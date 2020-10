"Гаванский синдром". Россия тихо травит милых американских шпионов и дипломатов, - New York Times

11:00 23.10.2020

22 октября 2020 г.

Лара Джейкс и Эдвард Вонг | The New York Times

США все еще ищут ключи к разгадке таинственной болезни, поражающей дипломатов и шпионов

"Правительство США не определило, что вызвало у некоторых американских дипломатов и сотрудников разведки загадочный, изнурительный недуг, когда они находились за границей, хотя на расследование, длящееся более трех лет, были затрачены огромные ресурсы, заявил в среду госсекретарь Майк Помпео. Начиная с конца 2016 года, десятки американских чиновников и членов их семей, проживающих на Кубе и в Китае или путешествующих по работе в другие страны, включая Россию, сообщили о заболевании, которое стало известно как Гаванский синдром - оно было названо так из-за места, где оно впервые появилось. Симптомы включали головные боли, потерю памяти, головокружение, тошноту, носовые кровотечения и странные звуки", - передает The New York Times.



"Некоторые американские чиновники, в том числе опытные аналитики ЦРУ, и ученые, полагают, что жертв атаковал иностранный противник, использовавший в качестве оружия микроволновое излучение", - пишет газета, напоминая, что "Россия использовала микроволновое излучение против американского посольства в Москве в 1970-х и 1980-х годах, а в более позднее время подвергала преследованиям дипломатов и разжигала насилие против американских солдат". "Другие американские чиновники и ученые считают, что травмы могут быть результатом психологического заболевания или даже воздействия пестицидов", - говорится в статье.



"Помпео, который был директором ЦРУ прежде, чем возглавить Госдепартамент, указал, что правительство все еще рассматривает несколько теорий того, что он назвал "очень сложной ситуацией". "Пока правительство США не располагает полным анализом, который однозначно сказал бы нам, как все это произошло, являются ли эпизоды частью единой когорты", - сказал Помпео на пресс-конференции.



"В течение трех с лишним лет правительство США направляет значительные ресурсы на то, чтобы разобраться в этом и затем привлечь к ответственности виновных - если мы определим, что это необходимо", - подчеркнул он.



"Помпео отвечал на вопрос журналиста о том, что делает Госдепартамент для защиты дипломатов и почему, по-видимому, существуют глубокие различия в реакции на эпизод на Кубе по сравнению с тем, что произошло в Китае. (...) Этот вопрос был связан с результатами отдельных расследований, опубликованных в понедельник в The New York Times и GQ. Многим государственным служащим США и членам их семей, которые покинули Китай в 2018 году, заболев, приходится бороться с администрацией Трампа за льготы, и некоторые утверждают, что это привело к ответным мерам со стороны правительства. Некоторые жертвы, как предполагается, получили неизлечимые травмы".



"В статьях также были выявлены новые жертвы - сотрудники ЦРУ, которые недавно совершили короткие поездки за границу. Одна предполагаемая атака произошла в Москве. В других случаях, как выяснила The New York Times, сотрудники встречались с партнерскими разведывательными агентствами, чтобы обсудить планы противодействия российским секретным операциям, - говорится в статье. - Джина Хаспел, директор ЦРУ, сообщили чиновники, не убеждена, что атаки, вызвавшие заболевания, совершила Россия. Россия отрицает, что играла какую-либо роль".



"Полдесятка американских чиновников сообщили The New York Times, что реакция администрации Трампа на предполагаемые нападения различаются по политическим соображениям. На Кубе, где президент Трамп пытался свернуть сближение, начавшееся при президенте Бараке Обаме, Госдепартамент отозвал почти всех американских дипломатов, кроме небольшого числа. Он также выслал кубинских дипломатов из Соединенных Штатов. Но в отношении Китая администрация заняла более мягкий подход, поскольку Трамп стремился к торговому соглашению с Си Цзиньпином, авторитарному лидеу, которого превозносит президент. Трамп также пытался укрепить связи с президентом России Владимиром Путиным", - пишет газета.



В среду Помпео заявил, что "это никак не связано с политикой" и идея о том, что реакция администрации на эти эпизоды была обусловлена политическими целями, "заведомо ложная, явно ложная, однозначно ложная".



"(...) Государственный департамент отказался предоставить Конгрессу основную информацию об этих эпизодах, даже не указав количество пострадавших американских государственных служащих и членов семей во всем мире. Законодатели и ученые также опасаются, что Госдепартамент пытается похоронить подробный доклад об эпизодах, полученный в августе от комитета Национальной академии наук", - указывает издание.



"(...) Марк Полимеропулос, 26-летний тайный агент ЦРУ, ушедший на пенсию после того, как предполагаемая атака в Москве вызвала у него постоянные мигрени, заявил в среду, что нынешняя ситуация похожа на предыдущий случай, когда правительство США отказывалось признать боевые травмы. "Для ЦРУ это синдром войны в Персидском заливе", - напомнил он.



В написании статьи принял участие Джулиан Барнс