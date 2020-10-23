Густо место: сможет ли Москва заменить мигрантов жителями регионов

09:01 23.10.2020

23 октября 2020,

Привлечь их для работы в сфере ЖКХ надеются в столичной мэрии, однако не факт, что такое предложение будет востребовано, говорят эксперты

Евгения Приемская



Сокращение числа трудовых мигрантов из соседних стран стало одним из наиболее заметных последствий пандемии. Об этом говорят как исследователи, так и чиновники. В первую очередь, речь идет о низкооплачиваемых должностях, не требующих квалификации - это таксисты, курьеры, работники строительного сектора и жилищно-коммунальной сферы. Так, по данным исследования Центра стратегических инициатив (ЦСИ), результаты которого стали известны в среду, 21 октября, с дефицитом курьеров и таксистов столкнулись около 40% компаний. Еще раньше о значительном оттоке трудовых мигрантов заявили в столичной мэрии - там сокращение общего количества граждан других государств, работавших преимущественно в жилищно-коммунальной сфере, оценили тоже примерно в 40%. Об этом во второй половине октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



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В столице компенсировать эту разницу в том числе планируют за счет трудоустройства жителей других регионов, следует из слов мэра. "Известия" поговорили с экспертами о том, насколько реальна такая перспектива и как это скажется на самих регионах.



Ручной труд

За время карантина численность мигрантов в Москве, занятых в строительстве и сфере ЖКХ, упала на 40%, рассказал в интервью телеканалу "Россия-1" мэр города Сергей Собянин 18 октября. Из-за этого, по его словам, коммунальные службы столкнулись со сложностями при подготовке к отопительному сезону.



При этом он предположил, что жители столицы не захотят занять освободившиеся вакансии: "Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах". Вместо этого, по его словам, в городе планируют привлечь работников из российских регионов, а также механизировать часть процессов.



С похожими сложностями сталкиваются и компании из коммерческого сектора, свидетельствуют данные исследования, результаты которого были представлены Центром стратегических разработок (ЦСР) 21 октября. Согласно выводам исследования, недостаток в рабочей силе испытывают около 40% компаний, традиционно нанимавших иностранцев. При этом почти столько же работодателей назвали их основными преимуществами возможность сэкономить на зарплате (40%) и более высокую результативность по сравнению с россиянами (35%).



Спрос упирается в зарплаты

Вероятность того, что люди из регионов будут заинтересованы в том, чтобы занять место мигрантов, опрошенные изданием эксперты оценивают неоднозначно. В текущей ситуации жители регионов вряд ли массово отправятся работать в Москву из-за невысокого уровня оплаты труда в сферах, где были заняты мигранты, уверен научный сотрудник Центра социальной демографии Института социально-политических исследований РАН Леонид Рыбаковский.



Хотя сама по себе подобная схема, по его мнению, может быть интересна как для регионов, так и для столицы, для этого необходим соответствующий стимул - в частности, повышение уровня зарплат.



Такой сценарий может быть реален, но только при условии, что зарплата сотрудника сферы ЖКХ им будет выплачиваться в полной мере, без "сомнительных операций, которые присутствуют при найме иностранных работников", полагает заместитель заведующего кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.



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С другой стороны, не исключено, что в нынешних обстоятельствах такое предложение окажется интересным большему количеству людей вне зависимости от уровня зарплаты, считает Виктория Леденева, директор Центра изучения миграционной политики Международного института государственной службы и управления РАНХиГС: "Прежде всего потому, что в связи с коронавирусом работы не стало не только в Москве, но и в регионах. Некоторые, потеряв работу в Москве, возвращались в свои регионы и там работы не находили, потому что ее или просто не было, или их потенциальные места были уже заняты".



Поэтому если Москва обозначит готовность привлекать работников, многие, по ее словам, будут готовы переехать вне зависимости от того, идет ли речь о вакансиях в сфере ЖКХ или о каких-то более престижных направлениях. Важна будет просто возможность трудоустройства в столице.



В мэрии "Известиям" не смогли ответить на вопрос о том, насколько активно сейчас привлекают на работу в сфере ЖКХ жителей российских регионов, выросло ли их количество с начала карантина и предпринимаются ли для этого какие-либо дополнительные меры. В департаменте труда и социальной защиты и департаменте экономического развития уточнили, что вопрос не входит в их компетенцию. В профильном департаменте ЖКХ на запрос издания к моменту публикации материала не ответили.



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Смена приоритетов

Правда, это, в свою очередь, может негативно сказаться на ситуации в самих регионах. Москва и без того стягивает значительные человеческие ресурсы, и если столица начнет целенаправленно привлекать жителей других субъектов на вакансии, ранее занятые трудовыми мигрантами, регионы будут пустеть еще быстрее, предостерегает Виктория Леденева.



По данным, опубликованным Росстатом в июле 2020-го, в прошлом году лидерам по оттоку населения, выезжающего на заработки в другие города России, стали Московская и Ленинградская области (благодаря их соседству с Москвой и Петербургом), а также республики Адыгея, Чувашия и Калмыкия (16,4%, 13,8%, 12,9%). Тогда эксперты отмечали, что эти цифры могут не отражать реальной картины из-за сложностей подсчета, при этом в этом году, скорее всего, общие объемы трудовой миграции вырастут из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.



Активный отток трудящегося населения в другие регионы, например, может стать серьезным сдерживающим фактором для экономического развития региона, из которого люди выезжают из-за сокращения налоговых поступлений (например, от НДФЛ, который зачисляется в региональный бюджет по месту трудоустройства) в местные бюджеты.



жкх коммунальные службыФото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С другой стороны, указывает Александр Щербаков, жители позднее могут вернуться с накопленными средствами, которые вложат уже в местную экономику: "Поэтому это момент сложный, здесь есть как свои проблемы, так и преимущества".



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Если говорить о переезде людей из регионов в Москву для выполнения работы, не требующей высокой квалификации, по-прежнему острым остается вопрос соблюдения трудового законодательства при найме людей на подобные вакансии, напоминает Виктория Леденева: "Мы знаем, что в случае с трудовыми мигрантами нередко было так, что их оформляли в "серую" или не совсем легально. Вне зависимости от того, откуда приезжают люди, хотелось бы, чтобы при устройстве на работу даже на низкооплачиваемые должности соблюдались их права. И если Москва начнет официально привлекать людей из регионов, мы надеемся, что там обратят внимание на эту проблему".



Более эффективным решением была бы не попытка найти замену недорогой рабочей силе, а смена приоритетов, определяющих политику в сферу трудовой миграции, отмечает Леонид Рыбаковский.



- Вместо того чтобы развивать технический прогресс и вводить технику, мы делаем ставку на использование дешевой рабочей силы, это неверно. В данном случае, чтобы компенсировать отток мигрантов, нужно думать об инновациях и об организации труда, откуда бы в Москву ни приезжали люди, - заключает он.