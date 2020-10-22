Актер и режиссер Акжолтой Бекболотов назначен директором киностудии "Кыргызфильм"

12:01 22.10.2020

, 22 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Акжолтой Бекболотов назначен директором киностудии "Кыргызфильм" имени Океева



Акжолтой Бекболотов назначен директором Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.



Соответствующий приказ подписал министр Нуржигит Кадырбеков.



Акжолтой Бекболотов - режиссер, актер, сценарист, оператор. Ранее был директором общественного фонда "Айтыш".