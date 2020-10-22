До кучи. На американские выборы пришел Тегеран, - "Къ"

00:17 23.10.2020

"Российское вмешательство" в политику США усилили Ираном



"Коммерсантъ" от 22.10.2020,

Накануне президентских выборов в США избирательную гонку взорвал скандал с предполагаемым вмешательством Тегерана, обвиненного в попытке не допустить переизбрания Дональда Трампа. Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил, что его ведомство получило информацию о стремлении повлиять на исход выборов 3 ноября двух внешних игроков - Москвы и Тегерана. Если обвинения в адрес Москвы не были конкретизированы, то в случае с Тегераном господин Рэтклифф описал схему, согласно которой иранские хакеры якобы рассылали избирателям письма с угрозами для дискредитации Дональда Трампа. В Тегеране и Москве обвинения категорически отвергли, при этом в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, представляющий в Тегеране интересы США.



Новую вашингтонскую сенсацию о предполагаемом российском и иранском следе в американской политике за полторы недели до президентских выборов в США обнародовал директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. "Мы хотели бы предупредить общественность: мы определили, что два зарубежных действующих лица - Иран и Россия - предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами",- заявил глава одной из ведущих американских спецслужб.



"Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей. Эти данные могут использоваться иностранными действующими лицами, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет ваше доверие к нашим выборам",- отметил Джон Рэтклифф.



Несмотря на то что глава Национальной разведки предъявил счет за американские выборы сразу двум государствам, главные обвинения на сей раз все же были адресованы Тегерану: иранская часть обвинений оказалась гораздо более подробной.

Фактически Джон Рэтклифф изложил предполагаемую схему попытки Исламской Республики Иран повлиять на исход выборов.



"Иран шлет фальшивые электронные письма, чтобы испугать избирателей, породить общественные волнения и нанести ущерб президенту Трампу",- заявил Джон Рэтклифф, также обвинивший Тегеран в распространении видео о "мошенническом голосовании". "Это отчаянные меры со стороны отчаянных противников",- отметил господин Рэтклифф. Признав, что американские спецслужбы "не видели таких действий со стороны России", он счел необходимым напомнить про скандал с "российским вмешательством" на предыдущих выборах 2016 года и призвал избирателей сохранять бдительность, учитывая "угрозу подобных действий со стороны внешних врагов демократии".



В изложении директора Национальной разведки США вмешательство Тегерана оказалось весьма изощренным, так как иранские хакеры якобы рассылали электронные письма сторонникам Демократической партии от имени правой радикальной организации "Гордые парни", под угрозой физической расправы требуя от них отдать свои голоса не за демократа Джо Байдена, а за республиканца Дональда Трампа.



Вы будете голосовать за Трампа в день выборов - или мы придем за вами. Измените свою партийную принадлежность на республиканскую",- говорится в тексте письма, якобы посылавшегося избирателям-демократам от имени "Гордых парней".



Примечательно, что сами "Гордые парни" уже отвергли свое возможное участие в этой истории.



Между тем изложенная Джоном Рэтклиффом версия вызвала недоумение даже у ряда республиканцев, которые сочли ее нелогичной и неправдоподобной. Демократы обращают внимание на близость главы Национальной разведки США к Дональду Трампу, что, по их мнению, может свидетельствовать о выполнении им политического заказа. Кроме того, возникает вопрос, могло ли в самом деле навредить Дональду Трампу требование голосовать не против, а за него. "Сомнительно, что письма, требующие поддержать Дональда Трампа, могли бы нанести ему вред",- выразил распространенное мнение своих коллег сенатор-демократ Крис Мерфи. По его словам, администрация Дональда Трампа пытается переключить внимание с "российского вмешательства" на несуществующее "иранское".



США не удалось запустить механизм возврата санкций в отношении Ирана

"Обвинения сыплются каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чем не основываются, скорее это дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами",- прокомментировал новый вашингтонский скандал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.



В свою очередь, Тегеран не только выступил с гневным опровержением, но и вызвал на ковер посла Швейцарии, представляющего в иранской столице интересы США. "В отличие от США Иран не вмешивается в выборы в других странах. Эти абсурдные обвинения не что иное, как еще один сценарий подрыва уверенности избирателей в безопасности выборов в США. Иран не заинтересован во вмешательстве в американские выборы, не имеет предпочтений относительно их исхода",- заявил телекомпании ABC News пресс-секретарь иранского постпредства при ООН Алиреза Мирюсефи.



Между тем опрошенные "Ъ" эксперты, не комментируя сами обвинения в адрес Тегерана, отмечают, что предстоящие выборы в США будут иметь огромное значение для Ирана, усилиями президента Трампа превращаемого в государство-изгоя.

"Это для России не имеет большого значения, кто победит, так как оба кандидата - и Дональд Трамп, и Джо Байден - в случае победы будут проводить политику жесткого давления на Москву, которая будет различаться лишь нюансами. Для Ирана же ситуация выглядит принципиально иначе. В Тегеране считают эти американские выборы судьбоносными, учитывая, что они во многом предопределят то, что будет со страной в ближайшие годы",- пояснил "Ъ" директор Центра политических исследований Андрей Федоров.



Схожего мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. "В мире есть немного стран, которые были бы так непосредственно заинтересованы в исходе предстоящих президентских выборов в США, как Исламская Республика Иран. Победа Джо Байдена открывает Тегерану новые политические и экономические возможности, создает условия для укрепления международных позиций этой ближневосточной страны. В предвыборной платформе Демократической партии прямо говорится, что в случае победы их кандидата "демократы прекратят курс администрации Трампа на войну с Ираном и отдадут приоритет ядерной дипломатии, деэскалации и региональному диалогу"",- заявил "Ъ" Владимир Батюк.



По словам эксперта, односторонний выход администрации Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном изолировал США от их союзников, не поддержавших этот шаг, и подтолкнул Тегеран к тому, чтобы возобновить свою ядерную программу. "Таким образом, в случае победы Байдена Тегеран сможет возобновить дипломатический торг с Вашингтоном, который в свое время принес иранской стороне такие ощутимые бонусы, как выход из международной изоляции и укрепление позиций этой страны в регионе Ближнего и Среднего Востока",- резюмирует эксперт.



Сергей Строкань