КазМракобесие. Учителей по "самопознанию" Сары Назарбаевой готовят по 7 "программам курсовой подготовки"

10:04 23.10.2020 Самопознание – наука быть человеком

Самопознание – наука быть человекомФото - предоставлено центром "Бөбек"

После серии публикаций о деятельности центра "Бөбек" к нам в редакцию стали обращаться преподаватели предмета "самопознание" с вопросами, как и где можно пройти курсы повышения квалификации по этой программе.



Мы адресовали их директору Института гармоничного развития человека центра "Бөбек" Ирине КАЛАЧЕВОЙ.



– Еще на заре зарождения программы "Самопознание" Сара Алпысовна Назарбаева призывала всех педагогов своего детища – центра "Бөбек", а позднее ученых и методистов Института гармоничного развития человека, созданного для развития и продвижения программы, уделить самое серьезное внимание подготовке учителя, несущего молодому поколению истинное знание, – рассказывает Калачева. – Именно учитель, считает Сара Алпысовна, главное звено в благородном деле воспитания растущего человека, потому что от его нравственного облика, духовной зрелости зависит судьба программы "Самопознание" и мощного стержня этой новой науки – урока самопознания. Именно эта учебная дисциплина призвана сегодня помочь каждому школьнику понять свое предназначение, смысл истинных ценностей, обрести правильные жизненные ориентиры.



Методика самопознания поистине уникальна. На уроке не дается готового знания, учитель совершает поиск и открытия вместе со своими учениками. Здесь ценится мнение каждого человека! Здесь учатся думать и творить! Здесь учатся бескорыстно любить и созидать!



Учителя самопознания – это специалисты нового времени, настоящие мастера педагогического труда, понимающие свою профессиональную миссию и истинное человеческое предназначение.



Главным же учителем для самих учителей, бесспорно, является Сара Алпысовна. Стали традиционными ее открытые лекции, на которых собираются представители педагогического сообщества из каждого региона страны. Она щедро и вдохновенно делится секретами воспитания детей, раскрывая грани общечеловеческих ценностей, донося смысл важнейших нравственных понятий.



"Главная задача каждого учителя, – говорит Сара Алпысовна, – воспитать хорошего человека". Отталкиваясь от этой идеи, самопознание часто называют наукой быть человеком.



Лекции Сары Алпысовны складываются из живых историй, мудрых притч, красивых песен и незаметно переходят в живое общение от сердца к сердцу.



Происходит искренний разговор по душам, где любимому учителю можно задать самые сокровенные вопросы. У многих во время встречи на глазах появляются слезы, но их никто не стесняется, потому что так проявляется чистая человеческая душа…



Каждый из участников встречи открывает для себя главное – только будучи примером честности, открытости, бескорыстного служения обществу, учитель может воспитать достойного человека, живущего по законам нравственности.



Сотрудники Института гармоничного развития человека увидели в этом посыле свою основную задачу и приложили все усилия к совершенствованию системы повышения квалификации педагогов и руководителей системы образования.



Конечно же, важнейшим условием подготовки специалистов новой формации – учителей ХХI века – является проведение курсов повышения квалификации по программе нравственно-духовного образования "Самопознание".



– По каким программам ведется подготовка учителей самопознания?



– На сегодняшний день разработаны 7 программ курсовой подготовки. В первую очередь это программа 36-часового курса "Научно-методологические основы предмета "самопознание". Это курс для директоров и заместителей директоров школ. Цель курса – развитие нравственно-духовной и организационно-управленческой культуры руководителей организаций образования.



С утверждением программы "Самопознание" приказом министра образования и науки Республики Казахстан (№ 522 от 18 сентября 2018 г.) эти знания особенно важны, ведь именно руководитель создает условия для совершенствования системы воспитания и обучения гармоничного интеллектуального и нравственно-духовного развития личности на основе общечеловеческих ценностей. Благодаря этим курсам директора и завучи школ понимают новые подходы к организации учебной и внеучебной деятельности, дополнительному образованию, сотрудничеству с родителями учащихся, подбору кадров.



Для педагогов разработаны программы 72-часовых (краткосрочных) и 340-часовых (длительных) курсов.



