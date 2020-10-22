В Бишкеке схвачен король "северных" ОПГ Камчы Кольбаев

09:10 22.10.2020

Камчы Кольбаев доставлен в Госкомитет национальный безопасности, сообщили 22 октября АКИpress источники в силовых структурах.



По предварительным данным, за Кольбаевым приехали в спортклуб Avangard. В соцсетях распространились снимки с сотрудниками спецназа. В администрации клуба отказались комментировать ситуацию.



В свою очередь в пресс-службе ГКНБ пообещали предоставить подробную информацию позже.



"Проводится соответствующая оперативная работа", - добавили в ГКНБ.