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Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом
00:42 22.10.2020

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что заболевшим коронавирусом медработникам в Казахстане перестанут выплачивать единовременные компенсации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По поручению премьер-министра 20 октября состоялось очередное заседание МВК при правительстве, где было принято решение по завершению единовременных социальных выплат медработникам. Так, с 20 октября был отменен прием новых заявок на социальные выплаты медработникам", - сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на онлайн-брифинге в СЦК.

Он уточнил, что заразившиеся коронавирусом медработники больше не смогут получать единовременную выплату.

"Единовременные выплаты оставшимся 5 процентам, или 421 медработнику, сейчас находятся на стадии оформления на уровне региональных комиссий и вносятся в информационную систему. По ним выплаты будут произведены до конца недели, срок - до 23 октября 2020 года", - добавил он.

Шоранов отметил, что при допущении заболеваемости на работе меры поддержки впредь будут оказываться за счет средств медорганизаций или профсоюзных организаций, также средств местных исполнительных органов.

"Это станет дополнительной мотивацией для руководителей медорганизаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты, контролю за исполнением санэпидрежима", - сказал первый вице-министр.

Также единовременные выплаты в 10 миллионов тенге перестанут выделять из Госфонда соцстрахования при летальных случаях среди медицинских работников.

"Что касается отмены приказа, он действует и на случаи заражения медиками, и на летальные исходы. Как мы говорили ранее, сейчас заражение медработников должно стать неприемлемым на рабочем месте. Соответственно, конечно, это будет большой трагедией, но в случае возникновения таких случаев данные вопросы будут рассматриваться за счет медицинских организаций на местном уровне. Данная норма приказа будет утрачена как для заразившихся, так и для погибших медиков", - сообщил Марат Шоранов.

По его словам, казахстанским медикам продолжат выплачивать надбавки по трем категориям риска: высокий, средний и умеренный риск.

Первая группа - это врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделение реанимации. Размер их надбавки в месяц составит 850 тысяч тенге.

Вторая группа риска - это врачи, средние и младшие медицинские работники провизорных стационаров и скорой помощи. Всего в стране 11 951 такой специалист. Размер надбавки составит 425 тысяч тенге.

Третья группа риска - это врачи, средние и младшие медицинские работники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители скорой помощи и другие. Всего 10 993 человека. Они получат надбавку в размере 212 тысяч тенге.

Медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией ранее выплачивали по 2 миллиона тенге. Семьям медиков в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией выплачивали по 10 миллионов тенге.

Рабига Дюсенгулова
корреспондент

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603316520
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