Киргизские уроки для России: "Стихийная революция назначена на утро", - М.Ростовский

20:41 22.10.2020

Киргизские уроки для России: "Стихийная революция назначена на утро"

Какие выводы Москва должна сделать из ползучей смены власти в Бишкеке



В Киргизии назначены повторные парламентские выборы. Шаг вполне логичный и, можно даже сказать, абсолютно неизбежный. Обнародованные результаты предыдущих парламентских выборов в этом месяце не вызвали доверия почти ни у кого и были отменены при всеобщем одобрении. Однако ожидать, что повторные выборы станут эталоном чистоты, прозрачности и честности, тоже не приходится. У этих выборов совсем иная задача. Они призваны законодательно оформить уже состоявшийся приход к власти человека, который быстрее и искуснее всех сумел воспользоваться образовавшимся в местной политике временным вакуумом, - нынешнего премьера страны Садыра Жапарова. Это внутреннее дело Киргизии, которое не особо касается России? Впрямую действительно не касается, а косвенно очень даже касается. При всей несхожести двух стран в происходящем сейчас в Киргизии можно разглядеть отдельные пугающие проблески будущих российских политических реалий.



В мемуарах занимавшего в 2010 году пост посла РФ в Бишкеке известного российского политика Валентина Власова (того самого, который, будучи при Ельцине полпредом федерального центра в Чечне, полгода провел в плену у боевиков) можно прочитать следующий рассказ о том, что происходило за кулисами киргизской политики накануне предыдущей "стихийной народной революции": "В начале апреля ко мне стали настойчиво поступать просьбы о возможной встрече от ряда руководителей оппозиции... Утром 5 апреля я встретился с (одним из них, Омурбеком Текебаевым) в здании посольства. Омурбек Чиркешович - представитель крупнейшего клана ичкиликов в южном регионе страны, депутат киргизского парламента шести созывов. Разговор Омурбек Чиркешович начал без предисловий. Мол, завтра в Таласе вспыхнут волнения, которые могут перерасти в большие события вплоть до смены государственного строя. Ответов на вопросы, кто организатор, как это будет выглядеть и так далее, не знает. Но все будет точно. При этом Текебаев подчеркнул, что возглавляемая им партия там не участвует и предотвратить ничего нельзя... (Я) позвонил премьеру Данияру Усенову. Тот поспешил успокоить. Мол, не переживайте, все под контролем!"



Все действительно оказалось "под контролем" - но только уже не действовавшей на тот момент власти. На следующий день в областном центре Таласе действительно "неожиданно" начались беспорядки, которые быстро привели к крушению режима президента Курманбека Бакиева. В силу очевидных причин мемуары о закулисных событиях, которые предшествовали крушению режима президента Сооронбая Жээнбекова в 2020 году, еще не написаны. Но можно не сомневаться, что новый "неожиданный всплеск возмущения масс" тоже был тщательно организован и подготовлен.



Где я вижу аналогии с будущим российской политики? Эти аналогии возникают очень не сразу. Киргизская вертикаль власти слаба. Ее легко застать врасплох и легко сбросить с пьедестала. Российская вертикаль крепка, как самая прочная скала. Ее очень сложно застать врасплох и почти невозможно заставить сделать то, чего она не хочет сделать сама. В этом плане Россия и Киргизия - полные антиподы. Но наши две страны превращаются в "братьев-близнецов", когда речь заходит о формальных политических институтах вроде парламента, выборов и писаных законов.



С точки зрения официальных юридических норм нынешний премьер и и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров не имел никакого права на обе эти должности. Но он их получил. Почему? Потому что оказался самым "четким пацаном", сумевшим "убедить" одних "правильно проголосовать", а других - вовремя отойти в сторону. С точки зрения тех же самых официальных юридических норм сегодня Жапаров по-прежнему не имеет права превращаться из и.о. президента в постоянного главу государства. Но он такое право обязательно получит - когда выиграет повторные парламентские выборы и "убедит" депутатов, что старые юридические нормы были "неправильными и мешающими прогрессу".



И вот здесь-то и возникает сходство с российскими политическими реалиями. У нашей власти тоже всегда есть возможность и выборы выиграть, и "неправильные" законы подправить. Пока у руля нашего государственного корабля находится Путин, это никоим образом не нарушает стабильности, а наоборот, консервирует статус-кво. Но, как знает каждый из нас, знаменитое высказывание Вячеслава Володина не совсем точно отражает действительность: после Путина будет все-таки не Путин. Если на нынешнем месте ВВП окажется похожий на него человек, готовый "играть по правилам", стабильность и на этот раз не будет нарушена.



Но что произойдет в случае, если "шапка Мономаха" окажется на голове человека с противоположными намерениями и устремлениями? Возможностей устроить "кипеж" у него будет гораздо больше, чем у нынешнего руководителя Киргизии. Садыра Жапарова (и тех, кто за ним стоит) со всех сторон подпирают конкурирующие влиятельные кланы. А Президент России "парит над схваткой": он способен запросто уничтожить любой политико-экономический клан, ничуть не рискуя при этом своим собственным политическим здоровьем. Вот такая получается очень тревожная "политическая арифметика" - тревожная и для Киргизии, и для России.



Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