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Как правильно легитимировать власть басмачей-охлократов? - Н.Садыков
11:50 24.10.2020

24 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Нурлан Садыков о неконституционном прецеденте в Кыргызстане и граблях

Спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев, как известно, отказался исполнять полномочия президента страны. Тем самым создал неконституционный прецедент, когда должностное лицо отказалось от исполнения возложенных законом на него функций. Общественность дискутирует, что это было - давление или правовой нигилизм? Директор Института конституционной политики Нурлан Садыков прокомментировал вопрос, который обсуждают все.

"Конституция прямо предписывает торага Жогорку Кенеша исполнять обязанности главы государства, и только он вправе исполнять их. В ином случае необходимо прибегнуть к процедуре переизбрания спикера. Такова логика властных конституционных отношений", - сказал он.

По словам Нурлана Садыкова, на днях мы стали свидетелями нового неконституционного действия, когда парламент принял решение о переносе даты выборов после проведения конституционной реформы не позднее 1 июня 2021 года и приостановил действие статей 38, 63 конституционного Закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша".

Тем самым депутаты парламента приняли неправомерные решения:

ограничили компетенцию ЦИК проводить повторные выборы депутатов ЖК;
продлили свои полномочия на срок более полугода.
"Ограничение компетенции Центризбиркома и продление срока депутатских полномочий являются худшим образцом парламентского правления, вид неконституционного злоупотребления властью", - отмечает юрист.

По данному решению парламента и. о. главы государства Садыр Жапаров призвал не паниковать и не верить политикам.

Таков закономерный итог - депутаты парламента пытались угодить и. о. президента, но получили нелестную оценку своей деятельности.

Нурлан Садыков
Он напомнил, что, согласно статье 70 Конституции, депутаты ЖК избираются сроком на пять лет, но они неправомерно продлили срок пребывания на должности.

"Нардепы, видимо, руководствовались частью 3 статьи 71 Основного закона, по которой со дня первого заседания нового состава парламента полномочия прежнего созыва прекращаются. Логика депутатов строится на том, что их полномочия прекращаются после формирования нового состава парламента. Можно и так рассуждать, но так легко можно скатиться к узурпации власти путем неоднократного переноса выборов и отмены полномочий ЦИК. Согласно статье 3 Конституции, государственная власть в республике основывается на принципе открытости и ответственности государственных органов. О какой открытости можно говорить, если закон принимался в срочном порядке, без общественных слушаний? О какой ответственности можно говорить, если народные избранники бросают страну в пучину неопределенности и беззакония? Указанные принципы нарушены. Продление срока полномочий депутатов в своих интересах, даже через закон, ограничение права Центризбиркома назначить выборы являются грубой формой злоупотреления правом", - подчеркнул Нурлан Садыков.

По его мнению, в возникшей ситуации логичным было действие, если бы парламентарии воспользовались правом самороспуска в порядке статьи 78 Конституции. Только в этом случае глава правительства Садыр Жапаров смог бы легитимно исполнять полномочия президента.

Уместно напомнить мнение венгерского конституционалиста Андраша Шайо: "Процедура внесения поправок в Конституцию является существенным элементом Конституции и конституционализма".

По словам юриста, попытки изменить Основной закон с нарушениями процедуры стали основанием для уголовного преследования трех бывших президентов. Если субъекты власти не самоограничивают себя, то невозможно избежать злоупотребления властью.

Рано или поздно такой конфликт созревает и выражается в форме народного гнева. История должна преподносить уроки, но, несмотря на это, в Кыргызстане вновь наступают на грабли.

Источник - 24.kg
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