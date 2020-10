Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России

00:27 24.10.2020 Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США



Второй раунд дебатов оказался последним



Кандидаты на пост президента США - республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джо Байден - встретились лицом к лицу во второй раз. Эти дебаты в Нашвилле (штат Теннесси) стали для них последними, хотя обычно перед всенародным голосованием проходит три раунда. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса: после первой дискуссии в конце сентября у Трампа обнаружили COVID-19. В итоге вместо второго раунда 15 октября кандидаты просто провели собственные мероприятия.



Стоит отметить, что из-за пандемии во время первых дебатов в Кливленде, штат Огайо, между оппонентами были установлены защитные экраны. Для нового раунда такие щиты тоже изначально планировались, однако в итоге их убрали - тесты не показали наличия вируса ни у Байдена, ни у Трампа. Несмотря на это демократ появился на сцене в маске, в то время как президент не стал ее надевать.



Трампа лишили возможности постоянно перебивать соперника



Второй раунд дебатов, в отличие от первого, оказался более цивилизованным. Связано это в первую очередь с поведением Трампа: в прошлый раз, дискутируя с Байденом, президент постоянно перебивал его, не давая закончить ответ. По подсчетам, Трамп перебил оппонента 71 раз.



Чтобы избежать повторения ситуации, было введено новое правило: микрофоны кандидатов отключались на две минуты, чтобы соперник спокойно мог высказаться. А уже после этого начиналось общее обсуждение. К тому же Трамп прислушался к советам своего штаба: вел себя намного сдержаннее и не пререкался с модератором.



В целом можно сказать, что Трамп пытался выставить себя не закоренелым политиком, а бизнесменом со стороны, как делал это во время кампании 2016 года. Байден же активно давил на некомпетентность действующего президента перед лицом всех свалившихся на страну кризисов и пытался показать влияние его ошибок на жизни американцев.



Как отмечают комментаторы, победителем этих дебатов в итоге стал избиратель, поскольку он смог увидеть более взвешенный диалог. Среди кандидатов же однозначного победителя не было, скорее, дебаты окончились ничьей. Однако такой результат равнозначен поражению для Трампа, которому нужно было взять реванш после крайне неудачного первого раунда. К тому же обеим сторонам необходимо было продемонстрировать серьезное преимущество, чтобы склонить на свою сторону сомневающихся избирателей.



Главной темой стала пандемия коронавируса



Темы дебатов были предопределены заранее: борьба с распространением COVID-19, положение американских семей, расовая проблема, изменение климата, национальная безопасность и "лидерство". Штаб Трампа предлагал изменить повестку, поскольку традиционно она должна касаться внешней политики. Однако менять уже согласованные темы не стали, а штаб Байдена не преминул указать, что президент просто боится обсуждения своих действий во время пандемии.



По опросам, для избирателей в США именно тема коронавируса, который уже убил более 220 тысяч американцев, в настоящее время является самой острой. С нее и начался второй раунд. В целом Трамп придерживался такой же позиции, как и во время первой дискуссии: США борются с заразой успешно, еще немного, и она уйдет, а вакцина будет создана в ближайшие недели. Также он напирал на то, что чрезмерные ограничения негативно влияют на бизнес и экономику в целом.



Байден же указал, что в реальности число заболевших растет, и страна все также на первом месте в мире по этому показателю. "Любой, кто виновен в таком количестве смертей, не должен оставаться президентом Соединенных Штатов", - заявил бывший вице-президент. Он также отметил, что старается не делить штаты на "синие" и "красные" (то есть поддерживающие демократов или республиканцев), но именно в последних наблюдаются рекордно высокие показатели заболеваемости.



Кандидаты отреклись от поддержки России



И Трамп, и Байден в ходе дебатов немного затронули тему России и заявили, что не получали никакой поддержки от Москвы в ходе предвыборной кампании. Действующий президент аргументировал свою позицию данными разведки. Он указал, что, по информации спецслужб, Россия и Иран хотят его поражения.



Байден в свою очередь заявил, что российские власти не хотят допустить его победы, "потому что они знают, что он знает их, и они знают его". Демократ подчеркнул, что в случае его избрания он заставит Россию, Китай и Иран "заплатить" за вмешательство в выборы в США.



Трамп при этом обвинил своего оппонента в получении денег от России. "Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с его женой. Когда-нибудь тебе придется объяснить это", - заявил он. Президент также упрекнул оппонента в том, что тот допустил присоединение Крыма к России. "Именно при нем Россия забрала себе часть Украины", - указал он.



