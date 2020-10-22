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Трамп VS Байден: финальные дебаты на русском языке (прямая трансляция)
00:00 23.10.2020

В США пройдут финальные дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом.

РБК проведет прямую трансляцию дебатов на русском языке, она начнется в 3:45 мск.



Первые дебаты между Трампом и Байденом прошли 30 сентября.

Кандидаты спорили о высокой смертности от COVID-19 в США и об американской экономике под руководством Трампа.

Байден обвинил Трампа в смерти 200 тыс. американцев в результате пандемии и в экономических трудностях, с которыми пришлось столкнуться США за последний год.

В ходе дебатов кандидаты перебивали друг друга и переходили на личные оскорбления.

В частности, Байден назвал Трампа "щенком Путина".

Опрос CBS News показал, что победу на дебатах одержал Байден.

48% респондентов, наблюдавших за дебатами, признали победителем демократа, 41% - Трампа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Источник - РБК
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