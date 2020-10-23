Чиновники России стонут: "На кого вы нас бросили, Джамшут и Равшан?"

08:48 24.10.2020

Чиновники России стонут: "На кого вы нас бросили, Джамшут и Равшан?"

Власти обязаны менять экономическую политику. Но прежде всего - в интересах граждан РФ, а не трудовых мигрантов

Сергей Аксенов



Владимир Лепехин Николай Стариков Федор Бирюков



Сферы российской экономики, в которых традиционно велика доля трудовых мигрантов, с началом пандемии испытывают значительные сложности. Так, сервисы доставки продуктов в нашей стране уже столкнулись с острой нехваткой курьеров. Это вынуждает компании увеличивать сумму минимального заказа и время доставки. Клиенты недовольны, пишет "Коммерсант".



Речь не только о курьерах. Но и о таксистах, уборщиках, строителях. По данным ЦСР, примерно 40% компаний, нанимавших на работу мигрантов, испытывают сейчас недостаток в рабочей силе. На это жаловался даже столичный мэр Сергей Собянин. Что и почему происходит?



Основное достоинство трудовых мигрантов для тех, кто их нанимает, - возможность немало сэкономить на зарплате. Проблемы работодателей, желающих сэкономить, малопонятны безработным россиянам. По официальным данным количество безработных в РФ за время первой волны пандемии увеличилось на 1,3 млн человек - до 4,8 млн. Статистика по некоторым регионам и вовсе апокалиптическая. Так, в Ростовской области безработных стало в 6,4 раза больше. А в Нижегородской - почти в 9 раз.



За последние полгода на поддержку своих безработных сограждан правительство направило 180 млрд рублей. Но ведь, казалось бы, многие из этих людей могли бы занять временно освободившиеся от мигрантов рабочие места? Однако для этого нужна государственная политика, направленная на поощрение внутренней миграции в РФ. Тогда "курьерить" в Москве будет не выходец из давно ставшей нам чужой Ферганской долины, а, допустим, нижегородец.



Масла в огонь негодования безработных россиян подливает ситуация с пенсионным обеспечением трудовых мигрантов. Информация о том, что Россия скоро начнет еще и выплачивать им пенсии, заработанные на нашей территории, выглядит как издевательство. Тем более - с учетом антинародного характера проведенной недавно в России пенсионной реформы.



Понятно, что в рамках ЕАЭС пенсии должны платить и другие страны. Но много ли россиян там работает?



Член экспертного совета партии "За правду", писатель Николай Стариков обращает внимание на тупик, в который зашла, двигаясь по этому пути Европа.



- Здесь нет никакого другого рецепта, кроме приведения в соответствие требований людей по зарплате и того, что им предлагают. Есть большое количество отраслей, в которых никакого дефицита трудовых ресурсов. И есть отрасли, где такой дефицит существует. Он покрывается за счет массово приезжающих к нам в последние десятилетия гастарбайтеров.



Возникает вопрос: если наши люди не хотят работать за рубль, то может надо им предложить хотя бы 1,5 рубля? А если это невозможно, то значит в той или иной сфере нужны изменения.



Речь идет о том, что работодатели просто не хотят платить больше. У нас миллионы молодых людей в регионах, которые не работают, поскольку им предлагают унизительную оплату труда.



"СП": - Но Россия - член ЕАЭС, где единый рынок труда. Она не имеет права препятствовать трудовой миграции из стран-участниц союза.



- Государство должно в первую очередь заботиться о том, чтобы все его жители имели возможность заработать столько, сколько нужно для достойной жизни на ее торритории. Зарплата, которая не позволяет этого - нонсенс.



Сегодня мы повторяем путь, который Европа проходила в течение нескольких десятилетий. Когда нежелание европейцев работать за небольшие деньги покрывалось мигрантами сначала из Турции, потом из Африки. Чем это закончилось для европейцев - мы теперь видим. Это путь в никуда. Но мы стоим в самом начале этого пути. Так может быть что-то поменять?



