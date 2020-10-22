Недобор налогов - недобор бюджета. Госказна Таджикистана недополучила около $55 млн

10:11 22.10.2020

Пайрав Чоршанбиев,



В Таджикистане урезали финансирование системы здравоохранения



Общий объем государственного бюджета Таджикистана за январь-сентябрь 2020 года составил около 16 млрд 506 млн. сомони, что на 3,3% меньше уточненного плана, сообщает министерство финансов республики.



Таким образом, Госбюджет за этот период недополучил запланированные доходы в размере 565 млн. сомони (около $55 млн).



Недобор бюджета, в первую очередь, объясняется сокращением основных налогов - подоходного налога, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Доля налогов в бюджете составляет около 68%.



В связи с этим не удалось выполнить расходную часть бюджета: запланированные средства не получили практически все отрасли.



Сравнительно больше урезали финансирование сферы здравоохранения, сектора госвласти и управления, просвещения, культуры и спорта.

Отметим, что в июне этого года были пересмотрены параметры бюджета за текущий год.



Общий объем уточненного плана дохода бюджета с учетом привлечения грантовых средств был установлен в размере 23,6 млрд сомони вместо ранее запланированных 26,1 млрд сомони.



Уточненный план общего объема расходов госбюджета был установлен в размере 26 млрд сомони, что на 400 млн сомони меньше первоначального плана.



В начале октября Всемирный банк опубликовал доклад "Экономический обзор по Европе и Центральной Азии: COVID-19 и человеческий капитал", в котором говорится, что правительство Таджикистана для обеспечения финансирования защищенных статей расходов госбюджета продало запасы золота.



Подтвердить данную информацию в соответствующих структурах страны не удалось.