АзерАрмия рвется к Лачину. Падение Степанакерта - вопрос нескольких дней? - "Къ"

13:19 22.10.2020

Отряды нагорной обороны

В дипломатическом решении карабахского конфликта все разуверились, но попыток не оставляют



События в Нагорном Карабахе, похоже, движутся к развязке, причем совсем не дипломатической. Азербайджанские войска продолжают наступление, и теперь им остается лишь перекрыть Лачинский коридор, после чего взятие Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), станет вопросом времени. Премьер Армении Никол Пашинян призвал сограждан вступать в отряды ополчения, признав, что на текущем этапе вопрос "не имеет дипломатического решения". Однако дипломаты надежду все-таки не теряют. Накануне визита в Вашингтон главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов заехали в Москву, где встретились со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Правда, по отдельности и без особых успехов.



Азербайджанские войска продолжают продвижение вглубь Нагорного Карабаха. В среду вечером президент Азербайджана объявил о том, что еще 22 населенных пункта перешли под контроль азербайджанской армии. А днем ранее он же заявил о взятии город Зангелана. Корреспондент "Ъ" был свидетелем того, как и посетители, и официанты одного из бакинских кафе, слушавшие телеобращение господина Алиева к нации, в этот момент встали и начали аплодировать.



Зангеланский район непосредственно выходит к государственной границе Армении - до нее азербайджанским войскам остается лишь около 10 км. Однако более важная цель для них - это Лачинский коридор, одна из двух ключевых трасс, связывающих Карабах с Арменией. Контроль над коридором практически гарантирует взятие Шуши, а затем и Степанакерта - столицы непризнанной НКР. Продвижение к Лачину азербайджанские войска уже начали.



Премьер Армении Никол Пашинян в ответ на такое развитие событие объявил о создании отрядов добровольцев, которые будут формироваться властями каждого отдельного города. "Вне зависимости от того, что произойдет, надо бороться за права нашего народа,- сказал он во время прямого эфира в Facebook.- Сегодня, в контексте позиции Азербайджана, бороться за них означает в первую очередь взять в руки оружие и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения". Но это, как следовало из его слов, будет нескоро. "Вопрос Карабаха начиная с этого этапа не имеет дипломатического решения на долгое время. Все те надежды, предложения, что надо найти дипломатическое решение, должны считаться неактуальными",- констатировал он.



Чуть позднее пресс-секретарь господина Пашиняна Мане Геворгян в комментарии агентству "Арменпресс" пояснила: дипломатическое решение конфликта невозможно "из-за деструктивного стиля работы Азербайджана".

"Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, в том числе в последние дни, что армянская сторона готова к переговорному процессу, основанному на компромиссе, но практика показала, что эта логика неприемлема для Азербайджана",- добавила она.



Выступление господина Пашиняна прозвучало в тот момент, когда министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян был в Москве, так же как и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов. О том, что с ними обоими собирается встретиться министр иностранных дел России Сергей Лавров, стало известно только утром того же дня. Таким образом, Москва попыталась перехватить инициативу у Вашингтона, куда господа Мнацаканян и Байрамов собираются лететь 23 октября на встречу с госсекретарем США Майком Помпео (см. "Ъ" от 21 октября).



Встречи армянского и азербайджанского министров в Москве не произошло - Сергей Лавров принял их по отдельности. "В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и созданием условий для его устойчивого урегулирования",- сообщили в российском МИДе.



Однако никакого прорыва, судя по всему, добиться не удалось.

"Высоко оценив непосредственные усилия России и президента Владимира Путина в достижении договоренностей о прекращении огня, министр Мнацаканян констатировал, что достигнутые договоренности остаются на бумаге вследствие вероломной манеры Азербайджана и его шагов, направленных на дестабилизацию ситуации",- прокомментировали итоги встречи в МИД Армении. При этом посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы заявил агентству ТАСС, что "на встрече министр Джейхун Байрамов еще раз подтвердил приверженность Азербайджана мирному урегулированию конфликта и принятому 10 октября заявлению". Напомним, что это заявление касалось гуманитарного перемирия, которое де-факто продержалось меньше суток.



Президент Армении Армен Саркисян о войне в Нагорном Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян о войне в Нагорном Карабахе

Тем временем президент Армении Армен Саркисян пытался отстоять интересы своей страны на другом - западном направлении. Для этого он отправился в Брюссель, где в среду встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель визита была обозначена заранее - и максимально четко. "Ожидается, что руководством НАТО и европейских структур будет сделано все возможное, чтобы прекратить военные действия со стороны Азербайджана и члена НАТО - Турции, что даст возможность воплотить в жизнь достигнутые договоренности о прекращении огня",- говорилось в сообщении пресс-службы президента. Однако господин Столтенберг прокомментировал итоги переговоров со свойственной ему сдержанностью. "НАТО глубоко озабочено продолжительными нарушениями прекращения огня, которые приводят к гибели людей. Для НАТО важно, чтобы боевые действия завершились и было найдено мирное решение. Жизненно важно, чтобы все стороны соблюдали прекращение огня",- сказал он.



Как заявил в беседе с "Ъ" армянский политолог Грант Микаелян, дипломатические усилия Еревана и призывы международных посредников к прекращению огня вряд ли будут эффективны.

"Но это часть необходимой работы по донесению армянской позиции о желании прекратить войну, не допустить крупномасштабного кровопролития и предотвратить проникновение террористов в регион",- сказал эксперт.



Однако, по мнению азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, противоречивые заявления Еревана скорее приведут к обратному результату. "В Армении вообще не прослеживается какой-то последовательности действий - в результате то ли агонии, то ли паралича власти,- сказал эксперт "Ъ".- Когда премьер заявляет об отсутствии дипломатического решения, но отправляет своего министра в Москву и Вашингтон, он не вызывает никакого доверия. А любые попытки уговорить сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россию, США и Францию.- "Ъ") надавить на Азербайджан не будут иметь успеха. Модераторы пытаются нащупать условия продолжения своей посреднической деятельности и вовсе не собираются слушать, что им скажет Ереван".



Кирилл Кривошеев, Баку; Айк Халатян, Ереван

Газета "Коммерсантъ" №194 от 22.10.2020, стр. 1