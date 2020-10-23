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Революционеры занялись делом. Бишкекскую Старую площадь переименовали в честь парт.-сов. вождя Турдакуна Усубалиева
10:37 23.10.2020

У Старой площади теперь новое название - площадь имени Турдакуна Усубалиева

Старая площадь в Бишкеке теперь должна носить имя Турдакуна Усубалиева.

Так указано в постановлении Бишкекского городского кенеша от 23 октября 2019 года "о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Старой площади в Бишкеке".

В постановлении указано, что оно вступает в силу в октябре 2020 года. Так как сегодня уже 23 октября 2020 года, де-юре оно уже вступило в силу. Это подтвердили и в Бишкекском горкенеше. Так, Старая площадь теперь именуется площадью имени Турдакуна Усубалиева.

Новое название присваивается территории, расположенной в границах улиц Орозбекова – Раззакова (напротив здания Дома правительства), согласно данной схеме:

Источник - kg.akipress.org
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