Программы длительных курсов – это "Общечеловеческие ценности на уроке", "Общечеловеческие ценности в целостном педагогическом процессе класса", "Общечеловеческие ценности в целостном педагогическом процессе школы". В содержании курсовой подготовки педагогов, проходящих обучение по данным программам, отражена метапредметная роль предмета "самопознание", через который и осуществляется воспитание растущего человека на основе важнейших нравственных понятий.



Если одним из ожидаемых результатов программы "Общечеловеческие ценности на уроке" является теоретико-практическая готовность учителей организовать процесс преподавания предмета "самопознание", то по окончании курса "Общечеловеческие ценности в целостном педагогическом процессе школы" учитель проявляет готовность к реализации модели целостного педагогического процесса, основанного на новых подходах к образованию, и к научно-исследовательской деятельности в области нравственно-духовного образования. А завершив обучение по программе длительных курсов "Общечеловеческие ценности в целостном педагогическом процессе класса", слушатели могут проводить интерактивные лекции, семинары, "круглые столы", осуществлять обучение своих коллег посредством проведения интерактивных лекций, семинаров, "круг­лых столов"; оказывать помощь в вопросах интеграции общечеловеческих ценностей в содержание учебных дисциплин и внеурочных мероприятий, в работу с родителями.



Все слушатели курсов становятся членами сообщества сподвижников нравственно-духовного образования, а значит, активными участниками движения во имя утверждения общечеловеческих ценностей.



– Как в организациях образования решается вопрос подбора и расстановки педагогических кадров по предмету "самопознание"?



– Вопрос подбора кадров особенно важен. Общее число учителей самопознания по стране составляет сегодня более 29 000 человек. Особо замечу, что в отличие от других учебных дисциплин подготовка специалистов по предмету "самопознание" ведется в педагогических вузах и колледжах страны чуть более 10 лет. Благодаря этому в школы приходят педагоги новой формации – дипломированные специалисты, завершившие обучение по специальности "социальная педагогика и самопознание".



К сожалению, выпускники вузов и колледжей не всегда востребованы.



Директорам школ иногда проще дать несколько часов психологу, учителю истории или языковеду, которые уже успели зарекомендовать себя в преподавании базового предмета.



И получается, что большое число педагогов самых разных специальностей ведут самопознание в классах среднего и старшего звена, а в начальной школе этот предмет ведут практически все учителя.



Это в корне неверно! Самопознание должно преподаваться высококвалифицированными кадрами, которые имеют либо диплом по специальности "социальная педагогика и самопознание", либо сертификат о прохождении длительных курсов.



– Как попасть на курсы по предмету "самопознание"?



– Списки слушателей курсов формируются в управлениях образования. Очень важно, чтобы при этом подробно изучался вопрос качественного состава слушателей: их базового образования, учебной нагрузки по предмету "самопознание". Эта работа должна быть плановой, а не стихийной, и строиться на тесном взаимодействии с директорами и завучами школ. Нужно изучать потребность организаций образования в специалистах по самопознанию, ввести практику присутствия представителей руководства школ на защите дипломных работ в колледжах и вузах и приглашения молодых специалистов на работу. В первые годы им, как новичкам педагогического цеха, нужно оказывать системную методическую помощь и поддержку, организовать наставничество.



Это специалисты новой формации, и их число неуклонно растет.



В этом году впервые в Казахстане, да и во всем мире, получили дипломы выпускники магистратуры по специальности "социальная педагогика и самопознание", которые выбрали специализацию "гуманная педагогика и самопознание".



Открытие специализации произошло по инициативе и при деятельном участии автора программы "Самопознание" Сары Алпысовны Назарбаевой.



Путем научных исследований, изучения мирового опыта нравственно-духовного образования, стремления к собственному самосовершенствованию выпускники магистратуры постигали педагогику нового времени, педагогику третьего тысячелетия. Их опыт в деле нравственно-духовного образования молодого поколения бесценен!



– В чем особенность курсов повышения квалификации учителей по программе "Самопознание"?



– Хочу отметить особую атмосферу, которая царит на занятиях. Ее можно определить так – атмосфера вдохновения. Иначе и не назовешь творческий настрой, который присущ каждому слушателю курсов на пути постижения методики нового предмета. Лекция превращается в диалог, практические занятия – в творческие мастерские, а защита проектов – в настоящий дискуссионный клуб, где горячо обсуждаются новые подходы к современному образованию.



