Почему Иран отвернулся от Армении в ее противостоянии с Азербайджаном, - Дм.Минин

10:26 23.10.2020

ДМИТРИЙ МИНИН | 21.10.2020 |



Разворот Тегерана трудно признать неожиданным



До последнего времени считалось, что в силу геополитических причин, прежде всего близкого сотрудничества Азербайджана с противниками Ирана – Израилем и Турцией, Тегеран в карабахском конфликте склоняется на сторону Армении.



В Ереване поддерживали эти представления, убеждая мир и самих себя, что иранская армия вот-вот вмешается во вновь вспыхнувшую войну на армянской стороне. При этом в Ереване, особенно в последние два года при власти Н. Пашиняна, уделяли мало внимания тому, чтобы сохранить и укрепить ситуативное союзничество с Ираном.



Скорее, наоборот, всячески демонстрируя свою готовность проводить волю Вашингтона в регионе, Пашинян словно сознательно отталкивал единственное государство, через которое у Армении сохранялась нормальная сухопутная связь с окружающим миром. Путь через Грузию для нее надежным никогда не был. В то же время за эти годы Баку приложил немалые усилия, чтобы сгладить свои расхождения с Ираном, в том числе в связи с проживанием там 20-25-миллионной азербайджанской диаспоры, а также вбить клин в его отношения с Ереваном. И, похоже, это удалось. Тегеран с самого начала военных действий жестко заявил о полной поддержке территориальной целостности Азербайджана и перекрыл все военные поставки в Армению.



Активно распространявшиеся в некоторых СМИ, в том числе российских, сообщения о том, что военная помощь из Ирана все же поступает в Армению, были объявлены иранцами не просто "ложными", но и "актом саботажа со стороны тех, кто выступает против тесных отношений между Ираном и Азербайджаном".



Направление главного удара азербайджанской армии на юге от Карабаха вдоль иранской границы говорит о том, что никакой угрозы с противоположной стороны пограничной реки Аракс она для себя не ощущает. Особенно ярко это продемонстрировал совершенный 17-18 октября прорыв на 20 километров спецназа Азербайджана к Худаферинскому гидроузлу и группе мостов.



Этот объект, включающий в себя крупное водохранилище и каскад ГЭС мощностью 280 МВт (1,4 млрд КВч в год), расположенный на ирано-азербайджанской границе к югу от Карабаха, возводился еще по соглашению между СССР и Ираном. В последние годы ввиду занятия данной территории армянскими силами его достройкой по обе стороны Аракса занимались исключительно иранцы. Объект практически закончен и уже снабжает электроэнергией Карабах и прилегающие к нему занятые армянскими силами азербайджанские районы. Через него также поддерживалась дорожная связь мятежного региона с Ираном.



Окончательное юридическое согласие на достройку и пуск в эксплуатацию указанного комплекса Баку дал в мае. Тогда многие азербайджанские СМИ писали о "национальном предательстве" руководства страны, потворствующего врагам. Сейчас те же издания поют осанну "провидческому гению" главнокомандующего Ильхама Алиева. Дело в том, что по соглашению иранцы взяли под контроль 10-километровую зону вокруг объекта по обе стороны границы и при приближении азербайджанцев тут же передали причитающуюся им часть. Безусловно, это значительно облегчило занятие ими всей зоны, оставшейся без армянского прикрытия. Косвенным образом это свидетельствует о том, что, по крайней мере, в мае И. Алиев планировал до конца года решить карабахский вопрос военным путем, возможно, с ведома Тегерана. В Ереване должны были это понимать, но не поняли. Сейчас же перерезаны все прямые выходы Карабаха на Иран, что неизбежно затруднит снабжение непризнанной республики товарами жизненной необходимости даже при отсутствии ограничений на их поставки.



Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ на открытии памятника "Солидарности". Источник: Официальная страница Мирчи Дан Джоанэ в "твиттере"



Начальники генштабов Азербайджана и Ирана



Подтянутые к границе иранская артиллерия и военная техника как ответ на залетающие в Иран ракеты и снаряды с обеих сторон в сложившихся обстоятельствах будут значительно больше угрожать Армении, чем Азербайджану. Тегеран обещал открывать огонь по тем силам, чьи боеприпасы будут залетать к нему. Однако азербайджанская армия, если не наступит твердого перемирия, в дальнейшем будет наступать от Ирана на север в направлении Зангелана и Лачинского коридора, соединяющего Армению с Карабахом. Армянским же силам для удара во фланг противника придется стрелять на юг в сторону Ирана. Соответственно, именно на армян придется большинство возможных иранских ударов возмездия.



Если проследить всю недавнюю историю азербайджано-иранских отношений, то нынешний разворот событий трудно признать неожиданным. В 90-е гг. обе стороны начинали с крайне враждебных отношений. В Иране подумывали о распространении исламской революции на традиционно шиитский, крайне ослабленный в результате политических разборок Азербайджан и держали на своей территории так называемую бригаду Джавадова, грозившего свергнуть режим в Баку.



В свою очередь Азербайджан дал приют некоторым структурам леворадикальной Организации моджахедов иранского народа (ОМИН), ведущей борьбу против клерикального руководства Ирана. За свои методы ОМИН в то время была признана террористической организацией. В Иране упрекали Баку и в разжигании сепаратистских настроений среди многомиллионной общины иранских азербайджанцев.



Неудивительно, что в первой Карабахской войне Тегеран, по сути, поддержал Армению. В сознании некоторых армянских политиков это должно было сохраняться вечно. Однако все меняется. Еще при Гейдаре Алиеве были прикрыты враждебные друг другу структуры на территории Ирана и Азербайджана. В Тегеране стали приходить к выводу, что для удержания Баку от погружения в чрезмерную зависимость от Турции и Израиля надо выстраивать с ними прочное взаимовыгодное сотрудничество. Подобно израильским экспертам, полагающим, что завершение войны за Карабах пробудит в Азербайджане стремление к большей самостоятельности от Турции, их иранские коллеги рассчитывают, что похожая эволюция может произойти и в его отношении к Израилю. Свою роль в поддержке Тегераном позиции Баку по Карабаху сыграли и иранские азербайджанцы; достаточно сказать, что к этой общине принадлежит Верховный аятолла Ирана Али Хаменеи.



Товарооборот Ирана и Армении в последнее время составлял около 300 млн долл. в год, а торговля с Азербайджаном приблизилась к 500 млн долл. В Тегеране уже нацеливаются на послевоенную кооперацию с Баку, главным направлением которой должен стать транспортный коридор "Север – Юг" от Индийского океана через Иран, Азербайджан, Россию вплоть до Балтики и Северного морского пути.



Пересечение широтного Великого шелкового пути с меридианным "Север – Юг" на территории Азербайджана, несомненно, превратило бы его в транспортный узел континентального значения. Однако, по мнению иранцев, чтобы такой проект, выводящий Баку в лигу важных мировых игроков, состоялся, должен быть соблюден ряд условий. В противном случае Иран предпочтет развивать морской путь по Каспию, а не сухопутный через Азербайджан.



Иранские внешнеполитические эксперты, в частности, опасаются, что Азербайджан вместе с Грузией при содействии Турции может быть вовлечен в структуры НАТО и блок выйдет непосредственно на северную границу Ирана. Это лишь способствовало бы росту напряженности и вызвало озабоченность в Иране и России, подрывая региональное сотрудничество. Проблемы Турции в отношениях с Западом, по мнению иранских экспертов, "меркнут" по сравнению со значением ее членства в альянсе и вытекающих из него обязательств. Самим Азербайджану и Грузии такая напряженность едва ли бы пошла на пользу, и наилучшим для них вариантом был бы мораторий на вступление в НАТО.



И Азербайджан также ошибся бы, если бы посчитал, что безусловная поддержка Ирана ему отныне гарантирована. Тегеран, несомненно, не устроит возможное дальнейшее движение Баку в сторону Турции и НАТО, опасаясь которого он не забудет Армению. Однако и последней следует задуматься над тем, почему она растеряла поддержку такой влиятельной региональной державы как Иран. Попытки поиска опоры во внерегиональных факторах в долгосрочной перспективе не будут отвечать интересам ни Баку, ни Еревана.