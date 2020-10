Штурмовые отряды глобалистов. Антифа это фашисты, - Леонид Савин

20:42 23.10.2020 19.10.2020



Понятие антифашизма в Западном мире кардинально отличается от нашего восприятия исторической борьбы против фашизма. Теперь антифашистами (коротко - антифа) в Западной Европе и США именуют себя маргинальные группы c довольно странным пониманием идей социализма и борьбы против эксплуатации и империализма. Перверсия политического сознания Запада подтверждается тем фактом, что все официальные коммунистические и социалистические партии в Европе поддержали операцию НАТО против Ливии в 2011 г. Аналогичная ситуация и в крайне левом спектре - теперь антифа являются штурмовыми отрядами глобалистов.



Профессор экономики из Германии Энтони Мюллер так описывает это движение. "После того как левые прикарманили понятие либерализма и превратили это слово в противоположность его первоначальному значению, движение антифа использует ложную терминологию, чтобы скрыть свою истинную повестку дня. Называя себя "антифашистами" и объявляя своим врагом фашизм, антифа сами являются передовым фашистским движением. Члены антифа являются не противниками фашизма, а его истинными представителями... Антифа - это фашистское движение. Враг этого движения - не фашизм, а свобода, мир и процветание".



Генеральный прокурор США Уильям Барр охарактеризовал антифа в этой стране как военизированное движение. Комментируя бунты и погромы, учиненные в связи со смертью Джорджа Флойда, он отметил, что "насилие, спровоцированное и осуществленное Антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом".



В мае и июне 2020 г. для выявления организаторов беспорядков была задействована сеть из 56 объединенных команд ФБР по борьбе с терроризмом.



Антифа попали в список террористических организаций США в мае 2020 г. и тогда к ним стали проявлять интересы американские СМИ.



Нынешние методы антифа действительно напоминают деятельность террористических организаций прошлого столетия - из целью является вынудить правительство пойти на агрессивные ответные меры, которые могут привести к широкому недовольству и втягиванию масс в конфликт с властями.



Хотя один из апологетов современного движения антифа в США, Марк Брей, настаивает на том, что это всего лишь политика социально-революционной самообороны, которая направлена на борьбу с радикальными правыми и уходит корнями в деятельность тех радикальных групп в Европе, которые сопротивлялись Муссолини и Гитлеру. В то же время он отмечает, что "основываясь на моем исследовании антифашистских групп, я считаю, что большинство, если не все, члены действительно искренне поддерживают воинствующую самооборону против полиции и целенаправленное уничтожение полиции и капиталистической собственности... Однако установить точное число людей, принадлежащих к антифашистским группам, невозможно, поскольку их члены скрывают свою политическую деятельность от правоохранительных органов и ультраправых, а опасения по поводу проникновения и высокие ожидания приверженности сохраняют размеры групп довольно незначительными".



Но это утверждение вряд ли было воспринято всерьез правоохранительными органами США, которые считают, что антифа - это хорошо скоординированное движение со значительной финансовой поддержкой.



Вопрос количества также дискуссионный. Так, известная американская группа антифашисты в Реддит насчитывает около 60 тысяч членов. Старейшая антифа группа из Портленда (штат Орегон) Rose City Antifa насчитывает почти 40 тысяч подписчиков в Твиттер. Антиправительственный сайт It’s going down, объединяющий американских антифа и анархистов, имеет около 100 тысяч последователей в Твиттер, и более 30 тысяч на Фейсбук. Показательно, что на этом сайте продвигается теория о том, что Трамп готовит переворот на период проведения выборов президента. Эта концепция была ранее запущена группой "Проект единства переходного периода".



Между тем, есть факты, что антифа напрямую связаны с троцкистами. Например, в феврале 2016 г. международный комитет 4-го Интернационала опубликовал заявление, в котором было сказано, что "новое антивоенное движение должно быть антикапиталистическим и социалистическим, так как не может быть никакой серьезной борьбы против войны, кроме борьбы за прекращение диктатуры финансового капитала и экономической системы, которая является основной причиной милитаризма и войны. Поэтому новое антивоенное движение должно быть по необходимости совершенно и недвусмысленно независимым и враждебным всем политическим партиям и организациям капиталистического класса."



