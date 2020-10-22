 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.10.2020
12:01  Актер и режиссер Акжолтой Бекболотов назначен директором киностудии "Кыргызфильм"
10:15  Невеста убитого журналиста Джамаля Хашогджи подала в суд на наследного принца СаудАравии
10:11  Недобор налогов - недобор бюджета. Госказна Таджикистана недополучила около $55 млн
09:30  Вашингтон толкает Москву и Пекин в объятия друг друга, - В.Скосырев
09:27  Мир, коронованный вирусом (дискурс), - Л.Ивашов, М.Делягин
09:20  Китайскую вакцину от "короны" будут испытывать на узбеках
09:17  В новый КазПарламент, помимо Нур-Отана, пройдут - Ак жол и КНПК, - Д.Ашимбаев

09:10  В Бишкеке схвачен король "северных" ОПГ Камчы Кольбаев
09:01  Данияр Акматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций Киргизии
08:42  Щас спою... КазАртистам официально запретили выходить на сцену пьяными
08:32  "Грязно-отвратительного" самозахватчика Тюлеева согнали с кресла мэра Бишкека
01:47  Непотопляемое. Вице-министром Казздравоохранения опять назначили блатную бездельницу Асем Нусупову
00:53  Израиль миротворит за Катар перед остальными арабами, - И.Субботин
00:45  Сможет ли Узбекистан продолжать многовекторную политику в условиях кризиса? - Е.Ким
00:42  Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом
00:39  Казахстан стал продавать меньше угля Украине. Виновата Россия?
00:38  Новости о гибели сланцевой отрасли сильно преувеличены
00:37  Кто займется коррекцией казахского этнокостюма? (к проблеме коллективного визуального имиджа)
00:36  Коррупция как сломанный механизм консолидации элит, - А.Халдей
00:33  Кто бы ни победил на выборах президента - Америку уже не соединить, - В.Малышев
00:30  Как семья Трампа богатеет на бизнесе из Китая, зарабатывая миллионы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
"Грязно-отвратительного" самозахватчика Тюлеева согнали с кресла мэра Бишкека
08:32 22.10.2020

Исполняющий обязанности мэра Бишкека отказался от должности
Развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев отказался от своего поста, сообщает zakon.kz.

Его заявление опубликовано на сайте мэрии столицы Кыргызстана 22 октября.

Тюлеев отметил, что не стремился занять пост главы города, но его уговорил Азиз Суракматов. После того, как он приступил к обязанностям, вокруг этой должности "развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей".

Осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента Кыргызстана и премьер-министром Жапаровым Садыром Нургожоевичем приняли решение, что я оставляю должность и.о. мэра, - заявил Тюлеев.
Исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва горсовета 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку 20 октября на фоне смены власти и протестов в стране.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603344720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №438
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2020 года №439
- Обращение Главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2021-2023 годы
- Политолог Данияр Ашимбаев назвал три партии с наибольшими шансами на прохождение в Парламент
- Н.Нигматулин: парламентские выборы – это определение будущего вектора развития страны
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №667
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №669
- Заявление Президиума Центрального Совета Демократической партии Казахстана "Ак жол"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  