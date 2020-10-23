Той-культура в Кыргызстане стала пиром во время чумы

14:15 23.10.2020

Первые два месяца осени в Кыргызстане, да и в странах Центральной Азии в целом, традиционно считаются сезоном "тоев" – торжественных мероприятий, в основном, конечно, свадеб. Сменившая летнюю жару осенняя прохлада, дешевые фрукты и овощи способствуют проведению подобных мероприятий, которые проходят как в традиционном стиле, так и в современном, пишет Информационно-аналитический центр.



Свадьбы, обрезания, поминки, встречи одноклассников и множество других поводов стали причиной возникновения, а точнее даже ренессанса, особой "той-культуры", которая в Кыргызстане представляет собой причудливую смесь древних традиций кыргызов и других народов, исламских религиозных требований, "советских" праздников (Новый год и 8 марта), а также современных, принятых повсеместно, традиций празднования.



Все эти компоненты легко уживаются друг с другом, о чем могут свидетельствовать особенности свадебных церемоний в Бишкеке: древние обычаи, например, проводы невесты, сочетаются с посещением мечети для проведения нике (мусульманского свадебного обряда), возложением цветов к Вечному огню на Площади Победы и молодежной вечеринкой.



Еще одним примером своеобразности проведения тоев может служить обрезание: этот обряд инициации мальчиков. Богатые жители Кыргызстана стараются отмечать это событие пышно, по-хански: с большим количеством гостей (до 1000 человек), с конными скачками и турнирами по борьбе, победителям которых вручают в качестве приза автомобиль и т.п.



Тревожные тенденции



Есть и положительные аспекты от развития подобной "той-культуры": сохранение традиций, укрепление родственных связей, стимулирование предпринимательства в сфере общепита и предоставления различных услуг. Вместе с тем наблюдаются тревожные социально-экономические тенденции, которые можно выразить в некоторых фактах и цифрах:



- по данным исследования, проведенного несколько лет назад, в Кыргызстане на праздничные и иные мероприятия в год тратится более $2 млрд, что сопоставимо с годовым бюджетом страны и общим объемом денежных переводов от трудовых мигрантов;



- по подсчетам Фонда ООН в области народонаселения, в Кыргызстане 5% от общего количества кредитов берутся именно на проведение тоев, в городе Ош эта цифра доходит до 18%;



- средние затраты на проведение обычной свадебной церемонии колеблются в пределах $5-10 тыс. (в расчете на 200 человек), что является значительной суммой для Кыргызстана, где среднемесячная зарплата чуть больше $200, кроме того, проводится большое количество других мероприятий;



- все чаще можно услышать или прочитать, как некая семья не смогла вовремя выплатить кредит или долг, взятый на то или иное торжество или поминки.



"Что скажут люди?"



Таким образом, чрезмерное следование традициям и желание показать перед другими щедрость и достаток при отсутствии соответствующих финансовых возможностей является достаточно серьезной социальной проблемой для кыргызского общества и ведет к невыплаченным вовремя кредитам и долгам, разрушенным семьям, моральному давлению со стороны окружающих.



Часто пышная свадьба или поминки происходят под давлением родственников и знакомых: в такой ситуации люди руководствуются принципом "Эл эмне дейт?" ("Что скажут люди?"). Отказ от проведения дорогостоящего мероприятия вызывает пересуды – такой человек или семья становятся "белой вороной". При этом существуют большое количество поводов для тоев: свадебные обряды, юбилеи, поминки, похороны, торжества в честь первых шагов ребенка, обрезания и т.д.



Большинство кыргызстанцев не имеет достаточных средств для оплаты подобных расходов, поэтому они залезают кредиты, или рассчитывают на так называемую "кошумча" – систему финансовой помощи, когда организаторам мероприятия приносят деньги в конвертах. Эта система построена на принципах взаимопомощи: если вам принесли на той 10 тысяч сомов, то вы обязаны подарить этому человеку минимум 10 тысяч, когда он будет проводить собственный той.



Некоторые люди даже ведут специальные записи с суммами и именами, чтобы не ошибиться при дарении денег во время какого-нибудь мероприятия. Поэтому родители часто настаивают на проведении дорогостоящих свадеб для своих детей, даже если молодые против. Просто в свое время они успели раздать много денег в конвертах своим родственникам, а теперь хотят вернуть затраченные средства. Но свадебные расходы нечасто возмещаются таким способом: молодые семьи в таких случаях нередко сталкиваются с финансовыми проблемами в самом начале совместной жизни. Если высокие расходы на свадьбы еще можно как-то объяснить - все-таки это радостный повод, то дорогостоящие похороны и поминки вызывают недоумение. Столкнувшаяся с личным горем, семья вынуждена еще и тратиться на угощение большого количества гостей и забой скота, необходимых для похорон и поминок на 7 дней, 40 дней, годовщину.



Что делать?



Проблема соблюдения дорогостоящих традиций и связанная с ней высокая закредитованность населения стоит остро не только для Кыргызстана. Похожая ситуация и у соседей по региону, поэтому в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане разработаны законы, ограничивающие расходы на торжества и регулирующие количество гостей.



Например, в Узбекистане свадебный кортеж должен состоять из трех автомобилей, на свадьбу можно пригласить не больше 250 человек, а на "утренний плов" – 300 человек. В Кыргызстане тоже неоднократно предпринимались попытки разработать подобные правила. В 2011 году в парламенте предложено ограничить количество участников торжеств – не более 200 гостей. В 2016 году в Жогорку Кенеш внесен проект закона об ограничениях в проведении торжеств, однако 72 депутата проголосовали "против", лишь 42 поддержали закон.



Кроме того, все чаще можно наблюдать общественные инициативы, направленные на пропаганду скромных торжеств: проводятся различные круглые столы – название одного из них "Кредит и той – как провести торжество и не получить инсульт", выходят соответствующие публикации в СМИ, на остановках и улицах Бишкека активисты размещают надписи "Тойго кредит алба" ("Не бери кредит на той").



Очевидно, что одними только запретами невозможно искоренить устоявшиеся веками традиции и обычаи. Необходимо на государственном и общественном уровне вести разъяснительную деятельность: первые лица государства, а также известные личности и религиозные деятели должны на своем примере должны демонстрировать отказ от пышных мероприятий.



К сожалению, в Кыргызстане слабо развиты благотворительность и меценатство, энергию той-культуры можно было бы направить в эти сферы. Есть отдельные случаи, когда жених и невеста отказываются от дорогой свадебной церемонии, а вместо нее помогают детскому дому или престарелым – вот такие примеры надо широко популяризировать.