Революционеры занялись делом. Бишкекскую Старую площадь переименовали в честь парт.-сов. вождя Турдакуна Усубалиева

10:37 23.10.2020

У Старой площади теперь новое название - площадь имени Турдакуна Усубалиева



Старая площадь в Бишкеке теперь должна носить имя Турдакуна Усубалиева.



Так указано в постановлении Бишкекского городского кенеша от 23 октября 2019 года "о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Старой площади в Бишкеке".



В постановлении указано, что оно вступает в силу в октябре 2020 года. Так как сегодня уже 23 октября 2020 года, де-юре оно уже вступило в силу. Это подтвердили и в Бишкекском горкенеше. Так, Старая площадь теперь именуется площадью имени Турдакуна Усубалиева.



Новое название присваивается территории, расположенной в границах улиц Орозбекова – Раззакова (напротив здания Дома правительства), согласно данной схеме: