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Пятница, 23.10.2020
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В Ташкенте сотрудник хокимията предложил пенсионерке подарить ее квартиру районным властям (видео)
14:25 23.10.2020

Сестры Юха и Нурилнисо Мустаяповы – одинокие пенсионерки. Работали всю жизнь, ухаживали за больной мамой, и так и не создали свою семью.

Отец сестер всю Великую Отечественную войну проработал на железнодорожном вокзале в Ташкенте, распределял эшелоны с эвакуированными. Был награжден медалью "За доблестный труд", и за свои заслуги перед страной он получил трехкомнатную квартиру на Чиланзаре, которую оставил своим дочерям.

Несколько лет назад у Нурилнисо случился инсульт на нервной почве. После этого женщина стала падать. После очередного сильного падения сестра вызвала Нурилнисо скорую. Без обследования и рентгена медики уверенно заявили, что перелома нет, всего лишь ушиб мягких тканей. Позже выяснилось, что перелом левого предплечья все же был. Сейчас женщина может передвигаться только с ходунками, сестра оформила ей 2 группу инвалидности.

Юха поставила перед собой цель во что бы то ни стало вылечить сестру, и неоднократно обращалась за помощью в махаллинский комитет "Катта Казрабод" за единоразовой денежной помощью на лекарства и ходунки. В то время она еще не была на пенсии, и сестры жили на пенсию Нурилнисо, составляющую 1,2 млн сумов. В махаллинском комитете ответили, что этих средств на двоих более чем достаточно, не учитывая высокую стоимость медикаментов и приспособлений для передвижения инвалида.

Справедливости ради стоит сказать, что материальная помощь все же была выделена уже во время карантина, спустя несколько месяцев. В честь Курбан-хайита женщины получили 1 млн. сумов. Затем сестры узнали, что Нурилнисо Мусаяпова внесена в списки "железной тетради" и имеет право на государственную поддержку в период пандемии COVID-19.

Юха пришла в махаллинский комитет заполнить необходимые документы. В Кабинете сидели председатель махалли и новый куратор районного хокимията. Так его представили Юхе Мусаяповой.

Куратор дал женщине бланк для заполнения, и начал разговор, показавшийся Юхе странным. Задавал вопросы – одиноки ли они с сестрой, есть ли дети, где они проживают, сколько комнат в квартире. Узнав, что квартира трехкомнатная, так называемый куратор удивился, зачем двум людям такая жилплощадь, и задал новый вопрос – кому вы собираетесь оставить квартиру после смерти? Юха ответила, что умирать не собирается, а когда встанет вопрос о передаче жилья в наследство, решит его по собственному усмотрению. Женщина разозлилась, стала нервничать, поняв, к чему ведет разговор куратор. Но он продолжил. Рассказал о том, что у некоторых детей-сирот, выпускников интернатов возникают проблемы с жильем, и пенсионерка могла бы войти в их положение и помочь. Куратор предложил Юхе Мусаяповой оформить квартиру на районный хокимият, а когда придет время, он великодушно подарит жилье детям.

На резкую реакцию женщины сотрудник районных властей просто вытолкнул ее за дверь, успев попрекнуть в оказанной семье помощи.

К слову, сестры все же получили пластиковую карту, на которую посетившие их представители прокуратуры и махалли обещали начислять 3 млн сумов на протяжение нескольких месяцев. Выплаты должны были завершиться в октябре, но на сегодняшний день на карту переведена лишь половина этих денег.

Больше всего сестер Мусаяповых возмущает тот факт, что махаллинские комитеты, вместо выполнения своих прямых обязанностей по оказанию помощи и поддержки населению, особенно в такое трудное для всех время, зарятся на чужое имущество. Им не дает покоя, что жилье двух одиноких женщин, не имеющих прямых наследников, может пройти мимо них.

Свою историю сестры рассказали корреспондентам NUZ.UZ.

Анна Гриценко.

Видео: Михаил Довлатов.

Источник - nuz.uz
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