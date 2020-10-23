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25 кыргызских партий заявились участвовать в новых выборах
09:45 24.10.2020

25 партий уведомили ЦИК о намерении участвовать на повторных выборах в ЖК. Список

23 октября 2020

– На 23 октября в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления от 25 политических партий о намерении участвовать на повторных выборах депутатов ЖК.

Ранее ЦИК назначил повторные выборы на 20 декабря 2020 года. Однако накануне Жогорку Кенеш перенес выборы на более поздние сроки.

Уведомления подали следующие партии:

1. Партия Зеленых Кыргызстана

2. Бутун Кыргызстан

3. Билим Илим Ордосу

4. Мекен Ынтымагы

5. Ата Мекен

6. Ыйман Нуру

7. Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов

8. Единство народа

9. Улут Ордо

10. Элдик Кенеш

11. Глас Народа

12. Партия Патриот

13. Актив

14. Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана

15. Адилеттуу Кыргызстан

16. Социал-демократы

17. Онугуу Кыргызстан

18. Ордо

19. Республика

20. Ак Шумкар

21. Реформа

22. Республиканская партия Улутман

23. ЛДП НУР

24. Улуу Журт

25. Буткул жаштар саясий партиясы

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603521900
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