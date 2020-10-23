Идея Союзного государства сегодня - большая политическая афера, - "СП"

08:46 24.10.2020 Идея Союзного государства сегодня - большая политическая афера

Несмотря на жаркие объятия, ни Москва, ни Минск всерьез не заинтересованы в углубленной интеграции

Анна Седова



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Владимир Жарихин Дмитрий Болкунец



22 октября в Минске состоялась встреча главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщил до и после переговоров Лукашенко, стороны обсуждали союзные отношения России и Белоруссии. Что особенно актуально, так как "обстановка вокруг Союзного государства непростая".



Сергей Нарышкин, в свою очередь, подчеркнул, что беседа с президентом была обстоятельной. Говорили об укреплении взаимодействия не только по линии спецслужб, но и в области экономического и военно-политического сотрудничества.



"Что касается влияния извне, оно очевидное. Мы это видим, и это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть. Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом сохранение стабильности - крайне важное условие для развития государства", - отметил Нарышкин.



О том, что целью визита был "обмен информацией между спецслужбами России и Белоруссии в рамках Союзного государства" сказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Напомним, что переговоры по углублению интеграции в рамках Союзного государства активизировались во второй половине прошлого года. Были составлены дорожные карты и разработан пакет документов, которые предполагалось подписать. Однако в конце года переговорный процесс забуксовал. В частности, потому, что стороны так и не смогли договориться о ценах на нефть и газ для Белоруссии. Во многом по инициативе Минска переговоры были приостановлены.



Сейчас на фоне протестов и нестабильной ситуации в Белоруссии складывается впечатление, что у Лукашенко снова появился интерес к Союзному государству. Однако многие эксперты сомневаются, что он намерен довести прошлогодние договоренности до реализации. Более того - они считают, что и России в настоящий момент не стоит подписывать с Лукашенко важные соглашения. Так как они могут быть дезавуированы в будущем.



Похоже, так могут считать и в Кремле. В связи с этим некоторые аналитики полагают, что и визит Сергея Нарышкина был посвящен не столько обсуждению перспектив Союзного государства, сколько другим вопросам. Так, белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что "привет от Владимира Владимировича с самыми добрыми пожеланиями" на дипломатическом языке вполне может оказаться "посланием Путина о том, что Лукашенко не выполняет свои обязательства, взятые перед ним (президинтом РФ - авт.) в Сочи".



Похожего мнения придерживается и эксперт по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец. Он считает, что разговоры о Союзном государстве - это не более, чем информационный фон. В настоящий момент у проекта нет будущего.



- Союзное государство умерло еще в 2006 году. А окончательно его похоронил Александр Лукашенко 8 декабря прошлого года, когда отказался подписывать дорожную карту углубленной интеграции. Думаю, сейчас никто в России всерьез обсуждать с Лукашенко проект Союзного государства не будет. Тем более что любые подобные переговоры, затрагивающие вопросы суверенитета, будут восприняты в самой Белоруссии, негативно. И могут даже спровоцировать антироссийские протесты.



Думаю, Сергей Нарышкин обсуждал с Лукашенко обещания, которые тот дал на встрече с Владимиром Путиным в Сочи и не выполнил. Он пообещал конституционную реформу и не провел ее. Пообещал референдум по вопросу внесения изменений в конституцию и также этого не сделал. Деньги были ему обещаны и гарантированы именно под выполнение этих условий. А раз те не выполнены, то и денег он не получит.



Более того, я бы увязал визит Нарышкина и отмену митинга в поддержку Лукашенко, который должен был состояться в воскресенье.



Наверняка Сергей Евгеньевич проинформировал Лукашенко о возможных последствиях противостояния противников и сторонников главы государства, которое может закончиться полноценным гражданским конфликтом. Видимо, Александр Григорьевич был настолько впечатлен этой информацией, что оказался просто вынужден отменить митинг в свою поддержку.



Думаю, политик такого высокого ранга, как Сергей Нарышкин, довел до Лукашенко и некоторые поручения российского руководства. Если белорусский президент намерен исполнять данные им обещания, скорее всего, он начнет делать это в ближайшее время. Не исключаю, что многие политические заключенные будут выпущены из тюрем и СИЗО.



