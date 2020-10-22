Путин: "То, что происходит в Кыргызстане – это беда кыргызского народа"

21:28 22.10.2020

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 22 октября призвал к постсоветским странам относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать "ростки государственности", пишет "Российская газета".



"Ни в коем случае не вмешиваться со стороны с какими-то советами и с рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах", - цитирует президента России газета.



Путин призвал дать возможность людям самим аккуратно строить эти отношения внутри общества, "не лезть как слон в посудную лавку со своими предложениями".



"Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем. Обращаю ваше внимание, мы не лезем со своими советами, с наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Кыргызстане все нормализуется, все встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы с ней сохраним самые лучшие отношения", - сказал Путин, выступая на площадке дискуссионного клуба, передает РИА Новости.



"То, что там происходит - это беда Кыргызстана, кыргызского народа", - подчеркнул Путин.