В новый КазПарламент, помимо Нур-Отана, пройдут - Ак жол и КНПК, - Д.Ашимбаев

09:17 22.10.2020 Политолог Данияр Ашимбаев назвал три партии с наибольшими шансами на прохождение в Парламент

"Nur Otan" – это все-таки партия центристская и партия Назарбаева, олицетворение курса на стабильность и согласие. В современных условиях, с учетом опыта соседей, эти ценности очень нужны нашему обществу



НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ, 21 октября



Политолог Данияр Ашимбаев назвал три партии, имеющие наибольшие шансы на прохождение в Парламент РК, передает МИА "Казинформ".

"Итак, выборы в Мажилис объявлены. Во-первых, выборы пройдут в сроки – полномочия 6-го Мажилиса истекают в марте следующего года и перерывов в работе нижней палаты парламента не будут. Было некоторое ожидание, что дата выборов будет определена в конце декабря (закон позволял), но, как отметила Гульмира Илеуова, хорошо, что в 2021 году: на нынешний год и так свалилось много сложностей. Кстати, считается, что досрочных выборов в новейшей истории Казахстана было больше, чем плановых. Попробуем подсчитать. Досрочными были выборы в Верховный совет в 1994, выборы в Мажилис в 2007, 2012 и 2016, плановыми – выборы в Мажилис в 1995, 1999, 2004 и все выборы в Сенат. Досрочными были президентские выборы 1991, 1999, 2011, 2015, 2019, плановыми – 2005. В этом контексте парламентские выборы "побеждают" по стабильности", – написал Данияр Ашимбаев в Facebook.

По его словам, в принципе, никакой "трагедии" в досрочных президентских выборах нет: "досрочность была относительно небольшой и власть, как принято в мировой практике, выбирала для выборов более удобный момент".

"Во-вторых, наибольшие шансы на прохождение в 7-й Мажилис имеют три действующие парламентские партии – "Nur Otan", "Ак жол" и КНПК. Объясню почему. "Nur Otan" – это все-таки партия центристская и партия Назарбаева, олицетворение курса на стабильность и согласие. В современных условиях, с учетом опыта соседей, эти ценности очень нужны нашему обществу. Кампания по открытым праймериз показала, что "Nur Otan" пошел на обновление кандидатского корпуса, получил опыт дебатов и готов к более открытой кампании. "Ак жол" и КНПК демонстрировали большую активность в последние годы, работали со своим электоратом, были представлены на всех площадках. Что касается остальных ("Ауыл", "Бирлик", ОСДП), то их практически не было видно. Новых партийных проектов до выборов не возникло. То, что выборы пройдут в декабре 2020 или январе 2021 года, было известно давно и время на подготовку было достаточно. Причем, у всех. Были приняты нормы, облегчающие регистрацию новых партий. Приняты изменения в закон о статусе парламентской оппозиции. В-третьих, спецификой выборов будет выполнение партиями квоты для женщин и молодежи в партийных списках, инициированное Президентом Токаевым в рамках политических реформ, а также выборы в маслихаты по партийным спискам. Дело немного непривычное, но, в общем-то, несложное", – написал Д.Ашимбаев.



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Радикальная оппозиция умерла в Казахстане – политологи о предстоящих выборах в мажилис

Есть ли в Казахстане оппозиционные партии и какие из них будут наиболее активными на выборах в мажилис, прокомментировали отечественные политологи



НУР-СУЛТАН, 21 окт – Sputnik



В 2020 году в Казахстане на законодательном уровне закрепили понятие "парламентская оппозиция", при этом новых игроков на партийном поле пока не появилось.

На предстоящих выборах из числа депутатов парламентской оппозиции изберут одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов мажилиса (нижняя палата).

Официально зарегистрированы шесть политических организаций (Nur Otan, "Ак жол", Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК), "Ауыл", "Бiрлік" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

Из них в настоящее время в парламенте Казахстана представлены три фракции политических партий: Nur Otan, "Народные Коммунисты" и "Ак жол".

Какую из партий можно причислить к оппозиционным, Sputnik Казахстан поинтересовался у отечественных политологов.



