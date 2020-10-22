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Казахстан стал продавать меньше угля Украине. Виновата Россия?
00:39 22.10.2020

22 октября 20
Алексей Никоноров

НПП "Атамекен" уверяет: экспорт казахстанского угля на Украину по вине России снизился в 3,5 раза. Но официальная статистика с таким утверждением не согласна.

Осенью 2019 НПП "Атамекен" обратилась к премьер-министру, указав на проблему, с которой сталкиваются отечественные компании. Речь шла о транзите угля на Украину через территорию России. По словам НПП, РФ отклоняла значительную часть заявок. Вопрос был рассмотрен в двухстороннем формате, в результате Россия взяла обязательство согласовывать поставки казахстанского угля в объеме 140 тыс. тонн в месяц.
Однако несмотря на договоренности, госорганы РФ по-прежнему отклоняют часть объемов. По данным НПП "Атамекен", в июле 2019 года потребность в отгрузке угля составляла 377 тыс. тонн, одобрили из которых лишь 8%. Сейчас показатели куда меньше.

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"На сентябрь текущего года мы видим резкое снижение - было заявлено всего 107 тыс. тонн. Из-за сложившейся ситуации контрагенты отказываются от сотрудничества. В прошлом году регулярно заявки подавали 8 казахстанских компаний, в текущем году всего четыре компании.

Естественно, это привело к снижению объемов экспорта угля для казахстанских компаний, упущенной выгоде и негативным отрицательным последствиям на финансовые показатели компаний", - заявил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Евгений Больгерт.

По его словам, в целом

с июля 2019 года 52% заявок от казахстанских компаний получили отказ в транзите угля через РФ на Украину

В чем проблема?
"Учитывая, что с мая украинское правительство ввело спецпошлины в 65% на импорт российского угля, мы наблюдаем, что под причиной "отсутствия технических возможностей" ОАО "РЖД" Российской Федерацией вытесняется казахстанский экспорт на рынок Украины.

Это прямое ущемление интересов казахстанского бизнеса, о чем "Атамекен" неоднократно заявлял в правительстве и на уровне Евразийского экономического союза", - отмечает Евгений Больгерт.

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По данным НПП, подобная политика привела к тому, что одно из предприятий (его название не разглашается) недополучило 5,5 млн долларов. Из-за сокращения сбыта пришлось не только сократить добычу и переработку, но и оптимизировать расходы. То есть сократить уровень зарплаты и уволить часть рабочих.

"Для разрешения проблемы мы задействовали Евразийскую экономическую комиссию, которая вынесла заключение, что действия российской стороны следует рассматривать как препятствие, имеющее признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка.

На консультациях с ЕЭК и государствами-членами ЕАЭС в октябре казахстанские угольные компании подтвердили актуальность проблемы. Стороны поддержали Казахстан в данном вопросе", - рассказал зампред Нацпалаты.

Теперь этот вопрос будет решаться на уровне Коллегии Комиссии, заседание которой запланировано на 27 октября.

Все ли так плохо?
В январе-августе 2020 года Казахстан экспортировал уголь в 13 стран мира. В общей сложности за рубеж ушло более 14 млн тонн. При этом сумма сделок составила 215,3 млн долларов. Это ощутимо меньше показателей 2019 года: 15,7 млн тонн и 308,6 млн долларов.

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Украина является вторым по величине рынком сбыта. И из официальной статистики следуют немного иные выводы, чем те, о которых говорит Нацпалата. В частности, по итогам 8 месяцев объем экспорта составил 532,8 тыс. тонн. И это:

на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года;
в 3,6 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года;
максимальное значение для 8 месяцев за последние 8 лет
Другое дело, что стоимость угля заметно упала. Средняя цена проданной тонны Украине составила 96,7 долларов против 174,7 годом ранее. Это привело к снижению выручки с 80,9 до 51,5 млн долларов. Но и это второй показатель за последние восемь лет.

Таким образом, официальная статистика и данные НПП "Атамекен" не бьются. Пока

одни говорят о сокращении экспорта в 3,5 раза, другие показывают едва ли не лучшие продажи с 2013 года

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603316340
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