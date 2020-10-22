Facebook, или Превращение человека в продукт тайных манипуляций, - В.Прохватилов

12:28 23.10.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 22.10.2020 |



Откуда берется виртуальное alter ego



Пользователям гигантской социальной сети Facebook угрожает опасность серьезной депрессии. Люди, имеющие аккаунты в Facebook, испытывают постоянный стресс, они склонны демонстрировать черты характера, не свойственные им в обычной жизни. Они постепенно замыкаются в себе, ведут закрытый образ жизни, говорится в докладе ученых из Университета Тасмании, опубликованном в издании Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.



У людей, живущих в этой социальной сети, появляется "виртуальное alter ego", вторая личность; она набирает силу и начинает подавлять человека. Возникает феномен зловещего двойника. Ученые, проводившие это исследование, намерены выработать методику снятия стресса, вызываемого тем, что пользователи Facebook живут двойной жизнью.



Другое исследование, проведенное Берлинским университетом Гумбольдта и Дармштадтским техническим университетом, показало, что времяпрепровождение в Facebook может вызвать негативные чувства. Результаты исследования с 600 пользователями Facebook были представлены на 11-й Международной конференции Wirtschaftsinformatik в Лейпцигском университете. Результаты показали, что Facebook "может вызвать сильную социальную зависть". Люди, которые проводят много времени за просмотром страниц в Facebook, чаще впадают в депрессию, чем те, кто этим не занят. Больше всего пользователи Facebook завидуют отдыху или досугу других людей или, например, получению кем-то больше виртуальных поздравлений с днем рождения. То есть погружение в мир Facebook искажает психику. Возникает явление, для описания которого исследователи придумали специальный термин – "спираль зависти".



Facebook ломает психику не только пользователей, но и сотрудников компании. Уволившаяся из Facebook куратор новостей Софи Чанг испытывала, как мы писали, чувство шока и разочарования из-за того, что ее работа причинила страдания многим людям, в частности из-за спровоцированного Facebook общественного хаоса в ряде стран. "Мои руки в крови", – заявила Чанг.



Бегство топ-менеджеров Facebook из компании началось много лет назад и продолжается по сей день. В 2012 году Facebook покинули сразу пять топ-менеджеров: технический директор компании Брет Тейлор, директор по маркетингу платформ Кейт Митич, менеджер по мобильному маркетингу Джонатан Матуc, менеджер по дизайну Бен Блюменфельд и вице-президент по глобальным коммуникациям, бывший советник Билла Клинтона Джо Локхарт.



В 2017 году Facebook покинул Брайан Эктон, основатель мессенджера WhatsApp, купленного в 2014 году Цукербергом. Эктон отчаянно защищал персональные данные своих пользователей, а Цукерберг эту тему принципиально игнорировал. Девиз Эктона "Нужно время, чтобы сделать хорошее дело" вступил в непримиримое противоречие с лозунгом Цукерберга "Двигайся быстро и ломай вещи", пишет Forbs. Брайан Эктон ушел из Facebook ранее оговоренного контрактом срока, потерял на этом $850 млн., но сохранил верность принципам честного взаимодействия с пользователями.



2019 год стал рекордным по увольнениям по собственному желанию: в начале 2019 года из Facebook ушли сразу 11 менеджеров высшего звена, в числе которых Майк Рогнлиен, занимавшийся созданием "удивительных людей"; Дебра Беднар-Кларк, менеджер по стратегии и развитию; Элиза Хунер, аналитик данных; Дургеш Каушик, глава отдела по онлайн-маркетингу; Педрам Кейани, инженерный директор; Эми Тибодо, куратор контентной стратегии; Элон Амит, менеджер по работе с рекламой.



Из компании Facebook ушли сооснователи Instsgram Кевин Систром и Майк Кригер, а также главный директор по продуктам Крис Кокс.



Какая причина заставляет людей покидать Facebook, несмотря на созданный вокруг этой работы ореол социального престижа? The Wall Street Journal называет такой причиной "беспрецедентную смуту", воцарившуюся в компании из-за диктаторских замашек Марка Цукерберга.



О том, что создатель Facebook Марк Цукерберг со студенческих лет чувствует себя избранным, что он самоуверен, глух к критике и всегда ставит на первое место собственные интересы, написал в нашумевшей в США книге Zucked Роджер Макнейми, авторитетный в Силиконовой долине инвестор. Макнейми консультировал Цукерберга, когда тот только начинал свой путь к богатству и славе.



В 2016 году Макнейми официально обратился к Цукербергу и операционному директору Facebook Шерил Сэндберг, указывая на то, что злоумышленники могут использовать алгоритмы Facebook для причинения вреда пользователям и манипулирования президентскими выборами (был разгар предвыборной кампании). Сама культура Facebook, ее алгоритмы, система ценностей и рекламная модель располагали к злоупотреблениям. Однако ни Цукерберг, ни Сэндберг на это не отреагировали. Все осталось по-прежнему.



Макнейми рассказывает, что дурные наклонности Цукерберга проявились еще во время его учебы в Гарварде, когда он украл ряд идей у трех своих сокурсников, подавших на него суд. Особенности характера Цукерберга, проявившиеся во время той истории в Гарварде, никуда не делись, отмечает Макнейми, рассказывая о скандальном проекте Цукерберга – системе Facebook Beacon, которая занималась незаконным сбором данных о пользователях. После коллективного иска против Facebook (2007 год) система Beacon была якобы остановлена, но Стефан Берто, исследователь безопасности компании Computer Associates, обнаружил, что Beacon все еще собирает данные пользователей и отправляет их в Facebook.



В конце концов Марк Цукерберг извинился и закрыл Beacon, но запустил новый проект Facebook Connect, который использует данные пользователей скрытно, "во внутренней системе", чтобы не вызывать общественного недовольства, и действует точно так же, как Beacon.



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В августе 2019 года стало известно, что Facebook подслушивает разговоры пользователей. Известно, что по крайней мере одна компания, TaskUs, занималась расшифровкой разговоров пользователей. Компания сотрудничала с Facebook в качестве клиента под кодовым названием Prism.



Можно ли верить тому, что Facebook когда-нибудь свернет с пути ломки через колено всех норм человеческой морали и права?



Известный американский айтишник, основатель бизнес-портала Growth Machine Нэт Элиасон удалил у себя Facebook и рассказал, почему он это сделал. Элиасон был напуган, когда после обсуждения с партнером некоего бизнес-проекта конкурентов, реклама этого проекта появилась у него в Instsgram, который, как известно, принадлежит Facebook. "Я привык видеть рекламу продуктов, которые гуглил или обсуждал на Facebook, но продукт, о котором я говорил лишь устно? Это было странно. Сказать, что это было пугающе, – ничего не сказать", – написал Элиасон.



Facebook превращает людей, ставших его пользователями в продукт своих тайных манипуляций.



"Представьте, что 10 лет назад вам бы сказали, что, если вы зарегистрируетесь в Facebook, он будет собирать огромное количество информации о вас, манипулировать вашими эмоциями, записывать ваши разговоры и пытаться контролировать то, как вы взаимодействуете с людьми онлайн, – вы бы зарегистрировались? Вы бы позволили вашим детям зарегистрироваться? Я – нет. Думаю, что вы тоже", – говорит Нэт Элиасон.