Трамп объявил себя "наименьшим расистом"



Несмотря на более спокойный тон дискуссии, к ее концу Трамп вновь перешел в привычное для него наступление на соперника. В достаточно резких выражениях оппоненты обсуждали вопросы внешней, иммиграционной и расовой политики.



Так, Байден раскритиковал отказ Трампа осуждать сторонников превосходства белой расы и извиняться за атаки на движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), а также заявил, что президент "подливает масла во все расистские пожары". Трамп в ответ указал на свои усилия по проведению реформы уголовного правосудия и раскритиковал поддержанный Байденом в 1990-х законопроект, который считают причиной непропорционально высокого числа чернокожих среди заключенных. Президент также объявил себя "наименьшим расистом в этой комнате" и заявил, что сделал для чернокожих больше, чем любой президент со времен Авраама Линкольна.



Байден в свою очередь припомнил Трампу встречи с "подонком" - лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также разлучение детей-мигрантов с родителями на южной границе США. Напомнил демократ и о том, что действующий президент не раскрыл свои налоги. Трамп в ответ как обычно заявил, что заплатил сполна, но не стал говорить, когда предоставит данные полностью. По теме с мигрантами он также придерживался обычной риторики, утверждая, что в страну хотят попасть наркоторговцы и насильники.



Не очень удачными были попытки Трампа перейти на обсуждение слухов о сыне Байдена, Хантере. Бывший вице-президент активно защищал его от недоказанных обвинений. Впрочем, позиции демократа в итоге тоже оказались не самыми прочными: против него может сыграть обсуждение энергетики. Байден заявил, что намерен увести США от нефтяной зависимости, которую заменит возобновляемая энергетика. Это в итоге может негативно сказаться на его позициях в традиционно нефтяных штатах вроде Техаса или Пенсильвании.



У Байдена появилась реальная возможность обойти Трампа



По данным опроса, проведенного исследовательской службой Сиена-колледжа по заказу газеты The New York Times, к 20 октября Байден увеличил преимущество над Трампом до 9 процентов. В пользу демократа высказались 50 процентов респондентов, в пользу республиканца - 41 процент.



Байден опередил Трампа по нескольким важным вопросам: например, американцы предпочли бы, чтобы именно он определял способы борьбы с пандемией COVID-19. Помимо этого, большая часть опрошенных готова доверить демократу выбор Верховного судьи США.



Отмечалось, что впервые за долгое время Трамп потерял преимущество в сфере экономики: голоса по уровню поддержки в этом вопросе разделились примерно поровну. При этом большая часть людей считает, что именно Байден может объединить страну.



Неделей ранее появлялись данные о том, что кандидат от Демократической партии обгоняет своего соперника сразу на 17 процентных пунктов. Тогда The Guardian объяснил это тем, за последний месяц Республиканская партия сильно отстала от демократов из-за смерти судьи Верховного суда Рут Гинзбург, первых провальных дебатов и заражения Трампа коронавирусом.



В то же время эксперты полагают, что разрыв может быть и не таким большим: просто у Трампа на самом деле много "тихих" сторонников, которые не участвуют в соцопросах.



В США сложная и устаревшая система выборов



Всенародное голосование по итоговому списку претендентов на высший пост в Соединенных Штатах традиционно проходит в ноябре: в первый вторник, следующий за первым понедельником. Однако из-за двухступенчатой системы победителя сразу не объявляют.



В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов, фактически голосуют не за него, а за список выборщиков от выдвинувшей его партии. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.



В настоящее время выборщиков 538 человек, и по штатам они распределены неравномерно. Каждый штат имеет столько выборщиков, сколько у него мест в обеих палатах Конгресса. Причем в сенате (верхняя палата) всегда по два представителя, а в палате представителей (нижняя) число зависит от величины населения штата. В итоге получается, что один выборщик в разных штатах представляет разное число жителей.



В целом систему выборов в США уже многие годы считают неактуальной - подобный порядок избрания американского президента был утвержден еще в 1787 году. Именно такой порядок помог Трампу победить на выборах 2016 года. Тогда его соперница Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов избирателей больше. Однако Трамп одержал победу, получив 306 голосов выборщиков, в то время как Клинтон - 232.



Екатерина Первышева Источник - Lenta.ru

