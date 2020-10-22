Что в Киргизии?! Кто такой Жапаров?

20:03 22.10.2020

Что в Киргизии?! "Всякую революцию задумывают романтики, делают фанатики, а власть получают негодяи". Кто такой Жапаров?



Итак, в Киргизии произошел... бунт, переворот, революция, массовый протест? Как ни странно, изначально действительно больше было похоже на полный бардак и бунт "по русски" - "бессмысленный и беспощадный", но так как он все же киргизский, то все же больше "бессмысленный". Беспощадности, к счастью, особо не много )



Изначально идеологами протестов были лидеры партий, не попавших в Парламент, числом 12. Они же и организовали Координационный Совет. Еще 5 октября, казалось, что они представляют единый блок и именно они создадут переходную власть. В Совет вошли : Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов, Темир Сариев и другие...



Но уже утром 6 октября, некто Камчыбек Ташиев, экс глава МЧС Киргизии, с группой "товарищей" освободил из тюрьмы Садыра Жапарова. Оба вышеупомянутых - лидеры националистической партии "Ата-Журт". Надо сказать, что Жапаров сидел по вполне себе серьезной уголовной статье. В 2013 году, во время протестов в Караколе (областной центр Иссык-Куля), Жапаров со сторонниками, захватили в заложники губернатора области - Эмилбека Каптагаева. И вот, Жапаров на площади, толкает речь, и группа сторонников начинает скандировать - Жапарова в Премьеры! Совет Жапаров не признает, там начинается раскол. У Жапарова более крепкая и большая группа поддержки, обученные боевики. Его сторонники заняли периметр вокруг отеля "Достук", где собрались действующие народные депутаты : они должны были легитимизировать новую власть, но никто не мог понять, какую. По закону, в данной ситуации только Парламент может одобрить новый состав Правительства.



Забавные факты предыстории протестов :



В марте 2005г, был свергнут А.Акаев. Борцы с коррупцией, за права и свободы, и в интересах народа, совершили переворот. В результате цветной "революции тюльпанов" страну возглавил К.Бакиев.



В апреле 2010г , борцы с коррупцией за народное счастье и всякие права и свободы, в интересах народа, свергли режим Бакиева и страну возглавил А.Атамбаев.



Сейчас, в октябре 2020г, Садыр Жапаров - фактически новый глава государства, ясен перец борец с коррупцией, сторонник прав и свобод, конечно же в интересах трудового народа. Резко сделал карьеру при Бакиеве... Стал депутатом, советником Президента и занимал другие высокие должности.



В 2012г, Жапаров возглавляет только созданное Национальное агентство по предупреждению коррупции (Забавно, правда? Не по борьбе, а по предупреждению...), да и как тут бороться, когда главными коррупционерами были сам глава государства - Бакиев и его сын?



В течении года происходит слияние Агентства с Госкадровой службой (отвечает за найм госслужащих) ... опять забавное решение....



После свержения Бакиева, против его и семьи открыто несколько уголовных дел, заочно осудили на пожизненные сроки членов семьи. Всплыли и политические убийства и крышевание бизнеса(полный контроль над сотовыми салонами), транзит героина...



"С точки зрения юридического момента то, что инкриминировалось ему, было достаточно и на пожизненный срок. Мало того, что Бакиев фактически покрывал своих родственников, которые занимались убийствами и грабежами. Но, насколько мне известно, он фактически похитил золотой запас страны, вывезя в грузовиках денежные средства из банка. В буквальном смысле слова на двух грузовиках, как сообщают СМИ. Сейчас этот человек находится в другой стране, поэтому решение суда вынесено заочно. Кыргызстан добивается его выдачи. Случится ли это - сложно сказать". Янис Юкша : https://ru.sputnik.kg/politics/20150707/1016573123.html



Вот такой типец, - Садыр Жапаров, - и становится новым главой Киргизии, свергнув воровской режим Атамбаева, который свергнул воровской режим Бакиева, который сверг воровской режим Акаева... Прям карусель какая-то... )))



И все ведь борцы с коррупцией и за народное счастье, каждый раз побеждают Зло, но новая власть снова становится Злом и воровским режимом... Я хочу спросить простой народ и всяких активистов и борцов с воровскими режимами - сколько раз Вам еще надо наступить на грабли, чтобы понять что просто сменой власти проблемы общества не лечатся? Чтобы коренным образом изменилась жизнь в стране, нужно не просто сменить власть, надо чтобы все граждане изменились и стали другими. На поле картошки ананасы не растут. Понимаете? ))



А о корнях и причине коррупции я опубликовал целую серию забавных рассказов из жизни - почитайте, это многое объясняет )