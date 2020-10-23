У Америки союзников нет - только заложники, но они взбунтовались, - К.Джонстоун

14:21 23.10.2020 У Америки союзников нет - только заложники, но они взбунтовались

Страны начинают объединяться против Вашингтона, империя под ударом



Кэйтлин Джонстоун



Новоизбранный президент Боливии Луис Арсе заявил испанскому агентству международной информации EFE, что намерен восстановить отношения страны с Кубой, Венесуэлой и Ираном. Это отменяет политику того режима, который государственным переворотом поддержали США. Тот режим после незаконного захвата власти в прошлом году немедленно приступил к закрытию посольств этих стран, разрыву отношений с ними и изгнанию их врачей.



Арсе также говорил о необходимости теплых отношений с Россией и Китаем.



"Мы собираемся восстановить все отношения, - сказал он EFE. - Это правительство действовало очень идеологически, лишая боливийский народ доступа к кубинской медицине, к российской медицине, к достижениям в Китае. Оно ненужным и вредным образом подвергло население страны опасности"



Арсе выразил готовность "открыть двери для всех стран. Единственное требование: чтобы они уважали нас и уважали наш суверенитет - не более того. Для всех стран - независимо от их размеров, - которые хотят отношений с Боливией, единственным требованием является: мы уважаем друг друга как равных. Если это так, то у нас проблем нет".



Если вы знаете что-нибудь об американском империализме и мировой политике, то вы поймете, что последнее - это наглая ересь, направленная против имперской доктрины.



Боливия восстановит дипломатические отношения с Кубой, Венесуэлой и Ираном, заявил избранный президент Луис Арсе в интервью EFE. Он также восстановит хорошие отношения с Китаем и Россией.



Арсе осуждает правительство государственного переворота за его идеологический и проамериканский подход к внешней политике.



Неофициальная доктрина имперскоподобного кластера международных союзников, слабо централизованного вокруг Соединенных Штатов, не признает суверенитет других стран, не говоря уже о том, чтобы уважать их как равных себе. Эта империя считает само собой разумеющимся, что она имеет полное право определять, что делать каждой нации в мире, кто будут лидеры этих наций, куда пойдут их ресурсы и каково будет их военное присутствие на мировой арене. Если то или иное правительство отказывается признать право империи определять эти вещи, то оно становится мишенью, его подвергают нападкам, саботажу, атакам и, в конечном итоге, его заменяют марионеточным режимом.



Империя, сконцентрированная вокруг США, функционирует как гигантский сгусток слизи, который работает медленно, поглощая нации, еще не преобразованные в имперские государства-клиенты. Редко, когда какая-нибудь нация может вырваться из этого сгустка и воссоединиться с такими непоглощенными странами, как Китай, Россия, Иран, Венесуэла и Куба, в их борьбе за суверенитет. То, что это удалось Боливии, обнадеживает.



Мы видели, как в прошлом году в ходе дебатов, организованных австралийским аналитическим центром Center for Independent Studies, динамику имперской слизи довольно ярко объяснил американский политолог Джон Миршаймер. Миршаймер сказал своей аудитории, что США будут делать все возможное, чтобы остановить подъем Китая и не дать ему стать региональным гегемоном в восточном полушарии, и что Австралия должна присоединиться к США в этой битве, иначе она испытает на себе гнев Вашингтона.



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"Вопрос, заключается в том, какой должна быть внешняя политика Австралии в свете подъема Китая", - сказал Миршаймер. "Я скажу вам, что бы предложил я, будь я австралийцем".



Миршаймер сказал, что в Китае продолжится экономический рост, который превратит эту экономическую мощь в военную, чтобы доминировать в Азии, "так же, как США доминируют в западном полушарии". И он объяснил, почему он думает, что США и их союзники имеют все возможности предотвратить это.



"Теперь вопрос состоит в том, что все это значит для Австралии?" - сказал Миршаймер. "Что ж, вы точно находитесь в затруднительном положении. Все знают, что такое затруднительное положение. И, кстати, вы не единственная страна в Восточной Азии, которая находится в этом затруднительном положении. Вы много торгуете с Китаем, и эта торговля очень важна для вашего процветания; в этом нет никаких сомнений. С точки зрения безопасности вам действительно надо идти с нами. В этом гораздо больше смысла, верно? И вы понимаете, что безопасность важнее процветания, потому что, если вы не выживете, то не будете и процветать".



"Итак, некоторые люди говорят, что есть альтернатива: вы можете пойти с Китаем", - сказал Миршаймер. "Правильно, у вас есть выбор: вы можете пойти с Китаем, а не с Соединенными Штатами. Я скажу две вещи по этому поводу. Во-первых, если вы пойдете с Китаем, то вам надо понимать, что тогда вы - наш враг. Вы принимаете решение стать врагом Соединенных Штатов. Потому что - повторю - мы говорим о сильной конкуренции в сфере безопасности".



