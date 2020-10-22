Щас спою... КазАртистам официально запретили выходить на сцену пьяными

08:42 22.10.2020

За этим обязали следить организаторов концертов.



На пленарном заседании сената парламента депутаты приняли закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры", передает корреспондент zakon.kz.



Представляя документ депутатам, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова отметила, что целью проекта закона являются совершенствование действующего законодательства и создание благоприятных условий для развития отрасли культуры.



Глава ведомства остановилась на основных новеллах.



Касательно вопроса по электронным библиотекам Раимкулова напомнила, что с 2007 года в стране началась реализация проекта Казахстанской Национальной электронной библиотеки на базе Национальной академической библиотеки РК.



Вместе с тем в настоящее время отсутствует законодательная база, которая определяет порядок отбора, формирования, наполнения и развития электронной библиотеки страны. В целях устранения пробела для сохранения культурных ценностей и национального культурного достояния Республики Казахстан в электронном формате, а также расширения условий для повышения интеллектуального потенциала населения и популяризации казахстанской науки и культуры законопроектом предусмотрены нормы, регламентирующие вопросы электронной библиотеки, - сообщила она.

По концертной деятельности, по ее словам, существует ряд проблем, возникающих в процессе проведения концертно-зрелищных мероприятий.



Были известны ряд случаев, когда со стороны исполнителей допускались некорректные поведения, в том числе оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом состоянии, срыв запланированных концертов, подбор репертуара с использованием нецензурных слов, использование фонограммы без информирования зрителя. Мы максимально постарались урегулировать данные вопросы путем введения для организатора на законодательном уровне ряда обязательств по недопущению подобного поведения исполнителей. Важной нормой является обязанность по информированию зрителя об использовании фонограммы исполнителями музыкальных произведений. Порядок использования фонограммы планируется определить в подзаконном акте, где будет предусмотрено обязательное информирование использования фонограммы во всей рекламной продукции и в прикассовых зонах, - cказала министр.

Это даст возможность зрителю право выбора платить за концерт под фонограмму или отказаться от него, непременно это также отразится на стоимости билета.



Также в законопроекте регулируется деятельность художественных советов.



Работа худсоветов дает свои плоды, в театрах улучшился репертуар, признано поднятие качества кинопроектов, произведения литературы и искусства также подняли свой уровень. На постоянной основе выносятся на обсуждение и находят свое решение спорные вопросы отрасли. Между тем практика показала, что охватить многие проблемные вопросы всех отраслей в рамках республиканского худсовета фактически невозможно, - констатировала Раимкулова.

В связи с этим проект закона предполагает создание анологичных региональных художественных советов, основной задачей которых будет являться выработка предложений по координации деятельности региональных организаций культуры.



По вопросу приобретения общественно-значимой литературы - в 2017 году благодаря депутатскому корпусу впервые на законодательном уровне была введена практика выплаты гонораров авторам за общественно-значимую литературу. Это прецедент, которому нет аналогов в других странах. Однако на практике возникли законодательные коллизии.



Так, приобретение у автора литературы подразумевает передачу авторских прав государству на весь срок авторского права. Это фактически срок при жизни автора и еще 70 лет после. При этом государство приобретает литературу лишь для распространения ее в государственные библиотеки на безвозмездной основе. При этом у автора переиздавать или продавать в книжные магазины или реализовывать его другими путями право отсутствует. В этом случае задача государства по обеспечению доступа культурного продукта населению не исполняется, а ограничивается. В связи с этим проектом предусмотрено приобретение в целях издания и распространения в библиотеки страны литературы у автора на определенный срок. Далее автор будет иметь право на его издание и распространение любыми другими путями не запрещенными законами РК, - пояснила глава Минкультуры.

Помимо этого, включены нормы, касающиеся платных услуг госбиблиотек и музеев.



Действующим законом "О культуре" предусмотрены перечни платных видов услуг, которые вправе оказывать и получать за это вознаграждение музеи и библиотеки.



Перечень был внесен в закон для того, чтобы дать право библиотекам и музеям, в то время функционирующих в качестве госучреждений. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства госорганизации, созданные в форме учреждений – это некоммерческие организации, которые не вправе оказывать платные услуги, если это не предусмотрено отраслевым законом. Сегодня большинство музеев Казахстана функционируют в форме госпредприятий.



Поэтому законопроектом предложена распространять действие данной нормы только на те организации, которые созданы в форме учреждений. Предприятия будут ориентироваться на нормы закона "О государственном имуществе".



Самой важной и основной нормой законопроекта является поправка, которая запрещает приватизацию организаций со стопроцентным участием государства.



Оксана Скибан, Нур-Султан