Радикальная оппозиция умерла в Казахстане – политолог Данияр Ашимбаев

С ролью системной оппозиции в Казахстане справляются партии "Ак жол" и КНПК, считает политолог Данияр Ашимбаев. Активность других политических организаций практически свелась к нулю, прокомментировал он Sputnik Казахстан.

"ОСДП считает себя единственной оппозицией, но данная партия практически развалилась, ее участие в нынешней кампании до сих пор остается под вопросом. На мой взгляд, с ролью оппозиции, системной, вполне справляются партии "Ак жол" и КНПК. Говорить об остальных очень сложно, поскольку о партиях "Ауыл", "Бірлік", ОСДП, а также о многочисленных партийных проектах, мягко говоря, ничего не слышно. Активность данных партий практически свелась к нулю, рассуждать всерьез о какой-то их стратегии или программе, на мой взгляд, достаточно несерьезно пока", – сказал Ашимбаев.

С точки зрения существующего партийного разреза в нижней палате парламента КНПК занимает последовательную устойчивую позицию, "Ак жол" "достаточно агрессивно, скажем так", проводит работу по защите интересов предпринимателей, продолжил он.

"Радикальная оппозиция как таковая в Казахстане, по сути, умерла. Новых проектов не было заявлено, реальных проектов, кроме каких-то саморекламных акций. Поэтому говорить о том, что будет еще новая оппозиция, на мой взгляд, представляется достаточно сложным", – отметил казахстанский политолог.

Времени для создания новых партий практически не осталось, добавил он.

"По крайней мере последние полгода все три парламентские партии, не говоря о предыдущем периоде, достаточно ведут активную работу. Я вижу постоянную, практически ежедневную деятельность и Nur Otan, и КНПК и "Ак жол". ОСДП попадается раз в месяц, может быть, в социальных сетях, партия "Ауыл" и "Бірлік" буквально недавно провели съезды – достаточно странные, скажем так. Какой-то заявки на политическую активность серьезную от них не было ни видно, ни слышно. Возможно, в начале кампании будут сделаны какие-то шаги: обновление руководящего состава партии, но на текущий момент шансы на прохождение в мажилис есть только у тех трех партий, которые в нем представлены", – высказал свое мнение Ашимбаев.

Смысла в объединении каких-то мелких политических организаций политолог не видит. Он напомнил, что ранее члены народно-демократической патриотической партии "Ауыл" отклонили предложение партии "Бiрлiк" об объединении. Создавать коалиции для участия в парламентских выборах по нынешнему законодательству нельзя, добавил он.

"Крупные и так проходят, а мелкие – хоть сливайся, хоть не сливайся – шансы на их прохождение в силу отсутствия хоть какой-либо работы за последнее время я не вижу", – заключил политолог.



Нет оппозиции, но есть оппонирование – политолог Каражанов

В Казахстане особо нет оппозиционных партий, но есть политические организации, которые пытаются оппонировать властям, высказался политолог Замир Каражанов.

"Партия "Ак жол" вполне может претендовать, ну если не на оппозиционность, то на оппонирование, наверное. Потому что в принципе заявления, которые они делают, носят уже более содержательный характер и действительно касаются сути дела. Допустим, о том, что у нас госслужба достаточно раздутая по сравнению с другими странами, о том, что нужно повышать эффективность нашей госслужбы", – ответил Каражанов Sputnik Казахстан.

Оппозиционность может проявляться по-разному, продолжил он. Одно дело – критиковать, другое дело – видеть проблему и пытаться привлечь к ней внимание, считает политолог.

"Партия ОСДП в последние годы стала уже менее заметная. Оттуда еще много людей поуходили, которые стояли у истоков этой партии. Сейчас в принципе она особо незаметна, не наблюдается на политическом поле, даже в информационном пространстве ее не всегда можно заметить", – добавил Каражанов.

Политолог также не видит необходимости в объединении партий.

"Отсутствие кадров, отсутствие ярких фигур просто ведет к тому, что эти партии слабые. Одна слабая партия объединится с другой слабой партией – появится слабый альянс. Такие структуры ранее долго не существовали: либо внутренний конфликт в конце концов приводил к распаду, либо просто сам по себе альянс понимал, что особой эффективности нет, терялся интерес к подобного рода партнерским отношениям", – заключил он.



Все партии, кроме правящей, оппозиционные – политолог Шибутов

Все партии, кроме правящей, являются оппозиционными, считает казахстанский политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Марат Шибутов.

