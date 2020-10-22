 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.10.2020
20:41  Киргизские уроки для России: "Стихийная революция назначена на утро", - М.Ростовский
20:03  Что в Киргизии?! Кто такой Жапаров?
19:57  Как живут киргизы в Афганистане, потомки тех, кто бежал от Советской власти
19:55  Южный Алтай. Кто отдал его Казахстану и что стало с тамошними русскими?
19:41  Таджикистан. Трагикомедия Барзу Абдураззокова
13:19  АзерАрмия рвется к Лачину. Падение Степанакерта - вопрос нескольких дней? - "Къ"
13:16  Афганистан взрывается к Рождеству. Талибы отмечают терактами предстоящий вывод американского контингента, - С.Строкань

12:01  Актер и режиссер Акжолтой Бекболотов назначен директором киностудии "Кыргызфильм"
10:15  Невеста убитого журналиста Джамаля Хашогджи подала в суд на наследного принца СаудАравии
10:11  Недобор налогов - недобор бюджета. Госказна Таджикистана недополучила около $55 млн
09:30  Вашингтон толкает Москву и Пекин в объятия друг друга, - В.Скосырев
09:27  Мир, коронованный вирусом (дискурс), - Л.Ивашов, М.Делягин
09:20  Китайскую вакцину от "короны" будут испытывать на узбеках
09:17  В новый КазПарламент, помимо Нур-Отана, пройдут - Ак жол и КНПК, - Д.Ашимбаев
09:10  В Бишкеке схвачен король "северных" ОПГ Камчы Кольбаев
09:01  Данияр Акматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций Киргизии
08:42  Щас спою... КазАртистам официально запретили выходить на сцену пьяными
08:32  "Грязно-отвратительного" самозахватчика Тюлеева согнали с кресла мэра Бишкека
01:47  Непотопляемое. Вице-министром Казздравоохранения опять назначили блатную бездельницу Асем Нусупову
00:53  Израиль миротворит за Катар перед остальными арабами, - И.Субботин
00:45  Сможет ли Узбекистан продолжать многовекторную политику в условиях кризиса? - Е.Ким
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Кыргызстан   | 
Как живут киргизы в Афганистане, потомки тех, кто бежал от Советской власти
19:57 22.10.2020

Как живут киргизы в Афганистане, потомки тех, кто бежал от Советской власти и коллективизации

Рождение молодого яка - большой праздник для них.

Неудивительно, что они живут на высоте 4000 м над уровнем моря на севере Афганистана, где сложно получить хороший урожай.

Веками это место было недоступно для путешественников, сегодня оно медленно меняется.

Регион Вахан на севере Афганистана является одним из самых негостеприимных уголков нашей планеты.

Узкий коридор, зажатый между Таджикистаном, Китаем и Пакистаном - это в основном морозные высокогорья и памирские вершины.

Именно здесь, на Бам-э-Дунии - Крыше Мира, на высоте 4000 метров над уровнем моря, где около 1500 киргизов живут в 40 деревнях и лагерях.

Все они "вертикальные кочевники" - несколько раз в год они перемещаются со своими стадами с нижних пастбищ на летние пастбища в более высоких частях гор.

В этом высокогорном климате выращивать зерно практически невозможно.

Каждая сфера их жизни зависит от животных, которых они разводят: коз, овец и того, что они дают им пищу, топливо, шкуры и товары для торговли со своими соседями, фермерами долин.

Проживающие здесь сегодня киргизы являются потомками тех, кто бежал в эти памирские земли из России после Октябрьской революции и из Китая после создания Китайской Народной Республики.

Они решили во что бы то ни стало избежать объединения в коллективы и защитить свои кочевые традиции.

В 1978 году, после победы коммунистов в афганском Гилгите, большинство киргизов, живущих в Афганистане, бежали в Турцию.

Те, кто не пошел по стопам хана, их лидера, присоединились к кланам вахан.

Кыргызстан время от времени поднимает вопрос о репатриации соотечественников, но тема не выходит за рамки деклараций и добрых намерений.

Также не секрет, что у одной из самых бедных стран Азии нет на это средств.

Памирские киргизы вообще не хотят покидать горы, потому что на родине своих предков им не только придется отказываться от своих юрт и стад, но их всегда будут считать "другими".

Сегодня они все еще живут так же, как и сто лет назад, но они платят свою цену.

В этом труднодоступном регионе они не беспокоятся о войнах или смене власти, но у них есть свои проблемы: доступ к здравоохранению минимален, а киргизские дети ходят в школу редко или не ходят вообще.

Коридор Вахан был недоступен для путешественников на протяжении веков, он медленно меняется и дает местному населению надежду на лучшее состояние.

Это грубая земля, но стоит посмотреть, насколько она прекрасна.

Источник - Александр "haydamak" Бутенко
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603385820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №438
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2020 года №439
- Обращение Главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2021-2023 годы
- Политолог Данияр Ашимбаев назвал три партии с наибольшими шансами на прохождение в Парламент
- Н.Нигматулин: парламентские выборы – это определение будущего вектора развития страны
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №667
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №669
- Заявление Президиума Центрального Совета Демократической партии Казахстана "Ак жол"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  