"Вы либо с нами, либо против нас", - продолжил он. "И если вы активно торгуете с Китаем и дружите с Китаем, то вы подрываете Соединенные Штаты в этой конкуренции в сфере безопасности. С нашей точки зрения, вы кормите зверя. И это не доставит нам удовольствия. А когда мы недовольны, то вам нельзя недооценивать, насколько злобными, мерзкими и гадкими мы можем быть. Просто спросите об этом у Фиделя Кастро".



Нервный смех аудитории австралийского аналитического центра прерывал наиболее зажигательные наблюдения Миршаймера. Известно, что ЦРУ предпринимало многочисленные попытки убийства Кастро.



Если вы когда-нибудь задумывались о том, каким образом США столь успешно заставляют другие страны по всему миру соответствовать своим интересам, то вот каким образом. Дело не в том, что на мировой арене США являются добрыми акторами или добрыми друзьями для своих союзников, а в том, что они уничтожат вас, если вы не подчинитесь им.



Австралия не стоит в одном ряду с США в том, чтобы защитить себя от Китая. Австралия стоит в одном ряду с США, чтобы защитить себя от США. Как недавно заметил один Twitter-фолловер, у США нет союзников - только заложники.



Как показали недавно опубликованные "Дворцовые письма*", ЦРУ организовало переворот с целью свергнуть премьер-министра Австралии Гофа Уитлама, потому что он уделял первоочередное внимание укреплению суверенитета страны. После смерти Уитлама журналист Джон Пилджер в 2014 году писал: "В период правления Уитлама с 1972 г. по 1975 г. Австралия ненадолго стала независимым государством. Один американский комментатор написал, что ни одна страна „не изменила свою позицию в международных делах столь полно без внутренней революции". Уитлам положил конец колониальному раболепству своей страны. Он отменил королевское покровительство, двинул Австралию в сторону Движения неприсоединения, поддержал установление „зон мира" и выступил против испытаний ядерного оружия".



Основное различие между переворотом в Австралии и переворотом в Боливии состояло в том, что боливийцы отказались "перевернуться" и принять его, в то время как мы пожали плечами и сказали: "Не парься, приятель". У нас были все возможности стать настоящей нацией и настаивать на собственном суверенитете, но нас, в отличие от боливийцев, слишком тщательно распропагандировали и умиротворили.



Империя США избавилась от Уитлама, а затем, когда мы избрали в 2007 году премьер-министра, которого считали слишком дружелюбным с Китаем, они сделали это снова. Чтобы облегчить "поворот" администрации Обамы против Пекина, прокитайски настроенного Кевина Радда заменили на послушную Джулию Гиллард.



Удаление Радда стало поворотным моментом. Американский империализм через администрацию Обамы послал откровенный сигнал: у правящей элиты Австралии больше нет права на двусмысленность. Независимо от того, какая партия находилась бы у власти, она должна была безоговорочно поддержать конфликт США с Китаем, какими бы ни были последствия с точки зрения потери огромных экспортных рынков в Китае.



Это то, что мы наблюдаем сейчас по всему миру - третью мировую войну в замедленном темпе, - которую ведет силовой альянс США против тех оставшихся наций, которые сопротивлялись поглощению ею. Как самое могущественное из непоглощенных государств, Китай является конечной целью этой войны. Если империя преуспеет в своей конечной цели - остановить Китай, - то она де-факто получит планетарное правительство, которому население ни одного государства не сможет противостоять и с которым не сможет не соглашаться.



Не знаю, как вы, но я никогда не подписывалась на такой мир, в котором мощные ядерные вооруженные силы размахивают друг другу оружием армагеддона, борясь за господство на планете и ниспровергая менее могущественные страны, если те не подыгрывают их игрищам в холодную войну. Необходимо искать пути к миру и разрядке и достигать их. И мы все должны работать совместно, чтобы жить вместе на этой планете в сотрудничестве друг с другом и с нашей экосистемой.



Этот омницидный, экоцидный образ жизни, который олигархическая империя разработала для нас, не подходит нашему биологическому виду и приведет нас к вымиранию вместе с Бог знает сколькими другими видами - если мы не найдем способ положить этому конец. Исторически правители не уступают свою власть добровольно, поэтому нам, обычным людям, как коллективу, придется найти способ уничтожить их пропагандистский мотор, положить конец империализму и построить здоровый мир.



Автор: Кэйтлин Джонстоун - Caitlin Johnstone - независимая австралийская журналистка.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



* Palace Letters - "Письма дворца", иногда называемые "Бумагами (документами) дворца" - переписка между личным секретарем королевы Елизаветы и генерал-губернатором Австралии сэром Джоном Керром во время конституционного кризиса 1975 года, когда Керр уволил премьер-министра Австралии Гофа Уитлама. Источник - СвободнаяПресса

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