно рассекречены, а все купюры удалены, страна поймет, что ФБР и ЦРУ не только знали о том, что заявления о сговоре Трампа с Россией - это грязный политический трюк, но и участвовали в этой манипуляции", отметила телекомпания Fox News.



Главной же темой в предвыборной перепалке в том, что касается внешних угроз, стал теперь Китай, а также оскорбительные нападки кандидатов друг на друга.



Так, Трамп, выступая во Флориде, заявил, что Байден уступает по интеллектуальным способностям президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну. А Байден, в свою очередь, назвал оппонента "щенком Путина". Он обвинил американского лидера в том, что тот не может сказать российскому коллеге что-либо "о вознаграждении за головы американских солдат". Байден имел в виду фальшивку в "Нью-Йорк Таймс", в которой утверждалось, будто Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и якобы предлагала им деньги за убийство солдат армии США.



Протесты на пользу



Трамп не раз доказывал, что способен выходить из самых сложных ситуаций с прибылью - и вполне может сделать это снова.



Одна из самых серьезных проблем, которую ему удалось обернуть в свою пользу - это вспыхнувшие в США расовые протесты BLM ("Жизнь черных имеет значение") после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда. Ведь мало кому нравилось смотреть на то, как буйные демонстранты поджигают автомобили, полицейские участки и грабят магазины. "Левые пытаются уничтожить наше наследие, чтобы заменить его репрессивным режимом, который будут контролировать единолично. Они сносят статуи, оскверняют памятники и убирают инакомыслящих. (…) Они не любят нашу страну", - с пафосом провозглашал Трамп.



Он заявляет, что единственный способ остановить беспорядки - это не только использование силы, но и борьба с факторами, которые к ним приводят. Обещает заняться экономическим благополучием меньшинств, решить проблему неравного доступа к медицинским услугам и реформировать полицию. Трамп заявляет, что равноправие равноправием, но закон - превыше всего. Тем самым он успешно зарабатывает дополнительные очки. Согласно проведенным в штате Висконсин опросам, спустя три месяца протестов число тех, кто поддерживает движение BLM, сократилось на 13 процентов, а тех, кто положительно относится к полицейским, наоборот, увеличилось.



В своих заявлениях Трамп как бы вопрошает: "А какой вариант выберешь ты - разлад, хаос и анархию левых при Байдене, или равные возможности, стабильность и правосудие при мне?".



"В некоторых социалистических странах самые низкие цены на лекарства, так что единственное, что у меня есть общего с социализмом - я хочу получить их цены. За исключением этого, наша страна никогда не будет социалистическим государством", - заявляет он.



Мастер популизма



Активно использует Трамп и чисто популистские приемы, на которые он большой мастер. Так, в прямом эфире он снял судимость с преступника Джона Пондера, который в тюрьме приобщился к Библии и христианскому радио, основал организацию, помогающую бывшим заключенным встать на путь истинный и т.п. Потом была торжественная церемония принятия гражданства США пятью иммигрантами. Президент поздравил их с вступлением в "американскую семью". Мол, Америка - это страна, где есть место и для преступников, но только если они исправляются, и для мигрантов. Это страна, где приемлют протесты - но только мирные и законные. Это страна, где полицейские спасают жизни, которым угрожает опасность, однако готовы дать решительный отпор тем, кто нарушает порядок.



Козыряет Трамп и своими будто бы "успехами" во внешней политике. Обещая прекратить период непрерывных войн на Ближнем Востоке, президент начал возвращать американские войска домой, или сделал вид, что возвращает.



При Трампе Америка, несмотря на громадный военный бюджет и воинственную риторику, действительно так и не начала ни одной войны. Он также будто бы "помирил" Израиль с арабскими странами. Пока что это только ОАЭ и Бахрейн, но поговаривают, что к ним скоро присоединятся и Судан с Саудовской Аравией. Трампа даже номинировали на Нобелевскую премию мира, причем дважды: как за условное примирение арабов с израильтянами, так и за соглашение о нормализации экономических отношений Сербии и непризнанного Косово.



