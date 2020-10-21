Израиль миротворит за Катар перед остальными арабами, - И.Субботин

00:53 22.10.2020

Израиль нашел свое место в Аравии



Еврейское государство может примирить Катар с арабскими соседями

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

21.10.20



В отношениях Катара и Израиля видна тенденция на улучшение. Такие оценки приводят израильские официальные лица. По их словам, после того как еврейское государство нормализовало отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном, оно может рассматриваться катарским руководством в качестве возможного посредника в межаравийском споре, который три года назад привел к блокаде Дохи.



Мнение официальных лиц еврейского государства без указания имен приводит 13-й канал израильского телевидения. Впечатление, что катарский правящий дом готов сделать шаг к сближению с давним региональным противником, осталось у израильтян после недавнего визита в Доху для разрешения вопросов, связанных с сектором Газа. Катар выступает посредником в регулярно возникающих конфликтах вокруг палестинского анклава и предоставляет его администрации финансовые средства, в том числе для выплаты зарплат.



Последняя встреча в Дохе оставила у израильской делегации впечатление, что отношения с монархией улучшаются. По их словам, правящий дом может рассматривать контакты с Израилем как способ вернуть себе благосклонность соседей по Аравийскому полуострову. В 2017 году эмират стал объектом жесткого бойкота, который был введен Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и примкнувшим к ним Египтом в отместку за самостоятельную внешнеполитическую повестку. "Антикатарский квартет" выдвинул Дохе целый список требований, которые касались не только внешней политики, но и сферы свободы слова. Катарская сторона сочла его оскорбительным и решила компенсировать эффект от блокады укреплением связей с Ираном и Турцией.



Катар в отличие от других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) менее всего был склонен к тесному взаимодействию с Израилем. Эмират оставался в стороне от тесной координации в сфере обмена разведданными, которое было налажено между компетентными ведомствами аравийских монархий и еврейского государства. Этот процесс фактически предопределил восстановление дипотношений.



В разговоре с "НГ" доцент Катарского университета Маджед аль-Ансари сообщил, что приоритетом для Катара остается разрешение палестинского вопроса. Именно с этой целью эмират контактирует с властями еврейского государства. "Нет никакой другой коммуникации между катарским и израильским правительствами", – заявил аналитик, впрочем, заметив, что эта позиция не влияет на спортивные и академические контакты между неправительственными делегациями стран. Как подчеркнул аль-Ансари, Катар считает, что сделка по нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном ослабляет позиции палестинского движения и фактически легализует "поселенческую активность и агрессию против палестинцев".



То, что одним из главных драйверов так называемых Авраамовых соглашений стал поиск обоюдной выгоды, доказало подписание израильской трубопроводной компанией "Эйлат–Ашкелон" протокола о намерениях по транспортировке сырья из Персидского залива в Средиземноморье. Как следует из документа, транзитом нефти будет заниматься расположенная в Эмиратах компания MED-RED Land Bridge (MRLB), которая принадлежит частной нефтяной компании Petromal (Абу-Даби), гибралтарской Lubber Line Capital и израильской AF Entrepreneurship. В реализации соглашения будет задействован соединяющий Средиземное море с Красным Трансизраильский нефтепровод. Как отмечает агентство Bloomberg, вероятнее всего, к проекту могут присоединиться и другие страны Аравийского полуострова.



Тем не менее свою позицию по поводу необходимости восстановления отношений с Израилем пока не спешит прояснять один из лидеров ССАГПЗ – Саудовская Аравия, которая, как и Катар, указывает на необходимость более внимательного отношения к палестинской проблеме. Источники "НГ" в ССАГПЗ указывали на то, что препятствием на пути возможной нормализации отношений между израильтянами и саудовцами остается позиция старшего поколения высших эшелонов саудовской власти: король Сальман смотрит на ситуацию более консервативно, чем его наследник кронпринц Мухаммед.



Что касается катарцев, то для них важно разрешение межаравийского кризиса, однако не ценой серьезных уступок во внешней политике, говорят собеседники "НГ" в ССАГПЗ. По их словам, несколько лет катарской блокады показали, что эмират вполне может обходиться без взаимодействия со своими соседями, ориентируясь на тот тактический региональный блок, который сформировали Турция и Иран.