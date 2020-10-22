Как живут киргизы в Афганистане, потомки тех, кто бежал от Советской власти

19:57 22.10.2020

Как живут киргизы в Афганистане, потомки тех, кто бежал от Советской власти и коллективизации



Рождение молодого яка - большой праздник для них.



Неудивительно, что они живут на высоте 4000 м над уровнем моря на севере Афганистана, где сложно получить хороший урожай.



Веками это место было недоступно для путешественников, сегодня оно медленно меняется.



Регион Вахан на севере Афганистана является одним из самых негостеприимных уголков нашей планеты.



Узкий коридор, зажатый между Таджикистаном, Китаем и Пакистаном - это в основном морозные высокогорья и памирские вершины.



Именно здесь, на Бам-э-Дунии - Крыше Мира, на высоте 4000 метров над уровнем моря, где около 1500 киргизов живут в 40 деревнях и лагерях.



Все они "вертикальные кочевники" - несколько раз в год они перемещаются со своими стадами с нижних пастбищ на летние пастбища в более высоких частях гор.



В этом высокогорном климате выращивать зерно практически невозможно.



Каждая сфера их жизни зависит от животных, которых они разводят: коз, овец и того, что они дают им пищу, топливо, шкуры и товары для торговли со своими соседями, фермерами долин.



Проживающие здесь сегодня киргизы являются потомками тех, кто бежал в эти памирские земли из России после Октябрьской революции и из Китая после создания Китайской Народной Республики.



Они решили во что бы то ни стало избежать объединения в коллективы и защитить свои кочевые традиции.



В 1978 году, после победы коммунистов в афганском Гилгите, большинство киргизов, живущих в Афганистане, бежали в Турцию.



Те, кто не пошел по стопам хана, их лидера, присоединились к кланам вахан.



Кыргызстан время от времени поднимает вопрос о репатриации соотечественников, но тема не выходит за рамки деклараций и добрых намерений.



Также не секрет, что у одной из самых бедных стран Азии нет на это средств.



Памирские киргизы вообще не хотят покидать горы, потому что на родине своих предков им не только придется отказываться от своих юрт и стад, но их всегда будут считать "другими".



Сегодня они все еще живут так же, как и сто лет назад, но они платят свою цену.



В этом труднодоступном регионе они не беспокоятся о войнах или смене власти, но у них есть свои проблемы: доступ к здравоохранению минимален, а киргизские дети ходят в школу редко или не ходят вообще.



Коридор Вахан был недоступен для путешественников на протяжении веков, он медленно меняется и дает местному населению надежду на лучшее состояние.



Это грубая земля, но стоит посмотреть, насколько она прекрасна.