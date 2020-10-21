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Непотопляемое. Вице-министром Казздравоохранения опять назначили блатную бездельницу Асем Нусупову
01:47 22.10.2020

Почему вице-министром назначили человека без профильного образования, объяснили в Минздраве
Сегодня, 20:50
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Асем Нусупова имеет опыт работы в качестве экономиста и финансиста.

Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов прокомментировал назначение Асем Нусуповой, которая не имеет медицинского образования, вице-министром, сообщает Kazpravda.kz.
В ходе брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, почему в Министерство здравоохранения пришел работать сотрудник без медицинского образования.

Марат Шоранов отметил, что сегодня ведомство администрирует порядка 1,5 триллиона тенге средств ГОБМП и ОСМС.

"Это большая работа наших финансовых служб и департаментов. Учитывая тот опыт, который имеет Асем Нусупова в качестве экономиста и финансиста, ее региональный опыт работы, она будет сейчас в Минздраве заниматься вопросами финансового блока. Хочу подчеркнуть, что Минздрав администрирует один из самых больших бюджетов в стране. Поэтому этой работе нужно уделять большое и пристальное внимание", - ответил Шоранов.

Напомним, ранее Асем Нусупова была назначена вице-министром здравоохранения РК. В 1996 году она окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "экономика", в 1998 году – магистратуру этого же университета.

Источник - 365info.kz
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