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Умер от КОВИ 1-й замхокима Ташкентской области Муллаханов
23:13 22.10.2020

Скончался первый замхокима Ташкентской области (дополнено)
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался первый заместитель хокима Ташкентской области по финансам, экономике и сокращению бедности Баходир Муллаханов.
21 октября 2020, 20:27 Коронавирус Политика
В возрасте 46 лет умер первый заместитель хокима Ташкентской области по финансам, экономике и сокращению бедности Баходир Муллаханович Муллаханов, сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным источника "Газеты.uz" в хокимияте, первый замхокима скончался 21 октября в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Он проходил лечение в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте. Источник в Министерстве здравоохранения уточнил, что на самом деле Баходир Муллаханов проходил лечение в частной клинике. При этом 4 дня в РНЦЭМП он был на "профилактическом лечении", а затем снова переведен в частную больницу.

Баходир Муллаханов (1974 года рождения окончил Ташкентский государственный экономический университет (1992−1996) и магистратуру Государственного университета Оклахомы (1997−1998). В разные годы работал в структурах Центрального банка, в том числе начальником главных управлений ЦБ в Навоийской и Сурхандарьинской областях. Занимал должность зампредседателя правления банка "Асака". В 2012-2020 годы работал председателем правления "Кишлок курилиш банк".

С февраля этого года занимал должность первого замхокима Ташкентской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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