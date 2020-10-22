Афганистан взрывается к Рождеству. Талибы отмечают терактами предстоящий вывод американского контингента, - С.Строкань

13:16 22.10.2020

Газета "Коммерсантъ" №194 от 22.10.2020, стр. 6

Мирные переговоры между афганским правительством и движением "Талибан", стартовавшие в прошлом месяце в Дохе, оказались под угрозой срыва. В преддверии полного вывода из Афганистана американского воинского контингента талибы активизировали свои действия, ежедневно совершая теракты и нападения на сотрудников сил безопасности. Намерение президента США Дональда Трампа отметить окончание своего срока завершением эпохи 19-летнего американского присутствия в Афганистане вызывает все больше вопросов как у Кабула, так и у союзников США по НАТО.



Волна насилия в Афганистане нарастает, несмотря на запуск 12 сентября в Дохе мирных переговоров между официальным Кабулом и "Талибаном" (организация запрещена в РФ). Так, в среду было объявлено, что по меньшей мере 25 сотрудников служб безопасности Афганистана погибли в провинции Тахар, попав в засаду, которую, по утверждениям афганских властей, устроили талибы. "Они заняли позиции в домах в районе, где наши войска проводили операцию против группировки",- сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора провинции Джавад Хиджри.



Во вторник в результате нападения на КПП в округе Имам-Сахиб северной провинции Кундуз, совершенного с применением гранатометов, а также засады на военный патруль, шестеро афганских военнослужащих погибли, четверо получили ранения. В тот же день в юго-восточной провинции Забул талибы взяли в заложники восемь сотрудников сил безопасности. Кроме того, по меньшей мере десять мирных жителей погибли во вторник в результате подрыва придорожной мины в центральной афганской провинции Вардак.



По данным МВД Афганистана, в результате атак, совершенных уже после официального запуска межафганского мирного диалога, погибли как минимум 180 мирных жителей, еще 375 были ранены.

Талибы тоже несут серьезные потери. Как сообщил афганский телеканал 1TV, в ходе проведенной во вторник спецоперации в южной провинции Кандагар были уничтожены 53 боевика, включая полевого командира и двух пакистанских советников. Ожесточенные бои также развернулись в соседней провинции Гильменд. Чтобы остановить наступление талибов, ВВС США на прошлой неделе пришлось нанести несколько ударов по их позициям. Как пояснил представитель сил США в Афганистане Сонни Леггетт, действия американских военных не стали нарушением договоренностей о ненападении, ранее достигнутых в Дохе между представителями Вашингтона и движением "Талибан", поскольку авиаудары наносились в ответ на атаки талибов и стали вынужденной мерой. В свою очередь, командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер призвал "Талибан" незамедлительно прекратить наступление, отметив, что подобные действия "подрывают межафганские переговоры о восстановлении мира".



Как Кабул и талибы договариваются о мире в Афганистане

Прокомментировал ситуацию и один из главных архитекторов анонсированного в Дохе мирного процесса - спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. "Убеждение, что насилие нужно активизировать для получения уступок за столом переговоров - очень рискованное. Такой подход может подорвать мирный процесс и стать повторением прежних ошибок",- предупредил он.



Между тем резкое обострение ситуации в Афганистане не стало достаточно веским аргументом для президента США Дональда Трампа, еще 8 октября в интервью телеканалу Fox News подтвердившего, что американские военнослужащие могут вернуться из Афганистана до конца года или же в начале-середине будущего года. До этого помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявлял, что численность контингента США в Афганистане к началу следующего года сократится до 2,5 тыс. человек.



На этой неделе, выступая на предвыборном митинге в Аризоне, Дональд Трамп подтвердил решимость форсировать полный вывод контингента США из Афганистана. В Twitter он отметил, что американские военные "должны вернуться домой к Рождеству".

В этой ситуации представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сообщил о поддержке талибами Дональда Трампа и пожелал ему удачи на выборах 3 ноября. "Трамп может казаться нелепым человеком для всего мира, но для талибов он здравомыслящий и мудрый человек",- отметил Забихулла Муджахид. Заявление талибов, которые во время своего правления в Кабуле превратили Афганистан в плацдарм для терактов 11 сентября и других нападений на США, поставило в неловкое положение добивающегося переизбрания Дональда Трампа, вынудив его команду выступить с заявлением о том, что действующий президент США в поддержке талибов не нуждается. "Мы отвергаем ваше одобрение. Талибы должны знать, что президент всегда будет защищать интересы Америки всеми необходимыми средствами, а не как (кандидат в президенты США от демократов.- "Ъ") Джо Байден",- заявил пресс-секретарь предвыборного штаба господина Трампа Тим Муртау.



Как американские законодатели обсудили "помощь России талибам"

Между тем намерение Дональда Трампа отметить окончание своего президентского срока завершением эпохи 19-летнего американского присутствия в Афганистане вызывает все больше вопросов как у Кабула, так и у союзников США по НАТО. "Если преждевременный вывод войск произойдет до установления мира или прогресса в переговорах, то, безусловно, возникнет вакуум, который окажет влияние на ситуацию с безопасностью",- заявил индийскому агентству ANI председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.



В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг так прокомментировал ситуацию в Афганистане: "Мы привержены своей миссии, потому что в интересах нашей безопасности убедиться, что Афганистан снова не станет платформой, где террористы могут планировать, организовывать или проводить атаки против наших стран". Он добавил:



Мы вместе решили войти в Афганистан, вместе примем решение о дальнейших изменениях и, когда придет подходящее время, вместе уйдем. Это было посылом НАТО в течение многих лет, и это остается посылом союзников по альянсу".



"Резко обострившаяся ситуация в Афганистане стала новым вызовом для американской администрации, которая еще в феврале этого года, подписав в Дохе соглашение с "Талибаном", рассчитывала поставить точку в самой длинной войне в американской истории",- заявил "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. "В движении "Талибан" по-своему поняли суть этого соглашения: получив международное признание, талибы резко усилили нажим на Кабул, именно так понимая межафганский диалог. В итоге США встали перед неприятной дилеммой - уходить "по-вьетнамски", признав свое поражение, а также неудачу предыдущих администраций Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, или выйти из дохийского соглашения и начать новый раунд войны в Афганистане, которая уже стоила США 2,4 тыс. человеческих жизней и $778 млрд",- продолжил господин Батюк. И резюмировал: "Простого и устраивающего всех выхода из этой ситуации у президента Трампа нет".



Сергей Строкань