По мнению директора Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федора Бирюкова, пандемия, которая вынудила большинство трудовых мигрантов уехать из России - не беда, а возможность коренным образом изменить наш рынок труда.



- Ориентация экономики на зарубежную, дешевую рабочую силу была не только порочна с точки зрения защиты национальных интересов, но и непрактична. Поскольку миграционная стихия во многом иррациональна. Никто не может гарантировать, что мигранты в следующем году приедут в Россию в планируемом количестве. Об этом много говорили и чиновникам, и бизнесу. Ясно было, что эта схема рано или поздно может сломаться. Вот она и ломается прямо сейчас.



Так что возникший дефицит мигрантов - это не проблема бизнеса и государства. А возможность, которую они нужно использовать, чтобы наладить нормальные схемы в экономике. В том числе - чтобы бороться с безработицей, которая растет в стране.



И с коронавирусом, и без него у нас есть целые регионы, где безработица повальная. Например, в такси в последние годы было массовое замещение россиян мигрантами. Это привело к обвальному падению качества сервиса.



Миграционное засилье все эти годы давало питательную среду коррупции в России. Это надо сокрушить. Сейчас государству нужно заниматься изменением рынка труда. Перестать надеяться, что люди будут работать за гроши. Пора повышать зарплаты и этим повышать качество.



Это все взаимосвязано. Если будут собственным гражданам платить нормально - многие россияне с удовольствием пойдут на самые разные работы. И тут не нужно громких слов про импортозамещение. Нужно просто развивать рабочие места.



В свою очередь гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин уверен, что в основе пристрастия работодателей к трудовым мигрантам лежат коррупционные схемы.



- Когда Собянин говорит о нехватке в Москве мигрантов, он рассуждает не как руководитель столичной экономики, а как администратор, который заинтересован, чтобы в Москве был феодально-рабовладельческий, по сути, уклад.



"СП": - В чем он заключается?



- В том, что работодатель заботится о собственной выгоде за счет снижения издержек. Использование мигрантов позволяет снизить социальные выплаты, сэкономить на трудовых гарантиях. То есть, слова мэра столицы о нехватке мигрантов - не полная правда. Мигрантов ему не хватает для освоения государственных денег. Например, для ежегодной смены бордюров в столице.



Или возьмем московских дворников, работников сферы ЖКХ. Не секрет, что на них официально выписывают одни суммы, а на деле выплачивают другие. Это "теневая", полумафиозная система, при которой работник получает условно 20 тысяч рублей, хотя по ведомости на него выделено вдвое больше. В результате эти новые рабы находятся в абсолютном подчинении чиновникам.



"СП": - А как в других регионах?



- Возьмем Благовещенск Хабаровского края. Там строится НПЗ. Так на это строительство завозят турецких рабочих. При том, что для россиян в городе работы нет.



А все потому, что туркам можно платить меньше. В результате такой политики в стране скрытая безработица для коренного населения, для которого приемлемых предложений по рабочим местам нет или их мало.



"СП": - Еще, говорят, и пенсии скоро будем платить мигрантам…



- Это еще одна выгода от трудовых мигрантов. Так пытаются закрепить действующую криминальную пенсионную систему. Потому что никто толком не знает, куда тратятся наши общие пенсионные деньги. Есть много махинаций, приписок. На все это уходят средства. Полагаю, пенсионные деньги, которые пойдут якобы мигрантом, тоже будут "распилены" теми, кто контролирует мигрантов.



В государстве у нас среди руководителей в принципе нет людей, которые отвечали бы за трудовые ресурсы, за их рациональное использование в интересах страны и граждан РФ. Социальное самочувствие людей власти не интересует. Предпочитают идти простейшим путем - завозят мигрантов. Это одна из главных причин высокой безработицы, падения рождаемости в России.



23.10.2020