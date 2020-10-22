Трамп VS Байден: финальные дебаты на русском языке (прямая трансляция)

00:00 23.10.2020

В США пройдут финальные дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом.



РБК проведет прямую трансляцию дебатов на русском языке, она начнется в 3:45 мск.







Первые дебаты между Трампом и Байденом прошли 30 сентября.



Кандидаты спорили о высокой смертности от COVID-19 в США и об американской экономике под руководством Трампа.



Байден обвинил Трампа в смерти 200 тыс. американцев в результате пандемии и в экономических трудностях, с которыми пришлось столкнуться США за последний год.



В ходе дебатов кандидаты перебивали друг друга и переходили на личные оскорбления.



В частности, Байден назвал Трампа "щенком Путина".



Опрос CBS News показал, что победу на дебатах одержал Байден.



48% респондентов, наблюдавших за дебатами, признали победителем демократа, 41% - Трампа.



Выборы президента США пройдут 3 ноября.