Троцкисты всех мастей, включая финансового спекулянта Джорджа Сороса, активно поддерживают радикальные группы антифа по всему миру. В июле 2017 г. их ресурсы помогли мобилизовать более ста тысяч антиглобалистов и антифа в Гамбурге для протестных акций во время проведения саммита Большой двадцатки.



Но чтобы уйти от проблем с властями, антифа успешно мимикрируются и в последнее время в США слились с движением Black Lives Matter (BLM).



BLM также сближает с антифа и радикальная левацкая идеология, поскольку почти все движения, созданные афроамериканцами для защиты своих прав в 60-х - 70-х гг. использовали идентичную пропаганду.



Сам термин #BlackLivesMatter впервые появился в виде хэштега в Твиттер в 2013 г. Считается, что движение организовали радикальные левые активисты - Алисия Гарса, Патрис Куллорс и Опал Томети. После убийства Майкла Брауна в августе 2014 г. появился слоган "Hands Up – Don’t Shoot!" (руки вверх - не стрелять!), который придумала одна из организаторов движения "Оккупируй Уолл Стрит" (которое финансировалось Джорджем Соросом), чернокожая активистка Нелини Стамп. Она же представляла партию рабочих семей, которая была одним из учредителей организации Dream Defenders. В руководящем совете Dream Defenders также находится один из бывший лидеров Коммунистической партии США Анджела Дэвис.



Алисия Гарса также связана с организациями National Domestic Workers Alliance, People Organized to Win Employment Rights (POWER), School of Unity and Liberation (SOUL), Right to the City Alliance и Forward Together - все они поддерживались различными донорами.



BLM опосредованно, через различные структуры получает финансирование и от Демократического Альянса - специального фонда, созданного в 2005 г. для "построения прогрессивного общества" в США, включая поддержку сексуальных меньшинств и цветных. Этот фонд считается наиболее мощным либеральным клубом доноров и его изначально финансировали Джордж Сорос, бизнесмен Питер Льюис и программист нетрадиционной сексуальной ориентации Тим Джилл. Кроме непосредственно участия Сороса, в клуб входит миллиардер Том Стейер.



Но средства идут не только на обучение и псевдонаучное конструирование новых "ценностей". Для стимулирования своего актива и мобилизации BLM используют типичные методики цветных революций. Один из действенных способов - это прямое финансирование участников акций протеста. Известно, что для разжигания и поддержания беспорядков в Фергусоне уличные боевики получали зарплату в 5000 $ в месяц. Здесь прослеживается связь и с высоким истэблиментом. В финансировании беспорядков в Фергусоне в 2014 г. была замечена организация Missourians Organizing for Reform and Empowerment (MORE) которая является бывшим филиалом Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), обанкротившейся в 2010 г. Интересы ACORN в качестве адвоката в суде ранее представлял Барак Обама.



Хотя в СМИ о Black Lives Matter информация ограничена акциями против полицейского насилия и борьбой за права афроамериканцев, на самом деле цели движения более широкие. BLM стремится заменить основополагающие краеугольные камни американского общества: 1) отменить иудео-христианскую концепцию традиционной нуклеарной семьи, которая является основной социальной ячейкой в Америке; 2) отменить полицию и упразднить тюремную систему; 3) установить господство трансгендеризма и делегитимизировать так называемую гетеронормативность (веру в то, что гетеросексуальность является нормой); и 4) отменить капитализм (свободная экономика) и заменить его коммунизмом (экономика, контролируемая правительством).



Очевидно, что когда представители цветных народов в США более детально узнают о подлинных целях этой организации, они предпочитают держаться от нее в стороне.



Неслучайно один из ветеранов правозащитного движения в США, афроамериканец Боб Вудсон про BLM сказал следующее: "Black Lives Matter, которое рекламировало себя как защитника социальной справедливости для чернокожих, в действительности стало паразитом. Оно перешло от социальной справедливости к нападению на нуклеарную семью, сожжению библии, осквернению креста... Именно нуклеарная семья и наша христианская вера позволили нам пережить рабство и дискриминацию… Реальность такова, что 80% чернокожих с низкими доходами в стране поддерживают полицию. Им нужно больше полиции. Но им не дано право голоса. У нас есть привратники, которых вознаграждает пресса, а корпоративная Америка продолжает платить этим паразитам, и наша страна продолжает приходить в упадок". Источник - geopolitica.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603474920

