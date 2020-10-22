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Данияр Акматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций Киргизии
09:01 22.10.2020

Акматов Данияр Барпыевич назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Экс-глава ведомства Адилбек уулу Шумкарбек освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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