Китайскую вакцину от "короны" будут испытывать на узбеках

09:20 22.10.2020

В Узбекистане запланированы клинические испытания китайской вакцины от коронавируса



CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 21 октября Министерство инновационного развития провело переговоры с представителями Института микробиологии Китайской академии наук и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical по организации клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане.



В ходе переговоров было отмечено, что в случае успешного завершения всех этапов клинических испытаний Узбекистан одним из первых закупит эту вакцину по более низкой цене.



Как сообщает Минздрав Узбекистана, эксперты Министерства инновационного развития обсудили с китайскими партнерами организацию процесса вакцинации, подготовку к процессу.