Тактическо-стратегический тупик. Москва и Вашингтон пока не нашли аргументов для разоружения, - "НГ"

08:40 24.10.2020

Дмитрий Литовкин

22.10.2020



Модернизация ядерного арсенала США стала одной из причин нежелания продлевать договор СНВ-3.

Предложение спецпредставителя президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли подписать новое соглашение "хоть завтра" при условии заморозки арсеналов ядерного оружия не нашло отклика в Москве. А инициатива президента Владимира Путина "продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры" осталась без отклика в Вашингтоне.



В связи с этим Биллингсли лишь посетовал, что США сделали все возможное, чтобы "соглашение впервые охватило все ядерные боеголовки. Это было бы историческое соглашение, выгодное для США, России и мира". Впрочем, тут же получил ответ от министра иностранных дел России Сергея Лаврова: пока американцы не уберут свое тактическое ядерное оружие из Европы, никаких разговоров о включении в СНВ этого типа боеприпасов не будет.



Суть перепалки весьма банальна. В преддверии выборов Трамп анонсировал масштабное обновление стратегических ядерных сил страны. На эти цели он выделил 1,5 трлн долл. В течение 30 лет на эти средства должны быть полностью заменены атомные подводные лодки (АПЛ) типа "Огайо", на смену им придут АПЛ "Колумбия". В ВВС поступит новый стратегический бомбардировщик B-21 "Рейдер". Кроме того, будут заменены все 400 с лишним устаревающих ракет "Минитмен-3" на новый перспективный носитель. На вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом. Понятно, что при таком подходе главный спонсор президентской кампании – военно-промышленный комплекс – не позволит любому победителю сорвать процесс освоения этих средств.



Именно по этой причине, пытаясь демонстрировать свое глобальное военно-дипломатическое превосходство, Вашингтон сначала захотел присоединить к СНВ Пекин. При этом посадить его за стол переговоров должна была бы Москва. Не получилось. Ведь в этом случае либо России и США надо было бы сокращать свои ядерные арсеналы до китайских, либо Поднебесной наращивать их до уровня оппонентов. При этом в Белом доме категорически отказались рассматривать включение в соглашение своих ядерных союзников по НАТО: Британию и Францию. Тогда была придумана очередная уловка – включить в новый СНВ тактическое ядерное оружие.



Проблема с ним заключается в том, что ни мы, ни американцы за более чем 30-летнюю историю процесса разоружения так и не выяснили, сколько его вообще существует. Со стратегическим оружием проще. По СНВ-3 мы можем иметь не более 1550 ядерных блоков, развернутых на 700 носителях. А что до тактического – свободно планирующих авиационных бомб, боеголовок крылатых ракет, торпед, артиллерийских снарядов, – никакой информации нет. В арсенале двух стран может храниться более 20 тыс. таких изделий. Хотя, как полагает бывший начальник 4-го ЦНИИ Минобороны (институт, занимавшийся проблемами развития и применения ядерного оружия) Владимир Дворкин, в России скорее всего к настоящему времени не более 1,5–2 тыс. таких боезарядов.



Даже по этим цифрам арсенал более чем впечатляющий по сравнению со стратегическим. При этом в США давно уверены, что его можно использовать в ходе локальных военных конфликтов. Например, авиационные бомбы B61–12 с вариантами выхода мощности в 0,3, 1,5, 10 кт. Ее носители – истребители F-16, Eurofighter и новенькие F-35 Lightning. Те самые, что сейчас активно закупает Польша, а как недавно выяснилось, и Финляндия. Для Москвы это серьезная проблема. О ней, собственно, и говорит Сергей Лавров, когда предлагает убрать американское тактическое оружие из Европы.



Лету с территории европейских союзников Вашингтона до Калининграда или Санкт-Петербурга для "Молний" – всего пару десятков минут. Понятно, что их обнаружит наша система ПВО. Но вот все ли будут сбиты – вопрос.



Вспомним, что ядерный боезаряд, сброшенный на Хиросиму и Нагасаки, имел мощность 20 кт, он уничтожил все в радиусе более 10 км. Можно предположить, что "малышка" B61–12 поразит кратно меньшую территорию, вписавшись в концепцию "неприемлемого ущерба". Но при этом не приведет к серьезному обострению конфликта, в ходе которого пойдут в ход мегатонные стратегические заряды, стирающие с карты не просто жилые кварталы, а целые страны.



В связи с этим Москва не хочет сокращать свое тактическое ядерное оружие. Все современные крылатые, оперативно-тактические ракеты имеют спецбоеголовку. Сегодня они хранятся на складах, но в случае необходимости развернутые в Калининградской области комплексы "Искандер", морские "Калибры" и авиационные "Кинжалы" будут ими снаряжены. В строй вернули даже "монстров холодной войны" – сверхмощные атомные 240-мм минометы 2С4 "Тюльпан" и 203-мм гаубицы 2С7 "Пион". Последние две системы относятся к резерву Верховного главнокомандования: в случае конфликта с НАТО они остановят продвижение противника с помощью ядерных фугасов. О том, что это оружие будет применено в случае малейшей опасности, говорит и недавно подписанный Владимиром Путиным указ об утверждении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания".



Что же будет, если СНВ-3 не будет продлен до февраля 2021 года? Владимир Дворкин считает, что возможны как минимум два варианта развития ситуации.



"Первый – при отсутствии формальных ограничений стороны не станут стремиться к заметному наращиванию числа боезарядов и носителей. Они сосредоточатся в основном на совершенствовании отдельных образцов и разработке их новых типов. Примерный баланс ядерных потенциалов сохранится. Второй вариант – США приступают к наращиванию своих стратегических наступательных вооружений. Начнут, например, с увеличения количества боезарядов на сухопутных ракетах "Минитмен-3" от 1 до 3 единиц и на морских "Трайдент-2" с 4 до 8 или 12 единиц. Российские возможности в этом отношении ограничены. Тогда баланс стратегических наступательных вооружений будет нарушен", – сообщил "НВО" Дворкин.



При этом, как утверждают эксперты, России достаточно всего 300–400 ядерных боеголовок для того, чтобы, несмотря ни на какую систему противоракетной обороны, уничтожить Америку. Так что в любом случае недосягаемыми для российского удара США не останутся. Скорее всего точно такая же уверенность в своих стратегических возможностях есть и у американцев. Поэтому администрация Дональда Трампа столь поверхностно относится к необходимости заключения нового соглашения по СНВ, обставляя его продление всевозможными дополнительными условиями.