ОшмякиСтан. "Дыйканбаевцы" митингом избирают акима Узгенского района

11:11 23.10.2020

На центральной площади Узгенского района Ошской области проходит мирный митинг, пишет корреспондент Turmush.



Собравшиеся перед зданием районной госадминистрации местные жители требуют, чтобы бывшего акима Болота Дыйканбаева восстановили в должности.



Молодежь Узгенского района, представители старшего поколения обращаются к премьер-министру, и. о. президента Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой вернуть к должности акима Б.Дыйканбаева.



Напомним, 21 октября приказом главы правительства С.Жапарова Болот Дыйканбаев был освобожден от должности акима района, а вместо него назначен Руслан Мейматкулов.



Только вчера, 22 октября, новый аким Узгенского района Р.Мейматкулов был представлен коллективу.



Болот Дыйканбаев приступил к должности 19 августа 2020 года.



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https://www.turmush.kg/ru/news:1656145?from=kgnews&place=newstoplast