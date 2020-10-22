Новое правительство Ливана возглавит старый Харири

12:53 23.10.2020

Ливан идет назад в будущее

Саад Харири возвращается на должность премьера спустя год после отставки



"Коммерсантъ" от 22.10.2020,

Спустя год после отставки на фоне народных волнений лидер ливанского движения "Мустакбаль" Саад Харири вновь возвращается в кресло премьер-министра. После консультаций в парламенте президент Ливана Мишель Аун поручил господину Харири сформировать правительство. Компромисс между ливанскими политиками по кандидатуре премьера был достигнут на фоне угроз Франции ввести санкции в отношении политиков в Бейруте и лишить Ливан финансовой помощи.



"Правительство будет реализовывать реформы, содержащиеся в инициативе Франции",- заявил в четверг лидер ливанского движения "Мустакбаль" ("Будущее") Саад Харири после того, как президент страны Мишель Аун поручил ему сформировать правительство. Он пообещал назначить на пост министров "независимых специалистов, а не представителей политических сил", не допустить коллапса экономики Ливана и провести реконструкцию Бейрута после взрыва в порту 4 августа. "Время давит на нас, и это последний шанс спасти страну",- добавил он.



Саад Харири уже возглавлял кабинет министров в 2009–2011 и 2016–2019 годах. Его возвращение в политику происходит через год после того, как он отказался от поста премьер-министра на фоне народных волнений, вызванных решением правительства ввести новые налоги, чтобы закрыть дыры в бюджете.



Бюджетный дефицит составлял на тот момент 11% ВВП. За минувший год экономическое положение в стране только усугубилось. Ливанская валюта потеряла около 80% своей стоимости, в то время как уровень безработицы и инфляции резко вырос.

Последней каплей для экономики стал взрыв в порту Бейрута. Практически все это время в стране не прекращались протесты. Ливанцы требовали смены всех политических элит, а не только правительства. Приведенное к присяге в начале года правительство Хасана Диаба не смогло добиться от Международного валютного фонда гарантий помощи Ливану и подало в отставку после взрыва в порту.



Тогда роль посредника между Ливаном и международным сообществом взял на себя президент Франции Эмманюэль Макрон. Он предложил ливанским элитам заключить политический договор ради реформ, которые включали бы борьбу с коррупцией, урегулирование энергетического кризиса, взятие ответственности за безопасность страны, а также гарантии невмешательства Ливана в дела других стран региона. Последние два пункта касаются роли движения "Хезболла", которое контролирует юг страны и постоянно вступает в конфронтацию с Израилем, а также активно участвует в сирийской военной кампании. Президент Макрон пообещал: если правительство будет сформировано, в стране в октябре пройдет донорская конференция по оказанию помощи Бейруту. Если нет - ливанским политикам будут грозить санкции.



Саада Харири называли одним из самых вероятных кандидатов на пост премьер-министра еще в середине августа.



По данным ливанских источников "Ъ", он принял решение отказаться от выдвижения своей кандидатуры после того, как понял, что не сможет реализовать предлагаемый Францией план реформ из-за сопротивления ряда политических сил.

Основной проблемой для себя он видел позицию лидера христианского "Свободного патриотического движения" Джебрана Басиля. В итоге в конце августа поручение сформировать правительство было дано послу Ливана в Германии Мустафе Адибу. Но у него ничего не вышло - движения "Амаль" и "Хезболла" заявили, что готовы войти в правительство только в случае сохранения за шиитской общиной контроля над финансовым ведомством. Ливанским политикам вновь пришлось заняться поиском подходящего кандидата на пост премьера. "Я решил принять к сведению этот акт коллективного предательства и отказ ливанских должностных лиц добросовестно выполнять условия контракта, который им предложила Франция 1 сентября. Все политические силы Ливана сделали выбор в пользу личных интересов в ущерб интересам страны" - так президент Макрон отреагировал на решение Мустафы Адиба отказаться от поста премьера.



Примерно в те же дни Саад Харири сказал в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что "однозначно не намерен" возвращаться в кресло главы правительства. Однако спустя неделю он изменил решение, призвав политические партии "не терять последнего шанса, который представляет собой "дорожная карта" по спасению Ливана" президента Макрона. Со своей стороны, Франция решила перенести донорскую конференцию по Ливану на ноябрь, дав еще одну возможность ливанским политикам сформировать правительство.



По данным источников "Ъ" в Бейруте, Франция, Саудовская Аравия и США полностью поддерживали кандидатуру Харири.

Он также полностью устраивает Россию. Однако у простых ливанцев достаточно сомнений. Социальные сети заполнены комментариями, что "ливанская революция" год назад была напрасной. "Эта система сохраняет себя, даже когда становится нестабильной", "Не могу поверить, что после полного провала наши политики остались", пишут они.



Из внешних игроков первым на назначение Саада Харири отреагировал спецкоординатор ООН по Ливану Ян Кубиш. "Не рассчитывайте на чудеса, иностранные выборы или внешних доноров - спасение должно начаться в Ливане, с Ливана",- сказал он.



Марианна Беленькая