"В любом случае цели и задачи других партий отличаются от целей и задач правящей партии. Любая поддержка других партий – это тоже поддержка оппозиционной деятельности. Вы думаете, что оппозиция – это непримиримые, чтобы свергнуть и так далее. В реальности власть, влияние, посты все равно приходится делить. В любом случае тут есть свои интересы, их надо отстаивать. Так что в принципе у нас получается пять партий оппозиционных, которые будут в любом случае рады, если, допустим, у Nur Otan будут хуже результаты", – поделился своим мнением со Sputnik Казахстан Марат Шибутов.

Наиболее активными на предстоящих парламентских выборах, помимо Nur Otan, будут партии "Ак жол" и КНПК, считает он.

"Тут вопрос такой, что может быть протестное голосование. То есть, возможно, что люди будут голосовать за любую партию, которая не Nur Otan, или будут голосовать, допустим, за ОСДП, как наиболее не Nur Otan, понимаете. Поэтому вот такое "счастье" в виде протестных голосов может достаться любой партии на самом деле", – сказал Шибутов.

Он также полагает, что участвовать в выборах коалицией нельзя и "нет смысла".

"Если бы было 20 партий, тогда можно было бы объединяться некоторым. У нас всего шесть", – сказал политолог.

Снижение порога для создания политической партии с 40 тысяч до 20 тысяч членов партии не привело к созданию новых организаций, отметил он.

"Если бы порог снизили, как предложил я, до 500 человек, тогда многие бы воспользовались. У нас было бы 30-40 партий", – сказал Шибутов.



Выборы в мажилис парламента в 2021 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о назначении выборов депутатов мажилиса парламента.

Постановлением Центральной избирательной комиссии будут назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней.

Предстоящие выборы в мажилис состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года.

Избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов мажилиса будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции.

Парламентская оппозиция наделяется правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии.



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Политологи – о выборах в мажилис

Елена Тумашова, inbusiness.kz, 22 октября



Кто имеет шансы попасть в нижнюю палату и наработать хороший политический капитал; у партий было достаточно времени подготовиться; три против трех – обновится ли партийный состав мажилиса.

Почему сроки выборов в нижнюю палату парламента не перенесли на фоне пандемии (глава государства объявил, что они пройдут в конституционный срок – 10 января 2021 года)? Если будет локдаун, насколько это помешает выборному процессу (по озвученным минздравом сценариям, пессимистичному и реалистичному, жесткие ограничения могут ввести в декабре или январе – при определенных условиях, по оптимистичному сценарию локдаун не введут)? Удастся ли реализовать на практике уже на этих выборах изменения по парламентской оппозиции и 30-процентной квоте для женщин и молодежи? Об этом inbusiness.kz поговорил с экспертами.



Политолог Айдос Сарым:

"Мне кажется, происходящие в мире события показывают, насколько важно иметь в стране легитимный орган власти (легитимный парламент – на примере Кыргызстана), который принимает законы и таким образом, собственно, обеспечивает весь экономический, социальный процесс. Все ведь вокруг закона крутится, любая большая политика – это бюджеты и законы, это очевидно.

В мире не так много примеров, когда выборы по каким-то причинам переносили. Насколько я могу судить по своим наблюдениям, в основном, так или иначе, выборы проходят и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке.

Думаю, Администрация президента и органы власти в Казахстане просчитывали, как обеспечить проведение голосования в условиях пандемии. У нас уже есть опыт – хороший или плохой, но он есть – организации жизни, когда есть угроза заражения коронавирусом. Люди уже знают, что такое социальная дистанция, как лечиться, где брать маски, есть запас средств защиты и пр. И вы помните выступление президента (7 октября на совещании по подготовке ко второй волне Covid-19 Касым-Жомарт Токаев указал на слабые места – недостаточный объем ПЦР-тестирования, дороговизну тестов и масок и пр., и на то, какие меры надо принять для противостояния пандемии. – Ред.). Введение жесткого карантина, локдауна желательно избежать, потому что малый и средний бизнес и в целом экономика страны оказались не в лучшем положении.

