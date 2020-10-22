Данияр Акматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций Киргизии

09:01 22.10.2020

Акматов Данияр Барпыевич назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.



Экс-глава ведомства Адилбек уулу Шумкарбек освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.