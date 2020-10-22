Выборы в Киргизии перенесли на когда-нибудь в 2021 году

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21:26 22.10.2020
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О приостановлении действия некоторых норм конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР". Об этом 22 октября сообщает пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 22 октября 2020 года.
В пресс-службе президента сообщили, что необходимость принятия настоящего конституционного закона продиктована рядом обстоятельств, а также сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.
Принятым законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша", которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года.
Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.