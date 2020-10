Новости о гибели сланцевой отрасли сильно преувеличены

Отрасль продолжает существовать даже при стоимости нефти около $40 за баррель, что подтверждается множеством сделок, включая покупку Concho компанией ConocoPhillips



Семь месяцев назад трехсторонняя война поставок между Саудовской Аравией, Россией и США могла нанести смертельный удар по американской сланцевой промышленности. Что же с случилось?



В последнее время появляется все больше признаков того, что в нефтяном секторе еще теплится жизнь. В сентябре добыча в Пермском бассейне Техаса составила 4.49 млн баррелей в сутки. Это, конечно, меньше пикового значения в 4.9 млн в марте, но больше, чем до сентября 2019 года, при этом объемы сокращения значительно меньше согласованных Саудовской Аравией и Россией с тех пор, как они заключили соглашение, чтобы реанимировать нефтяной рынок в апреле.



И рынки капитала заметили это. ConocoPhillips объявила в понедельник о покупке Concho Resources Inc. примерно за $9.7 млрд акциями, что позволит объединить участки добычи двух компаний в Пермском бассейне. Всего три недели назад Devon Energy Corp. потратила $2.56 млрд на покупку WPX Energy Inc. с помощью акций, укрепив позиции в одном из самых дешевых районов Пермского бассейна. По сообщениям The Wall Street Journal, Parsley Energy Inc., одна из мелких компаний, продолжающих работать в бассейне, ведет переговоры о поглощении компанией Pioneer Natural Resources Co.



Оказалась, что управлять ситуацией в диапазоне $40 за баррель не так сложно, как многие ожидали несколько месяцев назад. В настоящий момент для компаний, занимающихся разведкой и добычей, размер баланса, вероятно, имеет такое же большое значение, как и размер резервной базы.



Благодаря резкому падению процентных ставок в этом году инвестиционные энергетические компании могут брать такие же дешевые кредиты, как и до последнего обвала цен на нефть в 2015 году, основываясь на стоимости спредов с учетом опционов. Между тем, энергетическим компаниям с мусорным рейтингом пришлось выплачивать долг по гораздо более высоким ставкам, что дало дополнительные преимущества крупным и влиятельным предприятиям. Как в случае со сделками ConocoPhillips-Concho и Pioneer-Parsley, компании с относительно комфортными инвестиционными рейтингами покупают более мелких конкурентов на грани мусорного уровня.



Как только удалось взять под контроль расходы по займам, не так уж сложно продолжать качать баррели. Так называемый резерв скважин - пробуренные, но незаконченные скважины, которые могут быть введены в эксплуатацию, когда цены поднимутся достаточно высоко, чтобы компенсировать эксплуатационные расходы, - остается на повышенном уровне, причем в июле в Пермском бассейне было зафиксировано рекордное число таких скважин. Работа с таким резервом позволит поддерживать добычу в течение некоторого времени даже при отсутствии интенсивного бурения. По подсчетам Rystad Energy, примерно на 80% резервных скважин работы можно начать даже при ценах ниже $25 за баррель.



Этого будет недостаточно, чтобы нефть текла вечно, а работы на ранних стадиях строительства новых скважин по-прежнему довольно ограничены. Количество наземных разведочных установок, эксплуатируемых в США, выросло за шесть из последних девяти недель, но оно составляет около трети от уровня, наблюдавшегося до мартовского обвала цен. Согласно исследованию ФРБ Далласа, чтобы увеличить интенсивность разведочных работ, цены должны быть выше $50 за баррель.



Но это слабое утешение для производителей нефти в других странах. Чтобы сбалансировать бюджет, большинству членов Организации стран-экспортеров нефти необходимы цены выше $60 за баррель. Если $50 окажется достаточно, чтобы возобновить поставки из сланцевых бассейнов США, то членам ОПЕК придется еще больше сократить расходы, чем они планируют. Между тем, консолидация американской добывающей промышленности на текущей волне сделок может еще больше снизить структуру издержек до $40 или даже ниже.



Мировые экспортеры нефти в марте предприняли отчаянную попытку нарастить добычу, чтобы окончательно раздавить американскую нефтяную отрасль. Это позволило бы членам ОПЕК увеличить долю рынка и поддерживать цены на фоне неизбежного падения спроса на нефть по мере декарбонизации во всем мире.



Но это так не работает. Напротив, неофициальный ценовой порог, установленный в американском сланцевом секторе, по-видимому, стал более жестким: примерно с $60 за баррель в период с 2015 по 2019 год он снизился до $50 или меньше в данный момент. Вопреки ложным заявлениям президента Дональда Трампа, победа Джо Байдена не приведет к запрету гидроразрыва пласта - действительно, более объективное правительство может в конечном итоге помочь нефтяной промышленности, указав четкий путь перехода от ископаемого топлива.



Кроме того, возможно, это не так плохо и для глобального климата. С точки зрения планеты, расходующей последние запасы углеродного бюджета, сланцевые скважины, которые истощаются за несколько лет, могут оказаться предпочтительнее крупных компаний, которые заключают контракты на крупные традиционные месторождения, где добыча может продолжаться несколько десятилетий.



Избыток нефти не убил сланцевую промышленность. Напротив, она, возможно, стала только сильнее.



