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Вашингтон толкает Москву и Пекин в объятия друг друга, - В.Скосырев
09:30 22.10.2020

На фоне давления США отношения России и Китая вступили в фазу альянса
Владимир Скосырев
21.10.20

Эспер считает, что союзники США должны сплотиться против России и Китая.
Эспер призвал укрепить военные пакты для противодействия КНР и РФ. Он подчеркнул, что стратегия обороны США сфокусирована не на борьбе с терроризмом, а на долговременном соперничестве с Москвой и Пекином. Тут американцы обладают асимметричным превосходством. У них есть партнеры по всему миру, а противники вряд ли вместе насчитают 10 союзников. Эксперты обсуждают, как отреагируют на вызов Вашингтона Москва и Пекин. Есть мнение, что их отношения приобретают признаки военной оси, основанной на взаимных интересах.

Эспер характеризует свою речь в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией) в Вашингтоне как новую инициативу. Ее суть в том, чтобы подвигнуть к вступлению в альянсы с США "одинаково мыслящие демократии".

То есть существующих объединений типа НАТО или оборонных обязательств США перед такими странами, как Япония, Австралия, Новая Зеландия, недостаточно. К американской боевой колеснице нужно еще пристегнуть такие страны, как Индия и Индонезия.

С ними уже ведется работа. В Индонезии министр побывал пару дней назад. А на следующей неделе состоится визит в Индию. Правда, не совсем ясно, почему Индонезия безапелляционно внесена в список демократий. Ведь международные правозащитные организации сообщают о вопиющих нарушениях прав человека, в частности о подавлении массовых протестов в провинциях Папуа и Западная Папуа. Да и в Индии, как пишет New York Times, режим при нынешнем правительстве все дальше уходит от демократических ценностей, завещанных отцами-основателями республики.

Впрочем, помимо этих двух азиатских держав Пентагон намерен взять под свое крыло такие страны, как Мальта, Монголия и Палау. К Америке, согласно концепции Эспера, партнеры сами тянутся, а вот Китай завоевывает союзников с помощью финансовых ловушек и силового давления. Пример – слабые государства, подобные Мьянме, Камбодже и Лаосу. "Чем меньше страна, тем тяжелее нажим со стороны Пекина", – утверждает министр.

У России же с союзниками по Организации договора коллективной безопасности просто беда. Режимы в Белоруссии и Киргизии шатаются, а Армения втянута в войну с Азербайджаном.

Закономерен вопрос: как в этой критической ситуации поведут себя стратегические партнеры – Россия и Китай? Мелкулангара Бадракумар, бывший посол Индии в ряде стран, пишет на интернет-ресурсе Asia Times, что отношения между двумя странами можно назвать реальным военным сотрудничеством или виртуальным военным альянсом. Об этом свидетельствуют, во-первых, передача Россией Китаю системы предупреждения о ракетном нападении, во-вторых, военные учения в России в прошлом году (Центр-2019). На них Народно-освободительная армия Китая направила подразделения, оснащенные современными танками, боевыми и транспортными самолетами, а также вертолетами.

А первое совместное учение между Китаем и Россией по имитации ответа на ракетное нападение состоялось еще в 2016 году. Москва объявила тогда, что главной задачей во время них была отработка быстрой реакции частей ПВО и ПРО России и Китая на удары баллистических и крылатых ракет. По сути, утверждает Бадракумар, Россия передавала Китаю эксклюзивное ноу-хау, чтобы он мог отразить атаку США и сохранить способность ответного удара. Это критически важно для поддержания стратегического баланса.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, глава департамента международных отношений ВШЭ, отметил: "Россия и Китай давно координируют свою реакцию на военную стратегию, провозглашенную Вашингтоном. Расширяется сотрудничество в военной области. Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия содействует созданию китайской системы противодействия ракетному нападению. Это свидетельство взаимного доверия. Значит, Москва считает, что ни при каких обстоятельствах отношения с Китаем не могут стать враждебными".

Сотрудничество развивается и между спецслужбами – для борьбы с терроризмом и в других чувствительных областях. В то же время очевидно, что российско-китайское сближение – это во многом результат политики США. Это сближение получило стимул в 2014 году, когда США приняли санкции против России, и в 2016 году, когда они начали торговую войну с Китаем, подчеркнул эксперт.

"Конечно, сохраняются и разногласия между КНР и РФ по ряду проблем. Например, это касается территориальных споров Китая с соседями. Россия считает, что эти вопросы нужно решать на двусторонней основе, путем договоренности. А Пекин не считает Крым частью России, не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Но это не вызывает двусторонних проблем, есть взаимное понимание", – заключил Лукин.

Источник - ng.ru
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