Москва и Бишкек поговорили на разных языках

00:34 24.10.2020

Как Руслан Казакбаев пытался убедить Сергея Лаврова восстановить двустороннее сотрудничество



Министры иностранных дел РФ и Киргизии Сергей Лавров и Руслан Казакбаев в пятницу провели первые переговоры после смены власти в республике. Хотя господин Лавров констатировал, что ситуация в стране "возвращается в правовое поле", он также дал понять: финансовая помощь Киргизии восстановлена пока не будет. Как не будет пока и переговоров на высшем уровне. Впрочем, его визави такой исход визита, похоже, не расстроил. Как сказал господин Казакбаев, переговорами он доволен, а российскую поддержку в республике "чувствуют не только во время каких-то трудных периодов".



Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу обсудил вопросы двустороннего сотрудничества со своим новым киргизским коллегой Русланом Казакбаевым. Поездка в Москву для него стала первым зарубежным визитом в новом качестве, но переговоры министры проводят не впервые. Ранее дипломаты уже встречались в 2010–2012 годах. В апреле 2010 года господин Казакбаев возглавил МИД во временном правительстве Розы Отунбаевой, которая пришла во власть на волне революционных потрясений.



Фактически задача министра осталась той же, что и десять лет назад: убедить российского коллегу в том, что ситуация в государстве, которую президент РФ Владимир Путин назвал "бедой киргизского народа", вернулась в привычное русло и с республикой можно и дальше иметь дело.



"Констатирую, что политическая ситуация в Кыргызстане в настоящее время стабилизировалась: текущие политические процессы вернулись в правовое поле и создана легитимность государственной власти Кыргызской Республики",- подчеркнул господин Казакбаев в ходе пресс-конференции после переговоров. Сергей Лавров оказался более сдержан в своих оценках, отметив, что Киргизия "возвращается в правовое поле и критическая обстановка (в стране.- "Ъ") в целом преодолена". Напомним, что после парламентских выборов 4 октября в стране начались массовые протесты несогласных с их итогами. На этом фоне в отставку подали сначала премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, а после и президент Сооронбай Жээнбеков. И. о. президента стал новый премьер-министр Садыр Жапаров.



Пожалуй, главным пунктом повестки, с которым глава киргизской дипломатии прибыл в Москву, стал вопрос разморозки финансовой помощи России республике.



Слухи о приостановке экономической поддержки Киргизии подтвердил 15 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив: "до того как заработают ведомства, все организации", будет выдержана "определенная пауза". На этом фоне традиционный первый зарубежный визит в Москву выглядел особенно актуально. Из-за пандемии и политической дестабилизации дефицит бюджета республики к концу года может достичь $375 млн, а по некоторым прогнозам, и $625 млн. Об этом господин Казакбаев в середине месяца заявил ТАСС, отметив: "социально-экономическое положение очень непростое" и стране необходима помощь России.



Переговоры двух министров начались бодро. Открывая переговоры, Сергей Лавров выразил надежду на "конструктивное взаимодействие в духе преемственности", отметив, что стороны обсудят планы по "дальнейшему углублению союзничества и стратегического партнерства во всех областях". В свою очередь, Руслан Казакбаев поблагодарил российскую сторону за "особый вклад в стабилизацию политической ситуации в Кыргызстане в поствыборный кризисный период".



А вот итоговая пресс-конференция прошла куда менее гладко. Первый же вопрос прозвучал от киргизского корреспондента и касался финансовой помощи, в частности кредита на $100 млн Киргизии от Евразийского фонда стабилизации и развития, ключевую роль в котором играет Москва. Решение выделить такую сумму было принято в августе 2020 года без указания точной даты поступления в республику средств. Из ответа господина Лаврова стало понятно, что, хотя решение "никто не отменял", сейчас такую помощь стране оказывать не будут. "По срокам реализации этого решения, конечно же, необходимо договариваться по линии этого фонда, о чем киргизские друзья прекрасно знают",- переадресовал вопрос глава МИД РФ.



Впрочем, у киргизского журналиста были в запасе и другие вопросы. Так, он спросил, будут ли стороны в ближайшее время встречаться на высшем уровне. Между тем встретиться что с российским премьером Михаилом Мишустиным, что с президентом Владимиром Путиным мог бы один и тот же человек - премьер и и. о. президента Садыр Жапаров. "Необходимо сначала, чтобы ваши друзья определились у себя с процессами, которые должны быть завершены: очередность выборов - одних и других (парламентских и президентских.- "Ъ"), очередность конституционной реформы",- с некоторым раздражением ответил Сергей Лавров.



Пресс-конференция между тем превращалась в интервью: тот же журналист задал вопрос своему министру, причем на киргизском языке. Переговоры до того шли на русском, и теперь Сергей Лавров пару минут слушал вопрос и ответ без переводчика.



Когда журналист перешел к уточняющему пятому вопросу на киргизском, терпение российского министра иссякло. "Извините, пожалуйста,- возмутился он.- Вы как-то все-таки должны уважать хозяев, ладно?" И зачем-то добавил: "Во всех смыслах".



Впрочем, ни произошедшая заминка, ни итоги переговоров, похоже, киргизского дипломата не расстроили. На оставшиеся вопросы российской прессы он отвечал с улыбкой. Так, у Руслана Казакбаева уточнили, каким же образом Москва (которая в период политического кризиса выступала с нейтральными заявлениями и ограничила финансовую помощь) способствовала - как он сам выразился - стабилизации ситуации в республике. "Чувствуете ли вы поддержку России?" - поинтересовался российский журналист. "Поддержку? - задумался министр Казакбаев и тут же нашелся: - Поддержку Российской Федерации как нашего стратегического партнера мы чувствуем не только во время каких-то трудных периодов! Там, где между странами имеются союзнические отношения, они их должны поддерживать всегда. Мы всегда чувствуем поддержку Российской Федерации". "Я надеюсь, что Владимир Владимирович не может игнорировать глубокое уважение и особую симпатию народа Кыргызстана лично к нему, руководству России и российскому народу",- добавил в заключение министр.



Марина Коваленко