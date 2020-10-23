Страна кустарей. В Тадже резко выросла доля частного сектора - до 70% ВВП

09:59 23.10.2020

Фаррух Хамрализода: 67% работающего населения Таджикистана занято в частном секторе

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Они обеспечивают около 80% налоговых поступлений в бюджет страны.



Правительство Таджикистана примет необходимые меры для продолжения процесса экономических реформ по поддержке предпринимательства, в том числе с учетом воздействия пандемии COVID-19 и потенциальных рисков для национальной экономики. Об этом заявил председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом республики Фаррух Хамрализода в ходе круглого стола на тему "Предпринимательство и инвестиции как основа экономического развития".



"Формирование новых экономических отношений, обеспечение устойчивого экономического развития, улучшение инвестиционного климата, поддержка предпринимательства и, таким образом, повышение уровня жизни населения страны на сегодняшний день является стратегической целью государства и правительства", - сказал он.



Хамрализода отметил, что за последние годы для поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций в приоритетные отрасли бизнесу было предоставлено 109 льгот и преференций. По его словам, за 2016-2018 годы общий объем послаблений бизнесу составил 15 млрд сомони.



Также глава Госкомитета упомянул о мораториях на проверки деятельности предпринимателей в 2009-2010, 2012-2014 и 2019-2020 годах.



Он подчеркнул, что доля частного сектора в ВВП республики увеличилась с 30% в 2000 году до 70% в 2020 году. Хамрализода отметил, что около 80% налоговых поступлений в бюджет приходится на частный сектор, а 67% экономически активного населения обеспечиваются работой в этом секторе.



Согласно официальной статистике, численность трудоспособного населения страны в настоящее время составляет свыше 2 млн. 455 тыс. человек.



Из них работают чуть более 2,4 млн., а 50,8 тыс. человек имеют официальный статус безработного (регистрировались в качестве безработного).