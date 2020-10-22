"Грязно-отвратительного" самозахватчика Тюлеева согнали с кресла мэра Бишкека

08:32 22.10.2020

Исполняющий обязанности мэра Бишкека отказался от должности

Развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей.



Исполняющий обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев отказался от своего поста, сообщает zakon.kz.



Его заявление опубликовано на сайте мэрии столицы Кыргызстана 22 октября.



Тюлеев отметил, что не стремился занять пост главы города, но его уговорил Азиз Суракматов. После того, как он приступил к обязанностям, вокруг этой должности "развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей".



Осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента Кыргызстана и премьер-министром Жапаровым Садыром Нургожоевичем приняли решение, что я оставляю должность и.о. мэра, - заявил Тюлеев.

Исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва горсовета 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.



Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку 20 октября на фоне смены власти и протестов в стране.