После спада весной постепенно стали расти доходы компаний инфраструктурных секторов экономики, что, как правило, идет вслед за позитивными изменениями в экономической ситуации. Сфера обслуживания тоже вроде бы восстанавливается, уровень безработицы к началу осени сократился, пускай и незначительно: с 14,7 процента в апреле до 10 процентов в июле.



А если Трампу удастся назначить своего человека в Верховном суде, то там станет шесть "республиканских" судей - абсолютное большинство в состоящей из девяти человек инстанции. При таком раскладе президент сможет влиять на важнейшие вопросы американской политики, а самое главное - уже не боятся тех споров, которые могут возникнуть вокруг итогов голосования.



А что обещает избирателям Джо Байден? Одна из газет, проанализировав выступления Трампа и Байдена в ходе предвыборной дискуссии, с удивлением обнаружила, что они предлагают своим избирателям практически одно и то же, как во внутренней, так и во внешней политике, только каждый из них считает, что будет делать это лучше, чем соперник.



А потому можно сделать вывод: кто бы из них ни победил, агрессивный политический курс США на международной арене, фактически, не изменится. Санкции и шантаж никуда не денутся.



Однополярный мир закончился



"Это самые важные выборы в истории нашей страны. Они решат, сможем ли мы спасти американскую мечту, или мы позволим социалистам разрушить нашу судьбу", - заявил Трамп на съезде республиканцев.



В том, что касается важности предстоящего голосования, то тут он действительно прав. Судьбы мира вершатся в США, считает видный экономист, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова - Валентин Катасонов. "На сегодняшний день в Америке я вижу три основных центра силы, - отметил он в своем интервью ютуб-каналу "Переправа-ТВ".



Первый, по его словам, представлен стремящимся восстановить старую добрую промышленную Америку - Дональдом Трампом. Второй - заинтересованными в сохранении старого мирового порядка финансовыми воротилами - банками с Уолл-стрит. И, наконец, третий центр силы - это так называемая Силиконовая мафия, опутавшая своими сетями не только США, но и весь Земной шар. Ее наиболее яркие представители - это Microsoft, Facebook, Apple, Google, Amazon. Последние, по утверждению Катасонова, выражают интересы "глубинного государства", т.е. тех, кто "хочет строить посткапитализм с электронным концлагерем не только в Америке, но и во всем мире".



Бунт с непредсказуемыми последствиями



Так что именно от их схватки между собой зависит то, куда в конечном итоге пойдет Америка, а вовсе не от яростных споров Байдена с Трампом.



А на какого президента сделает ставку это "глубинное государство", станет известно в ноябре. Впрочем, если только пандемия, глубокий раскол американского общества и экономический кризис не приведут в США к бунтам с непредсказуемыми последствиями, о чем предупреждают уже многие.



Как считает, например, известный политолог Сергей Марков, выборы в США приведут к уличным беспорядкам и могут поставить страну на грань гражданского конфликта. По его прогнозу, первые результаты голосования будут говорить о якобы победе действующего президента Дональда Трампа. А через несколько дней после подсчета голосов, отданных по почте, победителем объявят Байдена. Трамп его победу, конечно, не признает, после чего ситуация станет непредсказуемой.



Сторонники Трампа живут в провинции и не особо боятся заразиться новым коронавирусом. А приверженцы Байдена живут в мегаполисах, будут избегать общественных мест и станут голосовать по почте, пояснил свой прогноз политолог. Выборщики, по его мнению, тоже окажутся неспособны определиться с победителем. "На улицы городов выйдут вооруженные и полувооруженные сторонники Трампа и противники Трампа. Начнутся столкновения, - предполагает он. -Страна окажется на грани гражданской войны. Далее рациональное предсказание невозможно".



Но в любом случает самое главное сейчас другое - однополярный мир закончился навсегда. Китай, по последним данным, уже обошел США по своему ВВП, и как бы ни старался американский истеблишмент, прежней абсолютной гегемонии Вашингтону не видать, кто бы ни оказался у власти.



А для России, кто бы ни оказался в кресле президента США, ситуацию вполне можно охарактеризовать нашей поговоркой: "Хрен редьки не слаще". Источник - stoletie.ru

