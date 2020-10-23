США как СССР-2. У русских слова – страшнее ракет, - Константин Душенов

18:11 23.10.2020

Есть ли на земле оружие, страшнее ядерной бомбы? Конечно, есть! Это оружие – информация. Ее умелое использование, как показал развал Советского Союза, обеспечивает владельцу информационного оружия сокрушительную победу над самым сильным и хорошо вооруженным противником без единого выстрела. Именно поэтому ключевые американские доктрины - Стратегия национальной безопасности и Стратегия национальной обороны, особо выделяют важность информационной войны в международных конфликтах и операциях спецслужб.



Ведущие американские аналитики уверены: за последние тридцать лет информационная среда стала главным, решающим полем боя, более важным, чем традиционные сражения на земле, в воздухе или на море. Обширный опыт, накопленный Соединенными Штатами в этой области, не оставляет сомнений: информационное оружие способно не просто формировать общественное мнение в нужном направлении. Оно обладает бесценной способностью тихо и незаметно, без стрельбы и потерь, разжигать в политическом пространстве стран-противников внутренние разногласия, сеять там общественное недоверие, межнациональную и межрелигиозную рознь, свергать неугодные режимы или, как минимум, делать правительства таких стран слабыми, неустойчивыми и неспособными отражать внешние угрозы.



Есть, впрочем, одна деталь. До последнего времени американцы были убеждены, что именно они – единственные в мире обладатели такого супер-оружия и могут безнаказанно применять его, когда и как им вздумается, против любого противника. Но вдруг оказалось, что это не так. Впрочем, удивляться тут нечему – политический хаос, который воцарился в США накануне президентских выборов из-за смертельной схватки непримиримых политических кланов внутри американской элиты, является идеальной средой для применения против них боевых информационных технологий.



Та часть американской элиты, которая еще сохранила остатки здравого смысла, этим сильно встревожена. Так, издание Foreign Policy пишет: "Перед выборами президента в США Россия и Китай резко нарастили мощь своих кампаний по дезинформации мировой общественности. Америка должна нанести по российско-китайскому тандему ответный медийный удар. Пора понять: основным полем битвы супердержав в XXI веке становятся информационные войны".



Под "кампаниями дезинформации" в данном случае "Форин Полиси" разумеет тот факт, что и американские, и российские государственные (и окологосударственные) СМИ прилагают максимум усилий, чтобы дискредитировать в глазах мировой общественности т.н. "американские ценности", которые, по разумению самих американцев, должны лежать в основании их неоспоримого морального превосходства и тотальной мировой гегемонии. Впрочем, и нам, и китайцам просто глупо было бы не воспользоваться тем откровенным балаганом, который Трамп и Байден устроили из своей предвыборной гонки на фоне всеобщего коронавирусного безумия и крушения мировых цен на нефть.



Глядя на это, автор статьи в "Форин Оффис", Дуан Ли пишет: "Пекин и Москва активно экспериментируют с наступательными информационными кампаниям. Они рассматривают их, как эффективные инструменты проведения внешней политики. В частности, одной из главных целей таких информационных диверсий является подрыв социальной стабильности в странах-противниках России и Китая. Использования больших цифровых медийных платформ – вот основное оружие этой информационной агрессии".



Сам Ли по крови китаец, но это не делает его более снисходительным к своей исторической родине. Он искренне возмущен. "В последнее время Пекин очень агрессивно продвигает фальшивые предположения относительно происхождения коронавируса. Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь неоднократно заявлял, что это военнослужащие Соединенных Штатов занесли вирус в Ухань. А компартия Китая и вовсе дошла до того, что стала активно распространять дезинформацию, обвинявшую США в искусственной организации пандемии…"



Русские, по мнению Ли, ведут себя ничуть не лучше. "Пользуясь проблемами пандемии, Москва распространяла дезинформацию, связанную с коронавирусом для того, чтобы усилить настроения евроскептиков и поддержать по всей Западной Европе политические движения, выступающие против Евросоюза..."



Короче, совсем эти русские варвары и китайские коммунисты берега потеряли! На что руку подняли? На святое – гранитную уверенность Запада, что он, добрый и хороший, белый и пушистый – всегда прав, а тот, кто этого не понимает, просто дремучий нацист и ретроград. Да и вообще: "Вы все еще нетолерантные гомофобы? Тогда наши бомбардировщики уже летят к вам!"



Правда, в случае с Россией и Китаем западные бомбардировщики почему-то робеют. Поэтому высоколобые западные эксперты считают, что для эффективного противодействия информационным угрозам со стороны Москвы и Пекина, Соединенным Штатам необходимо предпринять три важных шага.



Первое. Официально включить "угрозу русской и китайской дезинформации" в перечень важнейших угроз национальной безопасности США.



Второе. Создать "эффективные информационные фильтры", а проще говоря – систему тотальной электронной цензуры, которая позволит быстро устанавливать, маркировать и изолировать "недостоверную", а точнее говоря – неугодную им информацию.



Третье. Быстрее вводить в строй новейшие оборонные и коммерческие технологии на основе искусственного интеллекта, без которого тотальное цензурирование информационных потоков интернета попросту невозможно.



Во всей этой безумной, с точки зрения элементарного здравого смысла, истории для России есть один несомненный плюс. В глобальной информационной войне, которая обернулась для нас в 1991 г. страшной геополитической катастрофой развала Советской империи, наметился очевидный перелом. Отныне обороняющейся стороной в этой жестокой войне стал Запад. Последнее время он проигрывает одну информационную битву за другой. И перед США уже отчетливо маячит злая судьба, некогда постигшая СССР.



А вот нынешняя Россия, похоже, сумела извлечь уроки из своих прежних поражений. И теперь готова наступать. Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!