Проведение выборов в мажилис в установленные законом сроки мне кажется закономерным, нормальным. Что бы ни говорили, лучше провести эту процедуру правильно и вовремя. Тем более сейчас, когда страна вступает в период модернизации и реформ, "цена" мажилиса, его значение сильно возрастает. Необходимо принимать огромное количество законов, новых кодексов. Экономику нужно обеспечивать законодательным базисом. Исходя из этого, мне кажется, все принято вовремя и обоснованно.

30-процентная квота и формирование парламентской оппозиции – предложения, которые вошли в первый пакет политических реформ. Надеюсь, второй пакет будет принимать уже новый состав мажилиса, который серьезно поработает над модернизацией общественных надстроек, над наполнением действующих институтов реальным, жизненным содержанием, над укреплением этих институтов, над тем, чтобы сделать государство более функциональным, сильным, эффективным.

Думаю, в ближайший месяц пройдет целая серия больших и малых, областных и городских конференций, съезды парий, будут формироваться новые партийные списки. Общество, наблюдатели, журналисты, блогеры будут следить за этим процессом и как под микроскопом рассматривать, происходит ли обновление списков, сколько молодых в процентном соотношении, сколько женщин.

В нашей стране распространены популистские подходы, предвзятое отношение к выборам, к партиям. Нет понимания серьезности этой сферы. Элементарно – маленький вопрос: за каждого кандидата непарламентские партии должны вносить в центризбирком взнос, сегодня это примерно 630 тыс. тенге. То есть если партия, не представленная сегодня в мажилисе, выдвигает десять новых членов, за них надо будет заплатить больше 6 млн тенге (взнос составит 637500 тенге за каждое лицо, включаемое в партийный список; от уплаты освобождаются партии, которые на предыдущих выборах депутатов парламента набрали более 7% голосов избирателей от числа принявших в голосовании, в настоящее время это Nur Otan, "Ак жол" и КНПК. – Ред.).

Вот такая проза жизни, из которой состоит политика, многим неизвестна. У нас многие из тех, кого называют гражданскими активистами, не читали сам закон. Уже слышны досужие разговоры о том, что полномочия мажилисменов истекают в марте. Хотя в законе ясно написано, когда должны проходить выборы: к завершению срока действующего созыва необходимо иметь сформированный новый состав мажилиса, чтобы процесс легитимности не прерывался. И вот таких моментов, показывающих серьезность намерений тех или иных людей, их ответственность, вдумчивость, – много. Это хороший тест на знание законов. Критиковать можно все, никто этого не запрещает, но предмет критики надо знать.

Будет ли из кого выбрать для парламентской оппозиции? Скажем так, в более продвинутой политической или журналистской тусовке есть некоторые негативные ожидания, и кто-то начинает заведомо хоронить эти выборы. На самом деле интрига будет, интрига есть. Слава богу, все наше политически активное население не улетело на Марс. Есть люди, есть разные подходы, есть разные мнения. Думаю, списки – и парламентские, и партийные – будут обновляться. Это закономерно. Тем более в обществе есть антиэлитные, антиистеблишментские настроения, о которых все знают, их все понимают и будут стараться этим вызовам отвечать. И на выборах, соответственно, можно будет посмотреть, насколько глубоко партия все это восприняла, поняла и насколько готова к этим обновлениям. Все события, происходившие до этого времени, об этом и говорили. Наиболее недоверчивым надо набраться немного терпения и посмотреть.

В целом, с одной стороны, участникам политического процесса надо усиленно работать над тем, чтобы отвечать на эти вызовы. Но с другой стороны, мы видим, что запросы общества изменились, парадигма стала другой. Люди начинают думать больше о бытовых, социальных, экономических вопросах. Хотят опоры, серьезных государственных инвестиций в социальную сферу. Вот такие запросы, мне кажется, будут превалировать. И вся политическая экзотика, которая была до сих пор на рынке, как, например, защита животных, хотя все это имеет значение и все это очень важно, будет уходить на второй план. Тот, кто будет формировать массовые запросы, отвечать массовым ожиданиям, будет иметь шансы быть представленными в мажилисе и в целом наработать хороший политический капитал".