В чем причина такого характера курсовой подготовки? Прежде всего, в самой организации курсов. Лекторы, а это ведущие научные сотрудники отдела образовательных программ Института гармоничного развития человека центра "Бөбек", тренеры АО НЦПК "Өрлеу", сертифицированные по программе "Самопознание", создают из группы ранее не знакомых между собой людей коллектив единомышленников. Здесь каждый чувствует себя нужным и значительным, все объединены общей целью.



Каждое занятие начинается с позитивного настроя, обмена впечатлениями. Далее проводится лекция, где обсуждаются возникшие вопросы, высказывается позиция каждого слушателя.



Отсутствие формализма – вот что отличает данные курсы.



Организаторам курсов важно подготовить настоящих профессионалов самопознания, которые смогут донести до своих учеников сущность нового гуманитарного знания и помочь в этом своим коллегам.



И слушатели доказывают, что осознают и педагогическую, и гражданскую ответственность. Как показать ученикам истинный смысл для человека таких понятий, как совесть, служение, предназначение? Возможно, не предлагая готовых ответов, побудить к собственному поиску, новым открытиям… А может быть, есть и другие пути? Об этом думают сертифицированные специалисты, которые становятся членами единого педагогического сообщества, основанного на идее утверждения и в системе образования, и обществе нравственных ценностей. А это значит, появляется потребность и дальше дружить, делиться опытом, сотрудничать в прекрасном деле – деле воспитания счастливых людей счастливой страны.



– Вы говорите о необходимости совершенствования воспитательной системы школы на основе программы "Самопознание" и роли в этом процессе учителей самопознания. А как повысить профессиональную квалификацию педагогам других специальностей?



– Мы запланировали разработку программ курсовой подготовки для классных руководителей, педагогов-психологов и социальных педагогов. Ставим своей задачей и написание программ курсовой подготовки по интеграции программы "Самопознание" в образовательные области. Но работа по повышению квалификации ведется и вне курсовой подготовки.



Особо следует подчеркнуть знакомство педагогов с мировым опытом нравственно-духовного образования.



Ежегодно почти 500 педагогов являются участниками международных семинаров, которые центр "Бөбек" организует с приглашением зарубежных лекторов из России, Дании, Германии, Таиланда, Грузии, Азербайджана.



Сотрудники Института гармоничного развития человека осуществляют плановое научно-методическое и информационно-ресурсное сопровождение педагогической деятельности учителей страны. Это методические, региональные и республиканские семинары, мастер-классы, лекции, консультации...



В условиях дистанционного обучения особое значение мы придаем вебинарам. На сегодняшний день проведено 36 вебинаров по самым актуальным вопросам совершенствования воспитательной системы на основе общечеловеческих ценностей, а именно: интеграции программы "Самопознание" в учебные предметы, внеучебную деятельность, дополнительное образование, сотрудничество с родителями учащихся. На одном вебинаре может присутствовать до 100 участников, каждый из которых имеет возможность задать интересующий вопрос, высказать свое мнение в прямом эфире. Но самое главное – демонстрируется опыт базовых и пилотных организаций образования, реализующих модель нравственно-духовного образования в детских садах, школах и колледжах, и это настоящая мастерская талантливого педагогического поиска.



Ежегодно научно-методическим сопровождением только в центре "Бөбек" охвачено более 3 000 педагогов. На сегодняшний день за счет вебинаров, которые проводятся на базе новых современных интернет-платформ, уже оказана методическая помощь более чем 2 000 педагогов.



А еще в помощь педагогам, учащимся и родителям журнал "Самопознание.kz", интернет-портал http://ozin-ozi-tanu.kz, где размещены методические рекомендации, инструкции, текстовые, аудио- и видеоматериалы, презентации…



Все это говорит о том, что поле деятельности для поддержки и развития Учителя как главной фигуры нравственно-духовного образования молодого поколения страны огромно! Важно, чтобы участником этого процесса, который инициирован и развивается благодаря вдохновенному труду автора программы "Самопознание" Сары Алпысовны Назарбаевой, стал каждый член казахстанского общества, гражданин и патриот своей страны!



АЛМАТЫ



Автор: Дилярам Аркин Источник - караван

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