"СП": - Зачем тогда постоянно поднимается тема Союзного государства, если его всерьез не обсуждают?



- Для информационного фона. Не более того. О Союзном государстве говорят уже 20 лет и будут говорить дальше. На деле же договор 1999 года не выполнен. Для Лукашенко проект Союзного государства - дело прошлое. Он был интересен только тогда, когда был жив Борис Ельцин. Александр Лукашенко мечтал занять Кремль. Но как только появился Владимир Путин, Союзное государство для президента Белоруссии потеряло всякий интерес. С тех пор он использует этот проект только для поддержки своих инициатив со стороны России и для высасывания из нее денег.



Можно сказать, что последние 20 лет он занимается большой политической аферой, которая, помимо прочего, в итоге и привела к нынешнему кризису. Белорусы не против России и не против Союзного государства, лояльно относятся и к Евразийскому союзу. Но Лукашенко не будет реально ничего делать на этом направлении. Он и дальше будет только высасывать ресурсы из России под разговоры о Союзном государстве.



Напомню, что всю предвыборную кампанию Лукашенко строил в жестко антироссийском ключе, но как только у него начались проблемы, он тут же начал просить помощи у Кремля. Сейчас говорит о том, что, дескать, мы братья и друзья. Но он просто пытается выживать за счет Союзного государства. И, кстати, у него это неплохо получается.



Мне кажется, что и Россия больше не видит у Лукашенко политического будущего. Для Москвы он политик прошлого.



Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что России стоит пересмотреть сам формат Союзного государства и ограничиться рядом межгосударственных соглашений с Минском.



- Я не очень понимаю, как будет формироваться Союзное государство в том формате, который был предложен при подписании этого соглашения. Я не против самых тесных и дружественных отношений между нашими странами. Но именно нынешний формат Союзного государства непонятен.



Соотношение между Россией и Белоруссией по населению, которое составляет 1 к 15, слишком велико. Не очень ясно, как формировать общие управляющие органы, имеющие определенные полномочия. Тот же союзный парламент. Если по принципу "один человек - один голос", голос Белоруссии будет почти не слышен. Если же по равным квотам, получится, что граждане Белоруссии будут иметь в 15 раз больше голосов, чем граждане России. Что неприемлемо. Демократия предполагает всеобщее равенство, но если белорусы будут избирать в 15 раз больше депутатов, чем мы, о равенстве говорить не приходится.



Наконец, возникает вопрос выборов президента Союзного государства. При равном голосовании, это всегда будет представитель Российской Федерации.



Очень много технических моментов, которые не учли, когда задумывали Союзное государство. Мне кажется, что и тогда это для Минска и Москвы была больше политическая акция, чем желание создать действующую конструкцию.



Я считаю, что нам нужно не Союзное государство, а самый тесный союз двух государств - России и Белоруссии. С заключением соответствующих соглашений в политической, экономической и оборонной сфере, с четкими прописанными взаимными обязательствами обеих сторон. Не только России, но и Белоруссии. Уж, по крайней мере, там должно быть прописано уважение территориальной целостности наших государств. А территориальная целостность России сегодня включает в себя и Крым, который Минск пока российским не признает.



"СП": - Но сейчас Александр Лукашенко находится не в самой простой политической ситуации. Может быть, именно сейчас он готов к реальной интеграции?



- Это не самая лучшая тактика для выстраивания тесных отношений между государствами. Потому что в итоге можно получить обратный результат. В Белоруссии всегда могут сказать, что Александр Лукашенко в момент слабости и борьбы за существование был готов подписать все, что угодно. А стране на самом деле это не нужно.



Подписывать такие соглашения нужно с руководством страны, которое полностью и безоговорочно контролирует ситуацию. Пока что таким руководством белорусская власть не выглядит. Не нужно торопиться и, пользуясь случаем, подсовывать какие-либо соглашения и совместные законы. Это должна быть взаимовыгодная, сознательная акция со стороны Белоруссии, России, элиты двух стран, с пониманием того, что и как подписывается.



Нужно дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии. Те люди, которые сейчас выступают против Лукашенко, но не против союза России и Белоруссии, могут изменить свое мнение, если будут подписаны какие-то важные соглашения с нынешним президентом. России это не нужно.



23.10.2020 Источник - svpressa.ru

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