Политолог Данияр Ашимбаев:

"Все понимают, что если сейчас "угрожать" локдауном, форсировать эту тематику, то могут возникнуть серьезные последствия. Во-первых, до сих пор не проработаны социальные риски, спровоцированные первым карантином. Во-вторых, слишком много злоупотреблений было в этой сфере. Очередной локдаун может вызвать социальный взрыв. Поэтому власти вряд ли сейчас решатся на подобные жесткие ограничения.

Кроме того, выборы отменять нельзя, подготовка к ним уже идет. Nur Otan, например, провел свои праймериз (внутрипартийные выборы прошли с 17 августа по 3 октября. – Ред.). Общий план кампании выборов в мажилис в январе уже принят и утвержден, эти выборы плановые. Особой необходимости в отсрочке нет. Отменять голосование из-за карантина означает проводить его в более плохих политических условиях.

Смогут ли партии выполнить условие по 30-процентной квоте? Женщины и молодежь в каждой партии есть. В действующем списке Nur Otan их много. В КНПК есть Смирнова (Ирина; депутат мажилиса нынешнего, шестого, созыва, член Комитета по финансам и бюджету. – Ред.), Баймаханова (Галина; депутат мажилиса прошлого и нынешнего созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию. – Ред.). В "Ак жоле" – Никитинская (Екатерина; депутат мажилиса V и VI созывов, член Комитета по финансам и бюджету. – Ред.), Дания Еспаева (депутат мажилиса VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету, кандидат в президенты Республики Казахстан в кампании 2019 года. – Ред.).

То есть женщины в списках есть. Молодежные крылья у партий, в принципе, всегда создавались, они должны быть зарегистрированы. Особых проблем с набором молодежи и женской квоты не возникнет.

Норма о парламентской оппозиции, думаю, в новом составе мажилиса без проблем вступит в силу. Вопрос только, будет ли списочное голосование за каждого представителя комитета или пакетное (одна пария "забирает" себе такие-то должности, за другой закрепляют другие должности и т.д.). Это вопрос технического исполнения. Потому что если говорить о партийном составе, то, как мне кажется, изменений в трехпартийном составе мажилиса, который действует в настоящее время, не предвидится. Есть три партии, которые имеют политическую активность. И три партии, находящиеся в состоянии анабиоза – кто-то из них рванет вверх и наберет какие-то голоса? Я в этом сильно сомневаюсь. А новых партий не возникло".

Мажилис: от 67 – до 107. Немного истории

30 августа 1995 года в результате всенародного референдума была принята новая Конституция Казахстана, в которой парламент был определен как высший представительный орган, осуществляющий законодательные функции, состоящий из двух палат – сената и мажилиса.

Первый созыв мажилиса действовал с 1996 по 1999 год. В него водило 67 депутатов, их избирали по одномандатным территориальным избирательным округам, образуемым с учетом административно-территориального деления республики и с примерно равной численностью избирателей.

Позже были приняты изменения и дополнения в Основной закон, которые трансформировали полномочия палат, изменили порядок формирования депутатского корпуса, увеличили срок полномочий парламента. Количество депутатских мандатов увеличили до 77, при этом 67 депутатов избирались, как и прежде, по одномандатным территориальным избирательным округам, а 10 – на основе партийных списков.

Позже, когда в результате реформ 2007 года президентская форма правления начала трансформироваться в президентско-парламентскую, мажилис стал формироваться по партийным спискам.

В настоящее время действует мажилис VI созыва. Выборы в него прошли 20 марта 2016 года. В них приняли участие шесть политических партий, три набрали более 7% голосов избирателей и поэтому прошли в состав. Это партия Nur Otan (82,20%; от нее в составе мажилиса 84 депутата), Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (7,18%; от нее – семь депутатов), Коммунистическая народная партия Казахстана (7,14%; от нее – семь депутатов). Таким образом, 98 депутатов из 107 избираются по партийным спискам. Кроме того, девять депутатов избраны от Ассамблеи народа Казахстана. В состав мажилиса VI созыва вошли 43 депутата прошлого созыва. В целом депутатский корпус обновился на 60%. Мужчин – 78 (73%), женщин – 29 (27%).

Информация взята с сайта мажилиса парламента Республики Казахстан. – Ред.

В Казахстане официально существует шесть партий: Nur Otan, "Ак жол", КНПК, "Бирлик", "Ауыл", ОСДП. Источник - nomad.su

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