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Рецессия и депрессия. Карантин запустил давно ожидаемый структурный кризис, - Михаил Хазин
09:41 24.10.2020

Те, кто помнит осень 2008 года, не может не вспомнить многочисленные рассуждения о том, как будет проходить кризис: по сценарию "V", "W", "U" или даже "L". Собственно, в реальности как раз получилось "L" (если честно считать эмиссионные деньги и вычесть их из фиктивной капитализации активов в расчете ВВП), но мы сейчас об этом спорить не будем.

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А обратим внимание на данную статью... Которая вновь, на новом этапе, возвращает нас к пресловутым буквам. Опять-таки, спорить не будем, поскольку автор (авторы) статьи, безусловно, мыслят в либеральной парадигме, а потому с экономической адекватностью у них плохо. Но я бы обратил внимание на другое обстоятельство, не менее важное.

Те, кто читает макроэкономические обзоры Фонда экономических исследований Михаила Хазина не мог не обратить внимание на то, что еще в середине лета мы говорили о том, что "восстановительный рост" после карантинного спада явно отстает от тех показателей, которые обещают политики и официальные "специалисты" в экономической науке. Собственно, мы и теоретическое основание для этого давали, поскольку карантин по COVID-19 запустил давно ожидаемый структурный кризис.

Но активная пропаганда "к осени все вернется на круги своя" продолжалась и надежды предпринимательское сообщество продолжало питать. И только последние недели две (что, опять-таки, мы отметили в обзорах) стало окончательно ясно, что фокус не прошел… Обидно, досадно, но вышеупомянутые "специалисты" никак не могли угомониться. И вот, наконец, в упомянутой статье, пусть косвенно, сказано, что выход на состояние начала года, скорее всего, не произойдет… Нет, он, конечно, рано или поздно произойдет, но несколько позже, после следующей "рецессии".

Упоминание в этом контексте чисто циклического термина "рецессия" вообще непонятно (какой такой экономический цикл прошел за несколько месяцев, с апреля по август текущего года?), но тут, скорее всего, имеет место либо пропаганда, либо самозомбирование. А может и то, и другое вместе. Дело в том, что современная "мэйнстримовская" экономическая теория, с одной стороны, не предусматривает никаких других спадов, кроме циклических. То есть, в соответствии с ней, бывают только рецессии. Кроме того, она запрещает "длинные" рецессии (я уже не помню, сколько они там месяцев выделяют на этот процесс). Но, и тут никуда не денешься, длинные депрессии, свойственный ПЭК-кризисам (см. "Воспоминания о будущем"), никуда из истории не деваются. И по этой причине экономическая статистика фальсифицируется.

Точнее, методики на протяжении десятилетий менялись так, чтобы депрессии, длительностью 10 лет (1932-41 и 1971-80 гг.) можно было представить, как совокупность двух коротких циклов с (относительно) длинными рецессиями, разделенными пусть небольшим, но периодом роста. И, вуаля! Мейнстримовская теория подтверждается, можно получать очередную медаль памяти Нобеля. Беда только в том, что к реальности это имеет слабое отношение.

В реальности, с 2008 года (начала очередного, 4-го ПЭК кризиса) имеет место долгосрочный спад, со всеми его механизмами. Компенсируется он за счет постоянной эмиссии (детали описаны в тех же "Воспоминаниях о будущем"), часть которой чисто бухгалтерскими методами оформляется как рост ВВП (за счет переоценки произведенной добавленной стоимости). Но спад-то никуда не девается, это хорошо видно по росту социальной и политической напряженности в мире (людей тут не обманешь, они видят, что их уровень жизни, в целом падает; малый бизнес, к слову, тоже это видит). И в такой ситуации попытки жить в фантазийном мире неминуемо приводит к грубым ошибкам.

Признавать ошибки никто не хочет. Поэтому, явно или неявно, экономические "эксперты" (кавычки понятно почему, сами-то они себя мнят реальными специалистами и уж точно таким образом выступают в публичном поле) пытаются привести текущую ситуацию к той, которая уже достаточно распропагандирована. То есть, ребята, вы не волнуйтесь, да, ситуация не очень, но такое уже было, вспомните 30-е и 70-е годы прошлого века, точно такая же картинка, просто мы в середине этой "двойной рецессии". Ну еще и коронавирус все испортил, это не мы, это объективные обстоятельства, фактор непреодолимой силы…

И нужно дать "умное", "теоретическое" основание такой картинке, которую сейчас начнут (уже начали) вменять массам. Ну, то есть, нам с вами. И хотя с 2008 года уже прошло 12 лет, то есть спад длится даже дольше, чем предыдущие аналогичные периоды (что наша структурная теория отлично и понятно объясняет), такая конструкция позволяет еще 5-6 лет получить. А там… Или эмир умрет, или ишак. Пойди потом сообрази, кто лучше разбирался в богословии…

В общем, началась очередная пропагандистская кампания, суть которой – заморочить мозги заинтересованным людям, чтобы они не задавались лишними теоретическими вопросами и не ставили ребром проблему квалификации экспертов и управленцев. Беда состоит в том, что, в отличие от ситуации 70-х годов, не говоря уже о 30-х, на этот раз есть четкая и понятная экономическая теория, которая объясняет, что все эти рассуждения – вранье! И хотя она еще не очень распространена особенно в западном мире, она уже существует и замолчать ее не получится. Так что я думаю, что на этот раз пропагандистская кампания со стороны экономического мейнстрима получится совсем не такой эффективной, как раньше.

Источник - khazin.ru/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603521660
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