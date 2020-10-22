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Ташматов лишился поста главы Госслужбы безопасности президента Узбекистана
00:20 23.10.2020

Глава Госслужбы безопасности президента перешел в Совбез

Баходир Ташматов, с марта работавший председателем Государственной службы безопасности президента Узбекистана, назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте.

Председатель Государственной службы безопасности президента Узбекистана (ГСБП) Баходир Хамидович Ташматов назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам развития вооруженных сил, сообщил "Газете.uz" источник в правительстве. О том, кто стал новым руководителем ГСБП, пока неизвестно.

Баходир Ташматов возглавлял ГСБП с марта этого года, а в 2017-2020 годы служил командующим Национальной гвардией.

Баходир Ташматов (1964 г. р.) окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Академию Вооруженных Сил Узбекистана, Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России, а также Ферганский государственный университет. Доктор философии военных наук, доцент.

Служил на различных должностях командного состава в войсках Туркестанского военного округа. В 1992-1999 годах служил на руководящих должностях Министерства обороны, в 1999-2008 годах командовал войсками военных округов Минобороны.

С 2008 по 2011 годы работал заместителем и первым заместителем министра обороны, а затем, с 2011 по 2013 годы - секретарем Совета национальной безопасности при президенте Узбекистана. С 2013 по 2017 годы до назначения командующим Нацгвардии служил первым заместителем министра обороны.

Отметим, что Совет безопасности при президенте возглавляет Виктор Махмудов.

Источник - Gazeta.uz
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