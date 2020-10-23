А четвертому не бывать: почему амбиции Турции в Карабахе не находят поддержки

00:29 24.10.2020 Москва не видит причин для повышения статуса Анкары до сопредседателя Минской группы, Ереван тоже против



Эльнар Байназаров



Россия не видит причин для расширения роли Турции в составе Минской группы ОБСЕ и повышения статуса Анкары до сопредседателя, заявили "Известиям" в Госдуме. Заявление прозвучало в ответ на слова президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его страна имеет такие же права на участие в карабахском урегулировании, что и РФ. В Армении также не согласны с попыткой Анкары увеличить свое влияние в Закавказье и стать посредником в переговорах, заявил "Известиям" вице-спикер армянского парламента Ален Симонян. 23 октября в Вашингтоне состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении, а также двусторонние встречи каждого из министров с госсекретарем США Майком Помпео. Помимо урегулирования конфликта, политики обсудили присутствие в Карабахе наемников и террористов с Ближнего Востока. В парламенте Азербайджана "Известиям" уточнили: встреча в Вашингтоне не означает, что главная роль в урегулировании перейдет от России к США - Москва самый влиятельный медиатор в Карабахе.



Смотрины перемирия



Спустя две недели после подписания московского соглашения от 10 октября о перемирии в Карабахе стороны по-прежнему ведут огонь. Накануне Баку рассказал об установлении полного контроля над югом Карабаха и над границей с Ираном. В Армении эту информацию опровергли.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 октября заявил, что войска страны взяли под контроль 13 населенных пунктов в Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском районах в Карабахе. В минобороны Армении эти данные не подтвердили.



В четверг впервые с 18 октября возобновились дневные обстрелы жилых районов в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Ее власти сообщили об ударах азербайджанской авиации по городу Мартакерт.



Собкор "Известий" в НКР подтвердил, что обстрел города ведется уже вторые сутки - "со вчерашнего дня как начали, так и бьют без остановки".



- В восточной части Карабаха продолжаются ночные обстрелы. Во время атаки накануне снаряд угодил в животноводческую ферму, все животные погибли. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Владелец фермы уже вооружился автоматом и готов мстить. Война в республике продолжается, несмотря на два раунда перемирий, - уточнил собкор.



Россия делает все для того, чтобы остановить войну в Нагорном Карабахе и вывести процесс урегулирования конфликта в мирное русло, заявил 23 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент находится в ежедневном контакте с коллегами из Азербайджана и Армении.



23 октября замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов встретился с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном, в ходе беседы стороны подчеркнули необходимость незамедлительного вывода иностранных боевиков из зоны нагорнокарабахского конфликта.



На брифинге по итогам видеоконференции министров обороны НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос: допустимо ли для Турции как для члена объединения перебрасывать боевиков-исламистов из Сирии в зону военного конфликта в НКР, как заявил ранее президент Франции Эммануэль Макрон.



"Мы глубоко озабочены конфликтом в Карабахе, особенно жертвами среди мирного населения. Мы посылаем всем сторонам четкий сигнал: боевые действия должны прекратиться", - лишь кратко резюмировал Столтенберг.



Вопрос наемников и террористов в Карабахе также был затронут в ходе переговоров главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Майком Помпео. Подробности беседы пока недоступны для широкой публики.



Майк Помпео также провел встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Помимо американского госсекретаря, переговоры с армянским и азербайджанским министрами в Вашингтоне провели и сопредседатели Минской группы от РФ и Франции.



Встреча в США не приведет к быстрому урегулированию конфликта в Карабахе, ожидать, что Штатам удастся перехватить инициативу у Москвы и стать центром переговоров, не стоит. Об этом "Известиям" заявил депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков.



- У России возможностей повлиять на ход конфликта и его урегулирование гораздо больше, нежели у других сопредседателей Минской группы. Вряд ли после встречи глав МИД обеих стран с Помпео ситуация на земле поменяется, - констатировал политик. - Во многом эта встреча нужна для Вашингтона в качестве политического пиара перед президентскими выборами, которые состоятся через две недели.



Руководитель научного общества кавказоведов Александр Крылов считает, что встреча в столице США на деле нужнее американцам, нежели сторонам карабахского конфликта. Для нынешней администрации важно показать, что она также участвует в урегулировании ситуации на правах сопредседателя Минской группы ОБСЕ.



- И Россия, и Франция активно участвуют и высказываются по Карабаху, США же пока не проявляли активных действий, но им надо показать свою причастность. Это нужно также и для внутренней аудитории: в Штатах проживает порядка 1 млн этнических армян. Действующим властям нужны их голоса на предстоящих выборах, с этим и связан визит в Вашингтон глав МИД Армении и Азербайджана, - уточнил эксперт "Известиям".



К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что принимает участие в переговорах Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.



- Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди, - заявил он журналистам. - Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс.



При этом Трамп отказался говорить, встречался ли он с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Александр Крылов уверен: не стоит ожидать, что встреча в столице США послужит заключению нового перемирия, которое будет соблюдаться обеими сторонами. Он объяснил это тем, что на данный момент Баку и Ереван занимают диаметрально противоположные позиции и не готовы к компромиссам.



Анкара хочет больше



Еще одним столпом влияния на Карабах, но не представленным за столом в Вашингтоне, 23 октября выступила Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "имеет такое же право на участие в мирном процессе по Карабаху, как и Россия".



- У Азербайджана есть справедливое требование. Если Армения предлагает России (принимать участие в мирном процессе), то Азербайджан предлагает включить в него Турцию. Я не слышал негативного подхода со стороны России (по этой теме), - отметил турецкий лидер.



Ереван не согласен с этой позицией.



- Турция не имеет права вмешиваться в урегулирование в Карабахе. Армения не видит альтернатив существующему формату Минской группы ОБСЕ. Амбиции Анкары с тем, чтобы стать наравне с сопредседателями этой группы - Россией, США и Францией, - не совпадают ни с позицией Еревана, ни с позицией этих трех сопредседателей, - уточнил в беседе с "Известиями" вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.



Аналогичной точки зрения придерживаются и в Москве. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заявил "Известиям", что Анкара исторически не может претендовать на ту же переговорную позицию, что и РФ, поскольку Ереван не видит Турцию в качестве посредника в урегулировании конфликта.



- Азербайджан и Армению с Россией связывает гораздо больше, чем обе страны с Турцией - мы были в составе одного государства - СССР, у нас общие цепочки производства, инфраструктурные проекты. Москва не случайно получила статус сопредседателя Минской группы, поскольку имеет доверительные отношения и с Баку, и с Ереваном. У Турции подобного баланса нет, потому и не идет речи об изменении ее статуса в Минской группе, - пояснил депутат.



Он также подчеркнул: если Анкара действительно хочет увеличить свое влияние на карабахский конфликт, то пусть попробует убедить обе стороны сесть за стол переговоров. Пока же таких рычагов влияния у Турции нет, следовательно, и нет тех прав и доверия, которым располагает Россия, констатировал парламентарий.



По мнению турецкого политолога Керима Хаса, Анкара пытается увеличить свою роль в Закавказье и добиться того, чтобы Россия вела диалог напрямую с ней, как это происходит в Сирии или Ливии.



- Турция пытается представить себя как влиятельного игрока в регионе, как представителя Баку, с которым Россия должна считаться, - уточнил эксперт "Известиям".



Он добавил, что Азербайджан, несмотря на тесное взаимодействие с Анкарой, пока не идет на поводу у этого сценария и реализует независимую политику. Источник - Известия

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