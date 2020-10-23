Узбекскую партию "Адолат" возглавил академик Бахром Абдухалимов

13:23 23.10.2020

Бахром Абдухалимов избран главой партии "Адолат"

Председателем политического совета партии "Адолат" избран вице-президент Академии наук Бахром Абдухалимов.



Председателем политического совета Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" избран Бахром Абдурахимович Абдухалимов, сообщило движение "Юксалиш" в пятницу.



Бахром Абдухалимов родился 27 февраля 1959 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный университет (1981). Работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим отдела, ученым секретарем, заместителем директора по науке и директором Института востоковедения Академии наук Узбекистана, государственным советником президента. Он является доктором исторических наук, ученым в области истории наук Центральной Азии и востоковедения.



С 2011 года работает вице-президентом Академии наук.



Бывший лидер партии "Адолат" Нариман Умаров ранее был назначен сенатором по указу президента и избран председателем Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции.